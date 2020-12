LIVE: Tienkoppig Antwerp moet achtervolgen na snelle 0-1 van Diatta

35' eerste helft, minuut 35. Heeft Antwerp naar Lazio-Club gekeken? Met nog een tiental minuten voor de rust moeten we zeggen dat Antwerp niet per se een vogel voor de kat is. Met z'n tienen een achterstand goedmaken: bij Club weten ze sinds dinsdag dat dat geen onbegonnen werk is. . Heeft Antwerp naar Lazio-Club gekeken? Met nog een tiental minuten voor de rust moeten we zeggen dat Antwerp niet per se een vogel voor de kat is. Met z'n tienen een achterstand goedmaken: bij Club weten ze sinds dinsdag dat dat geen onbegonnen werk is.

33' eerste helft, minuut 33. Club zoekt geduldig naar het mannetje meer. Na een hele reeks passes wordt het een prima voorzet voor Rits, die zijn kopbal niet laag kan houden. . Club zoekt geduldig naar het mannetje meer. Na een hele reeks passes wordt het een prima voorzet voor Rits, die zijn kopbal niet laag kan houden.

33' eerste helft, minuut 33. Mbokani doet mee, hoor. De Congolees zit in de sandwich tussen Balanta en Kossounou en dat levert de spits een vrije trap op, maar uiteindelijk ook niet meer dan dat. . Mbokani doet mee, hoor. De Congolees zit in de sandwich tussen Balanta en Kossounou en dat levert de spits een vrije trap op, maar uiteindelijk ook niet meer dan dat.

32' eerste helft, minuut 32. Vanaken ziet Mata meeschuiven, maar zijn lange pass laat te wensen over. Te kort, te lang onderweg: dat zijn we niet gewoon van Vanaken. . Vanaken ziet Mata meeschuiven, maar zijn lange pass laat te wensen over. Te kort, te lang onderweg: dat zijn we niet gewoon van Vanaken.

31' eerste helft, minuut 31. Even paniek achterin bij Club wanneer ze de bal niet meteen wegkrijgen uit de zestien. Gelukkig voor de bezoekers komt Antwerp in die fase niet tot een schot. . Even paniek achterin bij Club wanneer ze de bal niet meteen wegkrijgen uit de zestien. Gelukkig voor de bezoekers komt Antwerp in die fase niet tot een schot.

30' eerste helft, minuut 30. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Koji Miyoshi eruit wissel Koji Miyoshi Aurélio Buta

30' eerste helft, minuut 30. Miyoshi is het kind van de rekening. Door de rode kaart van Gelin kiest Leko voor een viermansdefensie. Daarin verkiest hij met Buta een echte rechtsachter boven de flankspeler die Miyoshi eerder is. . Miyoshi is het kind van de rekening Door de rode kaart van Gelin kiest Leko voor een viermansdefensie. Daarin verkiest hij met Buta een echte rechtsachter boven de flankspeler die Miyoshi eerder is.

28' eerste helft, minuut 28. Diatta dolt even met Hongla voor hij een voorzet richting Lang verstuurt. Die liep prima weg van Seck, maar kwam toch nog een kop tekort om op doel te kunnen koppen. . Diatta dolt even met Hongla voor hij een voorzet richting Lang verstuurt. Die liep prima weg van Seck, maar kwam toch nog een kop tekort om op doel te kunnen koppen.

24' eerste helft, minuut 24. De Ketelaere etaleert zijn goeie linker met een heerlijke voorzet naar Ricca, die aan de tweede paal opduikt. Die kopt terug tot bij Lang, maar de Nederlander krijgt de bal niet onder controle. Zo kan Antwerp opnieuw beginnen opbouwen. . De Ketelaere etaleert zijn goeie linker met een heerlijke voorzet naar Ricca, die aan de tweede paal opduikt. Die kopt terug tot bij Lang, maar de Nederlander krijgt de bal niet onder controle. Zo kan Antwerp opnieuw beginnen opbouwen.

