LIVE: Cercle Brugge gaat na 0 op 6 op zoek naar de zege tegen KVO

eerste helft, minuut 1. Eerste kans . In Brugge valt de regen met bakken uit de hemel. Het inspireert Oostende om er voor de eerste op uit te trekken. Hulsjager plukt een bal in een tijd uit de lucht, Didillon reageert alert. .

18:30

eerste helft, 18 uur 30. Aftrap . We zijn er aan begonnen in Jan Breydel. Wat kan Cercle in eigen stadion tegen Oostende? .