Uitgerekend op Anderlecht lijdt Van den Brom eerste nederlaag met Genk

Anderlecht - Racing Genk in een notendop:

Goed begin overschaduwd door blessuregevallen

De slotfase werd overschaduwd door blessuregevallen. Verschaeren kwam bijzonder slecht neer op zijn enkel en moest geblesseerd afgevoerd worden. Na een stevige botsing met Cullen was Cuesta de tweede speler die op een draagbaar weggeleid werd.

De beste kansen bleven voor Anderlecht. Op het halfuur bracht Mukairu Nmecha opnieuw voor Vukovic, maar die hield Genk weer overeind met een knappe voetveeg. Nadien kwam Genk beter in de wedstrijd, zonder veel gevaar te creëren.

Ook Nmecha kwam op aangeven van Mukairu nog dicht bij de 1-0, hij mikte rakelings voorlangs. Genk antwoordde met een gevaarlijke kopbal van Onuachu, Miazga kon de bal nog net voor de doellijn wegwerken. Amper een kwartier gespeeld en een klein mirakel dat er nog niet gescoord was.

Verschaeren kreeg na een slimme doorsteekpass van Cullen een uitstekende kans, maar hij besloot voorlangs. Enkele minuten later was Cullen alweer de perfecte aangever. Delcroix mocht het van dichtbij proberen op zijn lage voorzet. Zijn poging was wel gekadreerd, maar ook pal op Vukovic.

3 op 12 versus 12 op 12, het contrast qua vormpeil kon niet groter zijn tussen Anderlecht en Genk. Maar dat verschil was niet te zien in de openingsfase. Bongonda deelde wel de eerste prik uit toen hij op aangeven van Uronen naast kopte, maar daarna kwam Anderlecht tot 3 keer toe dicht bij de 1-0.

Verschaeren moet geblesseerd de strijd staken:

Nmecha schenkt Anderlecht langverwachte zege

Geen spetterende start in de tweede helft, maar veel middenveldspel. Na 10 minuten trok Munoz Nmecha onderuit in de zestien en de bal ging op de stip. Vlap wou de penalty nemen, maar het was uiteindelijk toch Nmecha die Anderlecht met een goed gemikte elfmeter op voorsprong bracht.

Genk moest aan de bak, maar de competitieleider slaagde er niet in om Anderlecht het leven zuur te maken. Het was daarentegen Amuzu die met enkele knappe acties zijn basisplaats rechtvaardigde. Vukovic had een prima redding nodig op de pegel van de flankspeler.

In de slotfase bood Amuzu ook Nmecha nog een uitstekende kans aan, maar die kreeg de bal niet voorbij Vukovic. Zo bleef de 2-0 uit en de spanning aanwezig. Maar Anderlecht brak met zijn reputatie dit seizoen en wist de voorsprong dit keer wel vast te houden. Het wint zo voor het eerst sinds Allerheiligen nog eens, voor Genk komt er een einde aan een zegereeks.