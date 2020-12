De eerste zege onder Hein Vanhaezebrouck II is binnen voor AA Gent

Fase per fase

Fase per fase

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Afgelopen! AA Gent boekt zijn eerste zege sinds de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck, het verslaat Standard met 2-1. . Einde Afgelopen! AA Gent boekt zijn eerste zege sinds de terugkeer van Hein Vanhaezebrouck, het verslaat Standard met 2-1.



90+4' tweede helft, minuut 94. Godeau en Raskin staan weer overeind en dus kan er weer gevoetbald worden. Standard trekt nog met de moed der wanhoop naar voren, maar AA Gent houdt stand. . Godeau en Raskin staan weer overeind en dus kan er weer gevoetbald worden. Standard trekt nog met de moed der wanhoop naar voren, maar AA Gent houdt stand.

90+3' Blessure. Het spel ligt even stil na een botsing Godeau en Raskin. Beide spelers worden verzorgd op het veld. . tweede helft, minuut 93. Blessure Het spel ligt even stil na een botsing Godeau en Raskin. Beide spelers worden verzorgd op het veld.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij KAA Gent, Bruno Godeau erin, Milad Mohammadi eruit wissel Milad Mohammadi Bruno Godeau

90' tweede helft, minuut 90. Dussenne kopt over. Bolat mist zijn interceptie bij een voorzet Gavory en moet zo nog een hoekschop toestaan. Alarmfase rood achterin bij Gent, maar deze keer kopt Dussenne over. . Dussenne kopt over Bolat mist zijn interceptie bij een voorzet Gavory en moet zo nog een hoekschop toestaan. Alarmfase rood achterin bij Gent, maar deze keer kopt Dussenne over.

88' tweede helft, minuut 88. Standard heeft nu plots wel veel haast om ten aanval te trekken, maar speelt te slordig om de thuisploeg in de problemen te brengen. . Standard heeft nu plots wel veel haast om ten aanval te trekken, maar speelt te slordig om de thuisploeg in de problemen te brengen.

87' tweede helft, minuut 87. Ontlading bij alles en iedereen van AA Gent. Tom Boudeweel op Radio 1. Ontlading bij alles en iedereen van AA Gent. Tom Boudeweel op Radio 1

86' tweede helft, minuut 86.

85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Roman Jaremtsjoek van KAA Gent. 2, 1. goal KAA Gent Standard einde 2 1

85' tweede helft, minuut 85. Jaremtsjoek verlost AA Gent! Dolle vreugde op de bank bij AA Gent! Dorsch verovert de bal op het middenveld en lanceert Jaremtsjoek, die nu wel koelbloedig blijft voor doel en AA Gent op 2-1 zet. Heeft Vanhaezebrouck zijn eerste zege te pakken? . Jaremtsjoek verlost AA Gent! Dolle vreugde op de bank bij AA Gent! Dorsch verovert de bal op het middenveld en lanceert Jaremtsjoek, die nu wel koelbloedig blijft voor doel en AA Gent op 2-1 zet. Heeft Vanhaezebrouck zijn eerste zege te pakken?

83' tweede helft, minuut 83. Standard komt zowaar nog eens in de buurt van het Gentse doel. De ingevallen Amallah vuurt een stevige knal af, Bolat ziet het leer in het zijnet belanden. . Standard komt zowaar nog eens in de buurt van het Gentse doel. De ingevallen Amallah vuurt een stevige knal af, Bolat ziet het leer in het zijnet belanden.

81' tweede helft, minuut 81. Bijna Kleindienst. Bukari met de prima actie op rechts, zijn voorzet is net te hoog voor Kleindienst. . Bijna Kleindienst Bukari met de prima actie op rechts, zijn voorzet is net te hoog voor Kleindienst.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Standard, Selim Amallah erin, Gojko Cimirot eruit wissel Gojko Cimirot Selim Amallah

77' tweede helft, minuut 77. Odjidja blijft het proberen. Zijn schot van buiten de zestien meter wint te snel hoogte en zoeft over de lat. . Odjidja blijft het proberen. Zijn schot van buiten de zestien meter wint te snel hoogte en zoeft over de lat.

74' tweede helft, minuut 74. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338193020412440576

73' tweede helft, minuut 73. Odjidja opnieuw op Bodart. Vadis Odjidja probeert in z'n eentje de ban te breken bij AA Gent. Hij glipt handig langs Dussenne en Cimirot, maar botst dan op de goed uitgekomen Bodart. . Odjidja opnieuw op Bodart Vadis Odjidja probeert in z'n eentje de ban te breken bij AA Gent. Hij glipt handig langs Dussenne en Cimirot, maar botst dan op de goed uitgekomen Bodart.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KAA Gent, Tim Kleindienst erin, Alessio Castro-Montes eruit wissel Alessio Castro-Montes Tim Kleindienst

70' tweede helft, minuut 70. Bokadi naast. Bokadi wordt helemaal vrijgelaten bij een vrije trap van de bezoekers, maar de Congolees kopt een heel eind naast. . Bokadi naast Bokadi wordt helemaal vrijgelaten bij een vrije trap van de bezoekers, maar de Congolees kopt een heel eind naast.

67' tweede helft, minuut 67. Jaremtsjoek kan nog eens aanleggen, maar het schot van de Oekraïner lijkt nergens naar. Er is bovendien gefloten voor voorafgaand buitenspel van Bukari. . Jaremtsjoek kan nog eens aanleggen, maar het schot van de Oekraïner lijkt nergens naar. Er is bovendien gefloten voor voorafgaand buitenspel van Bukari.

66' tweede helft, minuut 66. Odjidja zwaait met de armen na alweer een spaak gelopen aanval van de thuisploeg. Er spreekt veel ergernis uit de lichaamstaal van de Gentse aanvoerder. . Odjidja zwaait met de armen na alweer een spaak gelopen aanval van de thuisploeg. Er spreekt veel ergernis uit de lichaamstaal van de Gentse aanvoerder.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Standard, Obbi Oulare erin, Abdoul Tapsoba eruit wissel Abdoul Tapsoba Obbi Oulare

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Standard, Michel Ange Balikwisha erin, Maxime Lestienne eruit wissel Maxime Lestienne Michel Ange Balikwisha

61' tweede helft, minuut 61. We zitten weer met veel middenveldspel, zoals dat ook in de eerste helft het geval was. Tom Boudeweel op Radio 1. We zitten weer met veel middenveldspel, zoals dat ook in de eerste helft het geval was. Tom Boudeweel op Radio 1

60' tweede helft, minuut 60. Toch eens een prikje van de bezoekers. Tapsoba gooit zich naar een scherpe voorzet, maar raakt de bal niet. Bolat hoeft niet in te grijpen. . Toch eens een prikje van de bezoekers. Tapsoba gooit zich naar een scherpe voorzet, maar raakt de bal niet. Bolat hoeft niet in te grijpen.

57' tweede helft, minuut 57. Standard bakt er voorlopig weinig van in de tweede helft. AA Gent is de betere ploeg, maar mist scherpte in de zone van de waarheid. . Standard bakt er voorlopig weinig van in de tweede helft. AA Gent is de betere ploeg, maar mist scherpte in de zone van de waarheid.

54' tweede helft, minuut 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338187349461757953

51' tweede helft, minuut 51. De thuisploeg dringt aan. Odjidja probeert het nu uit de tweede lijn, de bal vliegt hoog over. . De thuisploeg dringt aan. Odjidja probeert het nu uit de tweede lijn, de bal vliegt hoog over.

50' Gele kaart voor Gojko Cimirot van Standard tijdens tweede helft, minuut 50 Gojko Cimirot Standard

49' tweede helft, minuut 49. Odjidja op Bodart. Uitstekende kans voor AA Gent! Dorsch zet Odjidja op weg naar de goal, maar de aanvoerder van Gent besluit op Bodart. . Odjidja op Bodart Uitstekende kans voor AA Gent! Dorsch zet Odjidja op weg naar de goal, maar de aanvoerder van Gent besluit op Bodart.

47' tweede helft, minuut 47. AA Gent trekt meteen ten aanval. Bukari waagt zich aan een hakje, meteen daarna trapt Jaremtsjoek nipt naast. . AA Gent trekt meteen ten aanval. Bukari waagt zich aan een hakje, meteen daarna trapt Jaremtsjoek nipt naast.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt weer in de Ghelamco Arena! Er is niet gewisseld tijdens de rust. . Tweede helft De bal rolt weer in de Ghelamco Arena! Er is niet gewisseld tijdens de rust.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Geen extra tijd, en dus gaan we na exact 45 minuten rusten. Gent en Standard houden elkaar in evenwicht na een matige eerste helft met weinig uitgespeelde doelkansen. Beide ploegen scoorden uit een hoekschop. . Rust Geen extra tijd, en dus gaan we na exact 45 minuten rusten. Gent en Standard houden elkaar in evenwicht na een matige eerste helft met weinig uitgespeelde doelkansen. Beide ploegen scoorden uit een hoekschop.

44' eerste helft, minuut 44. Het mag geen toeval heten dat de twee doelpunten uit een standaardsituatie vielen. Het aantal uitgespeelde kansen ligt bijzonder laag. . Het mag geen toeval heten dat de twee doelpunten uit een standaardsituatie vielen. Het aantal uitgespeelde kansen ligt bijzonder laag.

40' eerste helft, minuut 40. Derde keer, goede keer? Neen, ook de derde kans voor Jaremtsjoek in enkele minuten tijd levert niets op. Zijn schot in één tijd met links hobbelt een eind naast. . Derde keer, goede keer? Neen, ook de derde kans voor Jaremtsjoek in enkele minuten tijd levert niets op. Zijn schot in één tijd met links hobbelt een eind naast.

39' eerste helft, minuut 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338180044892622850

37' eerste helft, minuut 37. Jaremtsjoek te centraal. Opnieuw een kans voor Jaremtsjoek, na een versnelling van Bukari op links. De Oekraïner kapt zich goed vrij, maar krijgt de bal opnieuw niet voorbij Bodart. . Jaremtsjoek te centraal Opnieuw een kans voor Jaremtsjoek, na een versnelling van Bukari op links. De Oekraïner kapt zich goed vrij, maar krijgt de bal opnieuw niet voorbij Bodart.

36' eerste helft, minuut 36. Jaremtsjoek, vrijwel onzichtbaar tot nu toe, laat zich nu wel zien met een aardig schot. Bodart duwt in hoekschop. . Jaremtsjoek, vrijwel onzichtbaar tot nu toe, laat zich nu wel zien met een aardig schot. Bodart duwt in hoekschop.



35' eerste helft, minuut 35. Dussenne is zowat de gevaarlijkste man bij Standard. Hij gaat opnieuw het duel aan met Ngadeu bij een vrije trap, maar kan niet voluit koppen. . Dussenne is zowat de gevaarlijkste man bij Standard. Hij gaat opnieuw het duel aan met Ngadeu bij een vrije trap, maar kan niet voluit koppen.

31' eerste helft, minuut 31. Standard reageert gevat op de gelijkmaker. Tapsoba wordt weggestuurd in de rug van de Gentse defensie, zijn schot blijft binnen het bereik van Bolat. . Standard reageert gevat op de gelijkmaker. Tapsoba wordt weggestuurd in de rug van de Gentse defensie, zijn schot blijft binnen het bereik van Bolat.

30' eerste helft, minuut 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338177526619836422

27' eerste helft, minuut 27.

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Núrio van KAA Gent. 1, 1. goal KAA Gent Standard einde 1 1

27' eerste helft, minuut 27. AA Gent met een gelukje langszij. Ook AA Gent scoort op een hoekschop, al is er wel wat geluk mee gemoeid. De lage hoekschop van Kums kaatst via Ngadeu tot bij de vrijstaande Nurio, die de gelijkmaker simpel in de hoek kan deponeren: 1-1. . AA Gent met een gelukje langszij Ook AA Gent scoort op een hoekschop, al is er wel wat geluk mee gemoeid. De lage hoekschop van Kums kaatst via Ngadeu tot bij de vrijstaande Nurio, die de gelijkmaker simpel in de hoek kan deponeren: 1-1.

21' eerste helft, minuut 21. Standard dreigt nog eens met een hoekschop. De bal komt via een paar omwegen bij Bokadi terecht, die met een slap schotje in de handen van Bolat besluit. . Standard dreigt nog eens met een hoekschop. De bal komt via een paar omwegen bij Bokadi terecht, die met een slap schotje in de handen van Bolat besluit.

18' eerste helft, minuut 18. Er zit te veel afval in het spel bij AA Gent. Voetballend komen ze er niet uit. Tom Boudeweel op Radio 1. Er zit te veel afval in het spel bij AA Gent. Voetballend komen ze er niet uit. Tom Boudeweel op Radio 1

14' eerste helft, minuut 14. Windstilte. Beide ploegen gunnen elkaar weinig ruimte om te voetballen, en dus wordt er veel opzij en achteruit gespeeld. Het is wachten op iets wat op een doelkans lijkt. . Windstilte Beide ploegen gunnen elkaar weinig ruimte om te voetballen, en dus wordt er veel opzij en achteruit gespeeld. Het is wachten op iets wat op een doelkans lijkt.

10' eerste helft, minuut 10. De thuisploeg probeert de partij wel in handen te nemen, met veel balbezit, maar voorlopig zonder diepgang. . De thuisploeg probeert de partij wel in handen te nemen, met veel balbezit, maar voorlopig zonder diepgang.

7' eerste helft, minuut 7. Ngadeu over. Het antwoord van AA Gent komt ook al in de vorm van een hoekschop. Ngadeu loopt zich goed vrij, maar kan zijn schot niet laag houden. . Ngadeu over Het antwoord van AA Gent komt ook al in de vorm van een hoekschop. Ngadeu loopt zich goed vrij, maar kan zijn schot niet laag houden.

4' eerste helft, minuut 4. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338171951286800385

2' eerste helft, minuut 2.

2' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 2 door Michael Ngadeu-Ngadjui van Standard. 0, 1. own goal KAA Gent Standard einde 0 1

2' eerste helft, minuut 2. Dramatische start voor AA Gent. Na anderhalve minuut is AA Gent al op achtervolgen aangewezen. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Standard, Dussenne duwt de 0-1 via Ngadeu tegen de touwen. . Dramatische start voor AA Gent Na anderhalve minuut is AA Gent al op achtervolgen aangewezen. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Standard, Dussenne duwt de 0-1 via Ngadeu tegen de touwen.

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen, ref Lawrence Visser heeft de wedstrijd op gang gefloten! . Aftrap We zijn eraan begonnen, ref Lawrence Visser heeft de wedstrijd op gang gefloten!

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:11 vooraf, 18 uur 11. De camera's zoomen even in op Nicolas Raskin. De jonge Luikenaar heeft een verleden bij AA Gent, maar kon er niet doorbreken. . De camera's zoomen even in op Nicolas Raskin. De jonge Luikenaar heeft een verleden bij AA Gent, maar kon er niet doorbreken.

18:00 Ook Tom Boudeweel is op post in de lege Ghelamco Arena:. vooraf, 18 uur . Ook Tom Boudeweel is op post in de lege Ghelamco Arena: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338161877591986184

17:50 vooraf, 17 uur 50. Als de recente statistieken ons iets leren, is het dat deze wedstrijd alle kanten uit kan. Van de laatste tien edities van Gent-Standard werden er vier gewonnen door de Luikenaars, zes door AA Gent. . Als de recente statistieken ons iets leren, is het dat deze wedstrijd alle kanten uit kan. Van de laatste tien edities van Gent-Standard werden er vier gewonnen door de Luikenaars, zes door AA Gent.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Motivatie is niet het probleem, wel de communicatie. Het is net als het moeilijk gaat, dat je meer moet praten op het veld. Dat helpt enorm. Ik hoop dat we dat vandaag iets meer laten horen. Hein Vanhaezebrouck. Motivatie is niet het probleem, wel de communicatie. Het is net als het moeilijk gaat, dat je meer moet praten op het veld. Dat helpt enorm. Ik hoop dat we dat vandaag iets meer laten horen. Hein Vanhaezebrouck