21' eerste helft, minuut 21. Balanta houdt de bal prima binnen. Lang kan daar geen vervolg aan breien, al is dat volgens Clement vooral door roekeloos inkomen van Haroun. De Club-coach moet even ter orde geroepen worden door Laforge. . Balanta houdt de bal prima binnen. Lang kan daar geen vervolg aan breien, al is dat volgens Clement vooral door roekeloos inkomen van Haroun. De Club-coach moet even ter orde geroepen worden door Laforge.

20' eerste helft, minuut 20. Krijgen we Lukaku te zien? Langs de zijlijn lijkt Jordan Lukaku klaargestoomd te worden voor een vroege invalbeurt. We zijn benieuwd hoe Antwerp dit gaat aanpakken. . Krijgen we Lukaku te zien? Langs de zijlijn lijkt Jordan Lukaku klaargestoomd te worden voor een vroege invalbeurt. We zijn benieuwd hoe Antwerp dit gaat aanpakken.

19' eerste helft, minuut 19. Zo moet Ivan Leko al na een kwartier een bijzonder strijdplan uittekenen. Met z'n tienen 75 minuten lang tegen Club spelen is geen cadeau, zeker niet als je al moet achtervolgen. . Zo moet Ivan Leko al na een kwartier een bijzonder strijdplan uittekenen. Met z'n tienen 75 minuten lang tegen Club spelen is geen cadeau, zeker niet als je al moet achtervolgen.

17' eerste helft, minuut 17. Vanaken kan niet profiteren met de vrije trap. Hans Vanaken zet zich achter de bal en kiest voor een verraderlijke schuiver. Die poging gaat wel een halve meter naast. . Vanaken kan niet profiteren met de vrije trap Hans Vanaken zet zich achter de bal en kiest voor een verraderlijke schuiver. Die poging gaat wel een halve meter naast.

16' Rode kaart voor Jérémy Gelin van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 16 Jérémy Gelin Antwerp

16' eerste helft, minuut 16.

16' eerste helft, minuut 16. Antwerp moet met 10 verder! Na een mindere doeltrap van Beiranvand kan Club meteen aanvallen. Gelin gaat aan de noodrem hangen bij De Ketelaere en moet douchen! De bal wordt net buiten de zestien gelegd. . Antwerp moet met 10 verder! Na een mindere doeltrap van Beiranvand kan Club meteen aanvallen. Gelin gaat aan de noodrem hangen bij De Ketelaere en moet douchen! De bal wordt net buiten de zestien gelegd.

14' eerste helft, minuut 14. Lang dropt een vrije trap aan de tweede paal, waar Kossounou klaar staat om er 2-0 van te maken. Dat is buiten Beiranvand gerekend, die er nog net tussen zit met zijn lange armen. . Lang dropt een vrije trap aan de tweede paal, waar Kossounou klaar staat om er 2-0 van te maken. Dat is buiten Beiranvand gerekend, die er nog net tussen zit met zijn lange armen.

13' eerste helft, minuut 13.

13' eerste helft, minuut 13. De gelijkmaker strandt op de paal! En daar is Antwerp bijna! Jukleroed heeft op links alle tijd om aan te leggen. Mignolet is gevloerd door de lage schuiver, maar het schot van de Noor spat uit elkaar tegen de paal! . De gelijkmaker strandt op de paal! En daar is Antwerp bijna! Jukleroed heeft op links alle tijd om aan te leggen. Mignolet is gevloerd door de lage schuiver, maar het schot van de Noor spat uit elkaar tegen de paal!

11' eerste helft, minuut 11. Seck en Lang maken wat ruzie aan de zijlijn nadat de Senegalees zijn arm gebruikte om de Nederlander van het veld te duwen. Clement en Laforge lossen de situatie op. . Seck en Lang maken wat ruzie aan de zijlijn nadat de Senegalees zijn arm gebruikte om de Nederlander van het veld te duwen. Clement en Laforge lossen de situatie op.

