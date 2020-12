Pakt Beerschot gedeelde leidersplaats op bezoek bij Moeskroen?

15:50

vooraf, 15 uur 50. In deze wedstrijd staat de beste aanval van de Jupiler Pro League tegenover de slechtste. Beerschot zit al aan 38 doelpunten, Moeskroen blijft voorlopig steken op amper 9 stuks. Het contrast is zo groot dat Raphael Holzhauser op z'n eentje in meer dan dubbel zoveel goals betrokken is als Moeskroen er tot nu toe gemaakt heeft. .