17:26 vooraf, 17 uur 26. Pak wissels bij AA Gent. AA Gent trad donderdag met een flink gewijzigd elftal aan tegen Hoffenheim. Vandaag grijpt Hein Vanhaezebrouck terug naar zijn basisopstelling van tegen Oostende vorig weekend, weliswaar met Dorsch en Castro-Montes als vervangers van Botaka en Owusu. Van de elf basisspelers in Hoffenheim blijven er maar vijf staan. . Pak wissels bij AA Gent AA Gent trad donderdag met een flink gewijzigd elftal aan tegen Hoffenheim. Vandaag grijpt Hein Vanhaezebrouck terug naar zijn basisopstelling van tegen Oostende vorig weekend, weliswaar met Dorsch en Castro-Montes als vervangers van Botaka en Owusu. Van de elf basisspelers in Hoffenheim blijven er maar vijf staan.

17:24 vooraf, 17 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338157459907686400

17:12 vooraf, 17 uur 12. Lestienne opnieuw van de partij. Maxime Lestienne ontbrak donderdag tegen Benfica door een lichte blessure, maar staat vandaag opnieuw aan de aftrap. Ook Dussenne en Fai komen weer in de ploeg, Jans, Shamir en Balikwisha moeten hun plaats afstaan. Amallah maakt na enkele weken blessureleed opnieuw deel uit van de selectie, maar start op de bank. . Lestienne opnieuw van de partij Maxime Lestienne ontbrak donderdag tegen Benfica door een lichte blessure, maar staat vandaag opnieuw aan de aftrap. Ook Dussenne en Fai komen weer in de ploeg, Jans, Shamir en Balikwisha moeten hun plaats afstaan. Amallah maakt na enkele weken blessureleed opnieuw deel uit van de selectie, maar start op de bank.

17:10 vooraf, 17 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338152870118641668

17:08 Vorig seizoen eindigde AA Gent - Standard op 3-1, met onder meer deze knal van Bezoes:. vooraf, 17 uur 08. Vorig seizoen eindigde AA Gent - Standard op 3-1, met onder meer deze knal van Bezoes: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337336573810118660

17:04 vooraf, 17 uur 04. Vooraf. Hein Vanhaezebrouck wacht nog op een eerste zege sinds zijn terugkeer bij AA Gent, na nederlagen in Oostende en Hoffenheim. Vandaag volgt een nieuwe kans tegen Standard, de ploeg waartegen Gent in 2015 de titel pakte onder diezelfde Vanhaezebrouck. De Luikenaars snakken overigens zelf ook naar een zege, na vier opeenvolgende gelijke spelen in de competitie. . Vooraf Hein Vanhaezebrouck wacht nog op een eerste zege sinds zijn terugkeer bij AA Gent, na nederlagen in Oostende en Hoffenheim. Vandaag volgt een nieuwe kans tegen Standard, de ploeg waartegen Gent in 2015 de titel pakte onder diezelfde Vanhaezebrouck. De Luikenaars snakken overigens zelf ook naar een zege, na vier opeenvolgende gelijke spelen in de competitie.

17:04 - Vooraf Vooraf, 17 uur 04

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Noe Dussenne, Merveille Bokadi, Kostas Laifis, Collins Fai, Nicolas Raskin, Nicolas Gavory, Samuel Bastien, Gojko Cimirot, Maxime Lestienne, Abdoul Tapsoba Opstelling Standard Abdoul Tapsoba, Maxime Lestienne, Gojko Cimirot, Samuel Bastien, Nicolas Gavory, Nicolas Raskin, Collins Fai, Kostas Laifis, Merveille Bokadi, Noe Dussenne, Arnaud Bodart