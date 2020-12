KV Oostende pakt de winst in Cercle en doet nu al even goed als vorig seizoen

Sleutelmoment: In minuut 84 kopt Marcelin een vrije trap van Hoggas goed richting doel, maar Hubert en de paal staan nog in de weg. De gelijkmaker komt er zo uiteindelijk niet meer voor Cercle.

Man van de match: Hulsjager. De Deense middenvelder is een ware tongtwister voor menig voetbalcommentator, maar toont zich een duidelijke meerwaarde voor onze vaderlandse competitie. Ook vandaag had hij een voet in zowat ieder gevaar van Oostende.

Opvallende statistiek: KV Oostende doet het onder coach Alexander Blessin zeker niet slecht. Door deze zege telt de kustploeg nu al 22 punten. Dat zijn er precies evenveel dan op het einde van vorig seizoen.