9' eerste helft, minuut 9. Refaelov maakt de fout op Kossounou na een mislukte 'Zidane'. Zo krijgt Club een interessante vrije trap vanop rechts. Kan Vanaken scoren zoals hij deed tegen Lazio? . Refaelov maakt de fout op Kossounou na een mislukte 'Zidane'. Zo krijgt Club een interessante vrije trap vanop rechts. Kan Vanaken scoren zoals hij deed tegen Lazio?

8' eerste helft, minuut 8. Club is gretig en ietwat overdonderend gestart. Antwerp begint vrijwel meteen met een achterstand aan de wedstrijd. Dat maakt de opdracht niet makkelijker. . Club is gretig en ietwat overdonderend gestart. Antwerp begint vrijwel meteen met een achterstand aan de wedstrijd. Dat maakt de opdracht niet makkelijker.

6' eerste helft, minuut 6. Ook deze keer vindt Club de ruimte op rechts. Diatta stuurt Rits het laantje in. Die brengt meteen goed voor, want Beiranvand komt te kort. Gelukkig voor de Iraniër kan Batubinsika de bal wegtrappen voor de neus van Lang. Uiteindelijk blijkt Rits zelfs buitenspel te staan, dus de actie werd in elk geval afgevlagd. . Ook deze keer vindt Club de ruimte op rechts. Diatta stuurt Rits het laantje in. Die brengt meteen goed voor, want Beiranvand komt te kort. Gelukkig voor de Iraniër kan Batubinsika de bal wegtrappen voor de neus van Lang. Uiteindelijk blijkt Rits zelfs buitenspel te staan, dus de actie werd in elk geval afgevlagd.

3' eerste helft, minuut 3.

2' eerste helft, minuut 2. Diatta bezorgt CLub een droomstart! Diatta wordt door Jukleroed uit het oog verloren op rechts. De Senegalees profiteert optimaal en vloert Beiranvand met een gekruist schot! . Diatta bezorgt CLub een droomstart! Diatta wordt door Jukleroed uit het oog verloren op rechts. De Senegalees profiteert optimaal en vloert Beiranvand met een gekruist schot!

2' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 2 door Krépin Diatta van Club Brugge. 0, 1. goal Antwerp Club Brugge 39' 0 1

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt op de Bosuil! Bevestigt Antwerp zijn positie als 'nieuwe topploeg' door huidig kampioen Club te verslaan? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt op de Bosuil! Bevestigt Antwerp zijn positie als 'nieuwe topploeg' door huidig kampioen Club te verslaan?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:18 vooraf, 13 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338086645602639873

13:16 vooraf, 13 uur 16. Dat Ricca speelt in plaats van Sobol, heeft niet te maken met de uitsluiting op Lazio. Sobol had wat minder vertrouwen en dan moet je hem beschermen. Club-coach Phillipe Clement. Dat Ricca speelt in plaats van Sobol, heeft niet te maken met de uitsluiting op Lazio. Sobol had wat minder vertrouwen en dan moet je hem beschermen. Club-coach Phillipe Clement

13:11 vooraf, 13 uur 11. Leko oude bekende bij Club. Ivan Leko werd enkele jaren geleden nog kampioen als coach van Club. In die periode trok hij ook al drie keer in blauw en zwart naar de Bosuil, maar telkens werd het een gelijkspel: 2-2, 1-1 en 0-0. . Leko oude bekende bij Club Ivan Leko werd enkele jaren geleden nog kampioen als coach van Club. In die periode trok hij ook al drie keer in blauw en zwart naar de Bosuil, maar telkens werd het een gelijkspel: 2-2, 1-1 en 0-0.

13:02 vooraf, 13 uur 02. Vier nieuwe namen bij Antwerp. Antwerp had twee rustdagen minder dan Club na de nederlaag tegen Tottenham. Dat verklaart ook deels waarom Ivan Leko vier nieuwe namen in de basis dropt. Lukaku, Benson, Buta en Benavente ruimen plaats voor Jukleroed, Myoshi, Gerkens en Mbokani. . Vier nieuwe namen bij Antwerp Antwerp had twee rustdagen minder dan Club na de nederlaag tegen Tottenham. Dat verklaart ook deels waarom Ivan Leko vier nieuwe namen in de basis dropt. Lukaku, Benson, Buta en Benavente ruimen plaats voor Jukleroed, Myoshi, Gerkens en Mbokani.

12:52 Zo begint Antwerp aan de partij. vooraf, 12 uur 52. Zo begint Antwerp aan de partij Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338083746940145665

12:36 vooraf, 12 uur 36. Clement kiest voor een CL-efltal. Bij de bezoekers zien we amper wijzigingen in vergelijking met de quasi-stunt bij Lazio. Antiheld Sobol moet tevreden zijn met een plaats op de bank. Mechele neemt zijn plaats in, waardoor Ricca op links plaatsneemt. Aanvoerder Ruud Vormer legde deze week (net als Schrijvers en Horvath) een positieve coronatest af en is er logischerwijs niet bij. Zijn plek wordt ingenomen door Mats Rits. . Clement kiest voor een CL-efltal Bij de bezoekers zien we amper wijzigingen in vergelijking met de quasi-stunt bij Lazio. Antiheld Sobol moet tevreden zijn met een plaats op de bank. Mechele neemt zijn plaats in, waardoor Ricca op links plaatsneemt. Aanvoerder Ruud Vormer legde deze week (net als Schrijvers en Horvath) een positieve coronatest af en is er logischerwijs niet bij. Zijn plek wordt ingenomen door Mats Rits.

12:30 De opstelling van Clement. vooraf, 12 uur 30. De opstelling van Clement Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338080475013926913

12:28 vooraf, 12 uur 28. Wat staat er op het spel in Deurne-Noord?. Wel, dat is redelijk simpel. Blij Club zagen ze de afgelopen dagen hoe concurrenten Genk en Beerschot verloren van respectievelijk Anderlecht en Moeskroen. Dat betekent dat de Bruggelingen straks alleen leider kunnen worden. Dat zal Antwerp niet zonder slag of stoot laten gebeuren, natuurlijk. Bij winst springen de troepen van Leko naar de vierde plek, in het zog van Genk en Club. Dat laatste scenario zou de competitie meteen weer aantrekkelijker en vooral spannender maken. . Wat staat er op het spel in Deurne-Noord?. Wel, dat is redelijk simpel. Blij Club zagen ze de afgelopen dagen hoe concurrenten Genk en Beerschot verloren van respectievelijk Anderlecht en Moeskroen. Dat betekent dat de Bruggelingen straks alleen leider kunnen worden. Dat zal Antwerp niet zonder slag of stoot laten gebeuren, natuurlijk. Bij winst springen de troepen van Leko naar de vierde plek, in het zog van Genk en Club. Dat laatste scenario zou de competitie meteen weer aantrekkelijker en vooral spannender maken.

11:51 vooraf, 11 uur 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338031653508296705

11:50 Club is aangekomen op den Bosuil. vooraf, 11 uur 50. Club is aangekomen op den Bosuil Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338073083299713024

11:43 vooraf, 11 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1338031124245860354

11:42 vooraf, 11 uur 42. Jupiler Pro League Corona opnieuw boeman in Brugge: Vormer en 2 ploegmaats missen clash tegen Antwerp

11:40 - Vooraf Vooraf, 11 uur 40

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Martin Hongla, Dylan Batubinsika, Faris Haroun, Jérémy Gelin, Koji Miyoshi, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Koji Miyoshi, Jérémy Gelin, Faris Haroun, Dylan Batubinsika, Martin Hongla, Abdoulaye Seck, Alireza Beiranvand

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Federico Ricca, Éder Balanta, Mats Rits, Hans Vanaken, Krépin Diatta, Charles De Ketelaere, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Charles De Ketelaere, Krépin Diatta, Hans Vanaken, Mats Rits, Éder Balanta, Federico Ricca, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet