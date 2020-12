LIVE: Smeert Van den Brom Anderlecht nieuw puntenverlies aan of stopt paars-wit de Genkse zegereeks?

20:36 Amuzu start in de basis bij Anderlecht. vooraf, 20 uur 36. Amuzu start in de basis bij Anderlecht. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1337480256102526976

Genk heeft na 15 speeldagen 35 gemaakte doelpunten, enkel Beerschot doet beter met 38 treffers. Anderlecht zit aan 25 stuks en scoort verrassend genoeg net iets meer buitenshuis (15 goals) dan op eigen veld (10 goals). Qua tegengoals houden Anderlecht en Genk elkaar mooi in evenwicht met 20 treffers. Anderlecht slikte daarvan slechts 5 op eigen veld.

Een terugblik op de voorbije thuiswedstrijden tegen Racing Genk, bij Anderlecht worden ze er wellicht niet vrolijk van. De recordkampioen verloor op eigen veld maar liefst 3 van zijn laatste 5 wedstrijden tegen Genk. Vorig seizoen hield het de punten wel thuis, Vlap zorgde eind vorig jaar voor een 2-0-overwinning.

8e zege op een rij voor Genk? Genk is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Vorig weekend boekte het tegen Antwerp zijn 7e overwinning op een rij. De laatste competitienederlaag is al ruim 3 maanden geleden, op bezoek bij Beerschot ging Genk half september met 5-2 de boot in. Hannes Wolf werd na die nederlaag ontslagen en (kortstondig) opgevolgd door Jess Thorup.

Op eigen veld is Anderlecht dit seizoen nog ongeslagen. Toch kon het in het Lotto Park nog maar 3 keer winnen, de overige 4 thuiswedstrijden leverden een puntendeling op. De laatste overwinning tout court was ook de thuiszege tegen Antwerp op Allerheiligen.

Net geen buis voor Anderlecht. Anderlecht stevent op een bijzonder matig kerstrapport af. Na 15 speeldagen heeft paars-wit 23 op 45, dat is dus net niet gebuisd. De recordkampioen kon dit seizoen nog maar 5 keer winnen en speelde al liefst 8 keer gelijk. Het verloor wel nog maar 2 keer, op bezoek bij Club Brugge en bij Beerschot.

Bundu out, Amuzu in. Bij Anderlecht is Van Crombrugge nog steeds niet fit, Wellenreuther staat dus opnieuw in doel. In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem voert Kompany één wissel door. Bundu verhuist naar de bank en Amuzu verschijnt aan de aftrap.

Sinds Van den Brom hier was zijn er veel dingen veranderd, maar voor iedereen die terugkeert naar Anderlecht zijn er mooie herinneringen. Hij heeft hier een titel gewonnen, dus ik begrijp dat het voor hem een speciale wedstrijd zal worden. Vincent Kompany.

Terugkeer in Brussel voor Van den Brom. Voor Genk-coach John van den Brom wordt het wellicht een speciale partij. De Nederlander keert voor het eerst terug naar het Astridpark, waar hij in 2013 met Anderlecht kampioen speelde. Een klein jaar later werd hij er ontslagen.

Genk heeft veel spelers die offensief het verschil kunnen maken en die bovenaan staan in de topschutters- of assistenlijst. Ze hebben een complete ploeg, die goed aan de bal is én die bovendien ervaring heeft. Maar ik heb veel zin en ook vertrouwen in mijn ploeg. Vincent Kompany.

In deze fase van de competitie moeten we het match per match bekijken. Er is nog niets gespeeld. Of de media te snel van een crisis spreekt? Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Het belangrijkste voor ons is om toe te leven naar een topmatch, tegen de leider die in vorm is. Vincent Kompany.

Enkel driepunter volstaat voor Anderlecht. Met een triestige 3 op 12 is de druk stilaan weer aan het stijgen in Anderlecht. De recordkampioen won voor het laatst op Allerheiligen, toen het met 1-0 Antwerp opzij zette, en staat alweer 8 punten achter leider Genk in de Jupiler Pro League. Om de voeling met de top niet te verliezen en om een crisissfeer af te wenden moet er vrijdag dan ook gewonnen worden tegen Genk. Een stevige opdracht voor de jongens van coach Kompany.

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Bogdan Mykhaylichenko, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Michael Murillo, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga, Josh Cullen, Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Francis Amuzu

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito