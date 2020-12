Spoelt AA Gent de Europese kater weg met winst tegen Standard?

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338157459907686400

Maxime Lestienne ontbrak donderdag tegen Benfica door een lichte blessure, maar staat vandaag opnieuw aan de aftrap. Ook Dussenne en Fai komen weer in de ploeg, Jans, Shamir en Balikwisha moeten hun plaats afstaan. Amallah maakt na enkele weken blessureleed opnieuw deel uit van de selectie, maar start op de bank.

vooraf, 17 uur 04. Vooraf. Hein Vanhaezebrouck wacht nog op een eerste zege sinds zijn terugkeer bij AA Gent, na nederlagen in Oostende en Hoffenheim. Vandaag volgt een nieuwe kans tegen Standard, de ploeg waartegen Gent in 2015 de titel pakte onder diezelfde Vanhaezebrouck. De Luikenaars snakken overigens zelf ook naar een zege, na vier opeenvolgende gelijke spelen in de competitie. .