Moeskroen draait Beerschot een loer en is rode lantaarn kwijt

90+3' tweede helft, minuut 93. Einde. Een flauw Beerschot gaat verrassend zwaar de boot in bij Moeskroen. Het sukkelde op een driedubbele achterstand en kon pas in het slot een keertje tegenscoren. . Einde Een flauw Beerschot gaat verrassend zwaar de boot in bij Moeskroen. Het sukkelde op een driedubbele achterstand en kon pas in het slot een keertje tegenscoren.

90+2' tweede helft, minuut 92. Holzhauser trapt nogal mak in de armen van Koffi. Daarmee lijkt het laatste woord gezegd in deze wedstrijd. . Holzhauser trapt nogal mak in de armen van Koffi. Daarmee lijkt het laatste woord gezegd in deze wedstrijd.

90' Drie minuten. Moeskroen moet nog eventjes volhouden en de buit is binnen. . tweede helft, minuut 90. Drie minuten Moeskroen moet nog eventjes volhouden en de buit is binnen.

88' tweede helft, minuut 88. Postolachi vindt het doel van Vanhamel niet. Beerschot moet dringend beginnen aan een slotoffensief, want de tijd tikt genadeloos weg. . Postolachi vindt het doel van Vanhamel niet. Beerschot moet dringend beginnen aan een slotoffensief, want de tijd tikt genadeloos weg.

85' Faraj met een streep. Een loeier van Faraj doet het kader daveren. Vier doelpunten op één avond voor Moeskroen, dat zou sensationeel zijn. . tweede helft, minuut 85. Faraj met een streep Een loeier van Faraj doet het kader daveren. Vier doelpunten op één avond voor Moeskroen, dat zou sensationeel zijn.

84' tweede helft, minuut 84. Bourdin kopt een vrije trap al vallend opnieuw voor doel. Niemand is ingelopen, dus kunnen ze bij Moeskroen opgelucht ademhalen. . Bourdin kopt een vrije trap al vallend opnieuw voor doel. Niemand is ingelopen, dus kunnen ze bij Moeskroen opgelucht ademhalen.

83' tweede helft, minuut 83. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337803501343285250

83' tweede helft, minuut 83.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Raphael Holzhauser van Beerschot. 3, 1. goal Excel Moeskroen Beerschot einde 3 1

82' tweede helft, minuut 82. Dan toch Holzhauser! Zelfs in een non-match van Beerschot is hij onvermijdelijk. De bal ligt panklaar voor Holzhauser, die zijn elfde van het seizoen maakt. Brengt de 3-1 van de Oostenrijker nog iets teweeg? . Dan toch Holzhauser! Zelfs in een non-match van Beerschot is hij onvermijdelijk. De bal ligt panklaar voor Holzhauser, die zijn elfde van het seizoen maakt. Brengt de 3-1 van de Oostenrijker nog iets teweeg?

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Excel Moeskroen, Virgiliu Postolachi erin, Xadas eruit wissel Xadas Virgiliu Postolachi

80' tweede helft, minuut 80. Postolachi, een spits zonder doelpunten, krijgt bij Moeskroen de kans om er iets van te maken. Hij krijgt nog tien minuutjes van coach Simao. . Postolachi, een spits zonder doelpunten, krijgt bij Moeskroen de kans om er iets van te maken. Hij krijgt nog tien minuutjes van coach Simao.

78' tweede helft, minuut 78. De goesting bij Beerschot is op slag helemaal verdwenen. . De goesting bij Beerschot is op slag helemaal verdwenen.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij Excel Moeskroen, Beni Badibanga erin, Nuno Da Costa eruit wissel Nuno Da Costa Beni Badibanga

77' tweede helft, minuut 77. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337800880360402947

76' tweede helft, minuut 76. Tabekou maakt het af! Moeskroen neemt elke twijfel weg met de 3-0. Faraj kijkt deze keer wel goed uit zijn doppen en biedt Tabekou een niet te missen kans aan. Game over! . Tabekou maakt het af! Moeskroen neemt elke twijfel weg met de 3-0. Faraj kijkt deze keer wel goed uit zijn doppen en biedt Tabekou een niet te missen kans aan. Game over!

76' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 76 door Serge Tabekou van Excel Moeskroen. 3, 0. goal Excel Moeskroen Beerschot einde 3 0

75' tweede helft, minuut 75. Nog eens Moeskroen. De krachtige Tabekou werkt zich bij de bal en schiet in het zijnet. Dat had beter gekund. . Nog eens Moeskroen De krachtige Tabekou werkt zich bij de bal en schiet in het zijnet. Dat had beter gekund.

73' tweede helft, minuut 73. Faraj dribbelt zich knap vrij, maar heeft dan oogkleppen op. Hij kapt terug, terwijl de linkerflank helemaal openligt. Zijn ploegmaats kunnen het amper geloven. . Faraj dribbelt zich knap vrij, maar heeft dan oogkleppen op. Hij kapt terug, terwijl de linkerflank helemaal openligt. Zijn ploegmaats kunnen het amper geloven.

71' tweede helft, minuut 71. Losada wrijft in zijn baard. Hij herkent zijn Beerschot niet. Geert Heremans op Sporza Radio. Losada wrijft in zijn baard. Hij herkent zijn Beerschot niet. Geert Heremans op Sporza Radio

70' tweede helft, minuut 70. De benen worden zwaarder bij Moeskroen. Er sluipt stilaan wat vermoeidheid in het spel van de thuisploeg. . De benen worden zwaarder bij Moeskroen. Er sluipt stilaan wat vermoeidheid in het spel van de thuisploeg.

68' tweede helft, minuut 68. Tabekou vervangt Olinga. Beerschot pookt het vuur een beetje aan, maar indrukwekkend is het nog niet. . Tabekou vervangt Olinga. Beerschot pookt het vuur een beetje aan, maar indrukwekkend is het nog niet.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij Excel Moeskroen, Serge Tabekou erin, Fabrice Olinga eruit wissel Fabrice Olinga Serge Tabekou

65' tweede helft, minuut 65. Wat een kans! Eleke kan zijn eerste basisplaats niet rechtvaardigen. De Nigeriaan heeft veel te veel tijd nodig en laat zo twee verdedigers van Moeskroen terugkeren. Zo kan je niet scoren. . Wat een kans! Eleke kan zijn eerste basisplaats niet rechtvaardigen. De Nigeriaan heeft veel te veel tijd nodig en laat zo twee verdedigers van Moeskroen terugkeren. Zo kan je niet scoren.

62' tweede helft, minuut 62. De bezoekers spelen niks klaar. Dit is een collectieve offday. . De bezoekers spelen niks klaar. Dit is een collectieve offday.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Beerschot, Abdoulie Sanyang erin, Tom Pietermaat eruit wissel Tom Pietermaat Abdoulie Sanyang

60' tweede helft, minuut 60. Losada heeft net voor en net na de 2-0 ingegrepen. Halaimia en Van den Buijs moeten wat meer elektriciteit door het team van Beerschot jagen. En er staat nog volk klaar om in te vallen. . Losada heeft net voor en net na de 2-0 ingegrepen. Halaimia en Van den Buijs moeten wat meer elektriciteit door het team van Beerschot jagen. En er staat nog volk klaar om in te vallen.

59' tweede helft, minuut 59. Vervanging bij Beerschot, Dario van den Buijs erin, Denis Prychynenko eruit wissel Denis Prychynenko Dario Van den Buijs

58' tweede helft, minuut 58.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Nuno Da Costa van Excel Moeskroen. 2, 0. goal Excel Moeskroen Beerschot einde 2 0

57' tweede helft, minuut 57. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337797474728222727

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Beerschot, Mohamed Reda Halaimia erin, Ayrton Mboko eruit wissel Ayrton Mboko Mohamed Reda Halaimia

56' tweede helft, minuut 56. Da Costa met de 2-0! Nuno da Costa kroont zich tot topschutter van Moeskroen. Tussen drie bezoekers brengt hij de bal onder controle en vindt hij de verste hoek met zijn schuiver. Proper gedaan van de man uit Kaapverdië! . Da Costa met de 2-0! Nuno da Costa kroont zich tot topschutter van Moeskroen. Tussen drie bezoekers brengt hij de bal onder controle en vindt hij de verste hoek met zijn schuiver. Proper gedaan van de man uit Kaapverdië!

55' tweede helft, minuut 55. Als er gebikkeld moet worden, zijn ze bij Moeskroen iets feller. Faraj vuurt plots een schot af waar Vanhamel toch wat problemen mee heeft. . Als er gebikkeld moet worden, zijn ze bij Moeskroen iets feller. Faraj vuurt plots een schot af waar Vanhamel toch wat problemen mee heeft.

53' tweede helft, minuut 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337793115940413440

52' tweede helft, minuut 52. Het tempo is ook te laag van de kant van Beerschot. Geert Heremans op Sporza Radio. Het tempo is ook te laag van de kant van Beerschot. Geert Heremans op Sporza Radio

51' tweede helft, minuut 51. Beerschot blijft voorlopig rommelig voetballen. . Beerschot blijft voorlopig rommelig voetballen.

49' Gele kaart voor Denis Prychynenko van Beerschot tijdens tweede helft, minuut 49 Denis Prychynenko Beerschot

48' tweede helft, minuut 48. Geel voor Prychynenko. De lichtvoetige Faraj steekt bijna heel het veld over. Dan komt hij met Prychynenko een onverzettelijke eik tegen. Die haalt hem ruwweg neer. . Geel voor Prychynenko De lichtvoetige Faraj steekt bijna heel het veld over. Dan komt hij met Prychynenko een onverzettelijke eik tegen. Die haalt hem ruwweg neer.

46' tweede helft, minuut 46. Kan Beerschot zijn motor aanzwengelen, of zetten die van Moeskroen hun klauwen in de voorsprong en blijven de punten op Le Canonnier? . Kan Beerschot zijn motor aanzwengelen, of zetten die van Moeskroen hun klauwen in de voorsprong en blijven de punten op Le Canonnier?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

17:05 De statistieken kloppen niet helemaal, maar dit geeft wel een beeld van de matige prestatie van Beerschot. rust, 17 uur 05. De statistieken kloppen niet helemaal, maar dit geeft wel een beeld van de matige prestatie van Beerschot. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337790444273627136

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Moeskroen is goed op weg om belangrijke punten te sprokkelen. Het leunde op een goal in geschenkverpakking van Onana en gaf in de eerste helft amper iets weg tegen Beerschot. . Rust Moeskroen is goed op weg om belangrijke punten te sprokkelen. Het leunde op een goal in geschenkverpakking van Onana en gaf in de eerste helft amper iets weg tegen Beerschot.

45+1' Knap van Vanhamel. Als het goed is, zeggen we het ook. Vanhamel grijpt moedig in op een schot van dichtbij van Olinga, al wordt er ook gefloten voor buitenspel. . eerste helft, minuut 46. Knap van Vanhamel Als het goed is, zeggen we het ook. Vanhamel grijpt moedig in op een schot van dichtbij van Olinga, al wordt er ook gefloten voor buitenspel.

44' eerste helft, minuut 44. Geen risico's ditmaal. Vanhamel ramt de bal gewoon de lucht in. . Geen risico's ditmaal. Vanhamel ramt de bal gewoon de lucht in.

42' eerste helft, minuut 42. Moeskroen komt er nog eens schuchter uit. Xadas steekt zijn kans een halve meter voorlangs. . Moeskroen komt er nog eens schuchter uit. Xadas steekt zijn kans een halve meter voorlangs.

40' eerste helft, minuut 40. Bijna 1-1. Suzuki en Van den Bergh komen net te laat om een vrije trap van Holzhauser binnen te tikken. Van den Bergh heeft wat schrik om tegen de paal te smakken. . Bijna 1-1 Suzuki en Van den Bergh komen net te laat om een vrije trap van Holzhauser binnen te tikken. Van den Bergh heeft wat schrik om tegen de paal te smakken.

38' eerste helft, minuut 38. Toch wat meer druk van Beerschot in de voorbije minuten. Geert Heremans op Sporza Radio. Toch wat meer druk van Beerschot in de voorbije minuten. Geert Heremans op Sporza Radio

35' eerste helft, minuut 35. Eindelijk een echt schot van Beerschot! Coulibaly raakt de bal deze keer wel erg goed en dwingt Koffi tot een redding. . Eindelijk een echt schot van Beerschot! Coulibaly raakt de bal deze keer wel erg goed en dwingt Koffi tot een redding.

33' eerste helft, minuut 33. Coulibaly gekraakt. Een hakje van Holzhauser brengt vaart in de aanval. Sanusi's voorzet wordt slecht verwerkt en zo krijgt Coulibaly de kans om uit te halen. De Malinees mist zijn schot, en dat kunnen de bezoekers zich nu niet veroorloven. . Coulibaly gekraakt Een hakje van Holzhauser brengt vaart in de aanval. Sanusi's voorzet wordt slecht verwerkt en zo krijgt Coulibaly de kans om uit te halen. De Malinees mist zijn schot, en dat kunnen de bezoekers zich nu niet veroorloven.

32' eerste helft, minuut 32. Onana mikt een afstandsschot mijlenver naast. . Onana mikt een afstandsschot mijlenver naast.

31' eerste helft, minuut 31. Bij Moeskroen geven ze zelfs geen kansen weg op de stilstaande fases van Holzhauser. De zaak zit zeker sinds de plotse 1-0 muurvast. . Bij Moeskroen geven ze zelfs geen kansen weg op de stilstaande fases van Holzhauser. De zaak zit zeker sinds de plotse 1-0 muurvast.

28' Daar gaat Hocko. Opnieuw ligt een thuisspeler te kermen op het gras. Hocko heeft blijkbaar zijn enkel omgeslagen. Dit lijkt iets erger dan de vorige akkefietjes. . eerste helft, minuut 28. Daar gaat Hocko Opnieuw ligt een thuisspeler te kermen op het gras. Hocko heeft blijkbaar zijn enkel omgeslagen. Dit lijkt iets erger dan de vorige akkefietjes.

26' eerste helft, minuut 26. Beerschot kan de organisatie van Moeskroen nog niet breken. Het wordt wel eventjes warm wanneer een hoekschop in de Henegouwse rechthoek blijft plakken. . Beerschot kan de organisatie van Moeskroen nog niet breken. Het wordt wel eventjes warm wanneer een hoekschop in de Henegouwse rechthoek blijft plakken.

23' Weer een pijntje. Doelpuntenmaker Onana gaat plots neer na een licht contact met Sanusi. Even de pijn verbijten en het gaat alweer. . eerste helft, minuut 23. Weer een pijntje Doelpuntenmaker Onana gaat plots neer na een licht contact met Sanusi. Even de pijn verbijten en het gaat alweer.

21' eerste helft, minuut 21. Eleke neemt een bal van Holzhauser richting Sanusi over en lijkt zich te kunnen doorzetten. Uiteindelijk springt het leer iets te ver van zijn voet. . Eleke neemt een bal van Holzhauser richting Sanusi over en lijkt zich te kunnen doorzetten. Uiteindelijk springt het leer iets te ver van zijn voet.

19' eerste helft, minuut 19. Beerschot komt er niet uit. Het is niet de beste start van de jongens van het Kiel. Geert Heremans op Sporza Radio. Beerschot komt er niet uit. Het is niet de beste start van de jongens van het Kiel. Geert Heremans op Sporza Radio

17' eerste helft, minuut 17. De achterstand van Beerschot is misschien niet zo verrassend. De Antwerpenaren verloren dit seizoen al hun wedstrijden tegen Waalse ploegen. . De achterstand van Beerschot is misschien niet zo verrassend. De Antwerpenaren verloren dit seizoen al hun wedstrijden tegen Waalse ploegen.

14' eerste helft, minuut 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337781891060158464

13' eerste helft, minuut 13.

13' Vanhamel gaat knoeien! De thuisploeg krijgt een geweldig geschenk van Beerschot-doelman Vanhamel. Hij speelt de bal zomaar in de voeten van Onana. Die blijft kalm en neemt zijn tijd om de 1-0 in een leeg doel te deponeren. . eerste helft, minuut 13. Vanhamel gaat knoeien! De thuisploeg krijgt een geweldig geschenk van Beerschot-doelman Vanhamel. Hij speelt de bal zomaar in de voeten van Onana. Die blijft kalm en neemt zijn tijd om de 1-0 in een leeg doel te deponeren.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Jean Onana van Excel Moeskroen. 1, 0. goal Excel Moeskroen Beerschot einde 1 0

12' eerste helft, minuut 12.

11' eerste helft, minuut 11. Moeskroen is niet van plan om vaak uit zijn egelstelling te komen. . Moeskroen is niet van plan om vaak uit zijn egelstelling te komen.

8' Agouzoul is geraakt. Holzhauser krijgt geel voor een ongelukkige overtreding op Agouzoul. Die heeft veel pijn en moet verzorgd worden. . eerste helft, minuut 8. Agouzoul is geraakt Holzhauser krijgt geel voor een ongelukkige overtreding op Agouzoul. Die heeft veel pijn en moet verzorgd worden.

7' Gele kaart voor Raphael Holzhauser van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 7 Raphael Holzhauser Beerschot

6' eerste helft, minuut 6. Kansje voor Beerschot. Sanusi en Eleke lopen elkaar voor de voeten op een veelbelovende voorzet van Suzuki. Het is, zoals te verwachten was, Beerschot dat Moeskroen onder druk probeert te zetten. . Kansje voor Beerschot Sanusi en Eleke lopen elkaar voor de voeten op een veelbelovende voorzet van Suzuki. Het is, zoals te verwachten was, Beerschot dat Moeskroen onder druk probeert te zetten.

5' eerste helft, minuut 5. Het is een onderkoeld wedstrijdbegin. . Het is een onderkoeld wedstrijdbegin.

2' eerste helft, minuut 2. Beerschot speelt voor de gelegenheid in zijn nieuwe 'Energy Kit'. Die is donkerblauw met felle turquoise accenten. Bijzonder. . Beerschot speelt voor de gelegenheid in zijn nieuwe 'Energy Kit'. Die is donkerblauw met felle turquoise accenten. Bijzonder.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Beerschot gaat op jacht naar een gedeelde eerste plaats. Rode lantaarn Moeskroen wil dan weer STVV, de voorlaatste in de stand, onder druk zetten. . Aftrap Beerschot gaat op jacht naar een gedeelde eerste plaats. Rode lantaarn Moeskroen wil dan weer STVV, de voorlaatste in de stand, onder druk zetten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:05 vooraf, 16 uur 05. We mogen Moeskroen niet onderschatten. Het is een ploeg die voor elk punt moet vechten. Hernan Losada. We mogen Moeskroen niet onderschatten. Het is een ploeg die voor elk punt moet vechten. Hernan Losada

15:55 vooraf, 15 uur 55. COVID-19 bij Beerschot. Frans en Tissoudali zitten niet in de kern omdat ze het coronavirus hebben opgelopen. . COVID-19 bij Beerschot Frans en Tissoudali zitten niet in de kern omdat ze het coronavirus hebben opgelopen.

15:50 vooraf, 15 uur 50. In deze wedstrijd staat de beste aanval van de Jupiler Pro League tegenover de slechtste. Beerschot zit al aan 38 doelpunten, Moeskroen blijft voorlopig steken op amper 9 stuks. Het contrast is zo groot dat Raphael Holzhauser op z'n eentje in meer dan dubbel zoveel goals betrokken is als Moeskroen er tot nu toe gemaakt heeft. . In deze wedstrijd staat de beste aanval van de Jupiler Pro League tegenover de slechtste. Beerschot zit al aan 38 doelpunten, Moeskroen blijft voorlopig steken op amper 9 stuks. Het contrast is zo groot dat Raphael Holzhauser op z'n eentje in meer dan dubbel zoveel goals betrokken is als Moeskroen er tot nu toe gemaakt heeft.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Opstelling Moeskroen. Jorge Simao schudt zijn opstelling flink door elkaar. Bij Moeskroen zien we liefst vijf nieuwe namen in vergelijking met de nederlaag tegen OHL. Het gaat om aanvoerder Ciranni, Mohamed, Hocko, Faraj en Da Costa. . Opstelling Moeskroen Jorge Simao schudt zijn opstelling flink door elkaar. Bij Moeskroen zien we liefst vijf nieuwe namen in vergelijking met de nederlaag tegen OHL. Het gaat om aanvoerder Ciranni, Mohamed, Hocko, Faraj en Da Costa.

15:34 vooraf, 15 uur 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337766955714039808

15:20 vooraf, 15 uur 20. Opstelling Beerschot. Hernan Losada moet wat puzzelen, want met Frans en Tissoudali zijn twee vaste basispionnen niet inzetbaar. Vorogovski verschuift dan weer naar de bank. De drie vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door Prychynenko, Eleke en Bourdin. . Opstelling Beerschot Hernan Losada moet wat puzzelen, want met Frans en Tissoudali zijn twee vaste basispionnen niet inzetbaar. Vorogovski verschuift dan weer naar de bank. De drie vrijgekomen plaatsen worden ingenomen door Prychynenko, Eleke en Bourdin.

15:19 vooraf, 15 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337762915953352704

15:05 vooraf, 15 uur 05. Vooraf. Zowel Moeskroen als Beerschot kregen de voorbije week een tikje te verwerken. L'Excel zag zijn voorzichtige opmars gestuit door nederlagen tegen Beveren en Oud-Heverlee Leuven, terwijl Beerschot thuis verloor van Eupen. De Ratten slaagden er voor het eerst sinds augustus niet in om een doelpunt te maken. Vandaag krijgen beide ploegen de kans om de slechte smaak weg te spoelen met een overwinning. . Vooraf Zowel Moeskroen als Beerschot kregen de voorbije week een tikje te verwerken. L'Excel zag zijn voorzichtige opmars gestuit door nederlagen tegen Beveren en Oud-Heverlee Leuven, terwijl Beerschot thuis verloor van Eupen. De Ratten slaagden er voor het eerst sinds augustus niet in om een doelpunt te maken. Vandaag krijgen beide ploegen de kans om de slechte smaak weg te spoelen met een overwinning.

15:00 vooraf, 15 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337653412670926848

15:00 - Vooraf Vooraf, 15 uur

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Dimitri Mohamed, Deni Hocko, Xadas, Jean Onana, Imad Faraj, Nuno Da Costa, Fabrice Olinga Opstelling Excel Moeskroen Fabrice Olinga, Nuno Da Costa, Imad Faraj, Jean Onana, Xadas, Deni Hocko, Dimitri Mohamed, Saad Agouzoul, Matías Silvestre, Alessandro Ciranni, Hervé Koffi

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Ayrton Mboko, Denis Prychynenko, Jan van den Bergh, Pierre Bourdin, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Musashi Suzuki, Blessing Eleke Opstelling Beerschot Blessing Eleke, Musashi Suzuki, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Ryan Sanusi, Pierre Bourdin, Jan van den Bergh, Denis Prychynenko, Ayrton Mboko, Mike Vanhamel