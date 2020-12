LIVE: Nmecha brengt Anderlecht op voorsprong vanaf de penaltystip

74' tweede helft, minuut 74. Vukovic staat pal op pegel van Amuzu. Daar is Amuzu opnieuw en nu kan hij wel op doel besluiten. Vukovic heeft een prima redding nodig om zijn harde, verre knal in hoekschop te werken. Die levert niks op voor paars-wit. . Vukovic staat pal op pegel van Amuzu Daar is Amuzu opnieuw en nu kan hij wel op doel besluiten. Vukovic heeft een prima redding nodig om zijn harde, verre knal in hoekschop te werken. Die levert niks op voor paars-wit.

73' tweede helft, minuut 73. Lucumi even groggy. Lucumi is slecht neergekomen na zijn verdedigende actie en lijkt toch even groggy. Hij tast naar zijn hoofd en lijkt te zwijmelen, maar komt toch weer tussen de lijnen. . Lucumi even groggy Lucumi is slecht neergekomen na zijn verdedigende actie en lijkt toch even groggy. Hij tast naar zijn hoofd en lijkt te zwijmelen, maar komt toch weer tussen de lijnen.

71' tweede helft, minuut 71. Amuzu ontbindt eens zijn duivels op rechts. Hij is Uronen duidelijk te snel af, maar tikt de bal dan te ver en zo kan Lucumi een kans voorkomen door de bal op de valreep nog in hoekschop te keilen. . Amuzu ontbindt eens zijn duivels op rechts. Hij is Uronen duidelijk te snel af, maar tikt de bal dan te ver en zo kan Lucumi een kans voorkomen door de bal op de valreep nog in hoekschop te keilen.

69' tweede helft, minuut 69. Mykhaylichenko loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Bij Genk is Dessers intussen in de ploeg gekomen voor Hrošovský. . Mykhaylichenko loopt tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Bij Genk is Dessers intussen in de ploeg gekomen voor Hrošovský.

69' Gele kaart voor Bogdan Mykhaylichenko van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 69 Bogdan Mykhaylichenko Anderlecht

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Patrik Hrošovský eruit wissel Patrik Hrošovský Cyriel Dessers

67' Gele kaart voor Jhon Lucumi van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 67 Jhon Lucumi KRC Genk

67' tweede helft, minuut 67. Goede combinatie van Anderlecht. Mukairu rukt goed op en geeft de bal mee met Vlap. Die legt op zijn beurt goed achteruit naar Sambi Lokonga, zijn schot wordt gestuit door Munoz. . Goede combinatie van Anderlecht. Mukairu rukt goed op en geeft de bal mee met Vlap. Die legt op zijn beurt goed achteruit naar Sambi Lokonga, zijn schot wordt gestuit door Munoz.

65' tweede helft, minuut 65. Kan Anderlecht de voorsprong dit keer wel vasthouden? Voorlopig slaagt Genk er niet in om de thuisploeg het leven zuur te maken. . Kan Anderlecht de voorsprong dit keer wel vasthouden? Voorlopig slaagt Genk er niet in om de thuisploeg het leven zuur te maken.

59' Nmecha trapt de penalty beheerst in het hoekje. tweede helft, minuut 59. Nmecha trapt de penalty beheerst in het hoekje

59' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 59 door Lukas Nmecha van Anderlecht. 1, 0. penalty Anderlecht KRC Genk 78' 1 0

59' tweede helft, minuut 59. Nmecha klaart de klus! Vukovic kiest de goede hoek, maar de strafschop van Nmecha is hard en precies gemikt. Anderlecht op voorsprong! . Nmecha klaart de klus! Vukovic kiest de goede hoek, maar de strafschop van Nmecha is hard en precies gemikt. Anderlecht op voorsprong!



58' tweede helft, minuut 58. Verboomen blijft bij zijn beslissing, de bal gaat op de stip voor Anderlecht. . Verboomen blijft bij zijn beslissing, de bal gaat op de stip voor Anderlecht.

58' Vlap wil even solo slim spelen bij de penalty, maar wordt teruggefloten. tweede helft, minuut 58. Vlap wil even solo slim spelen bij de penalty, maar wordt teruggefloten

58' VAR grijpt in. Verboomen moet nu toch nog eens naar de beelden gaan kijken. Toch geen penalty? . tweede helft, minuut 58. VAR grijpt in Verboomen moet nu toch nog eens naar de beelden gaan kijken. Toch geen penalty?

57' tweede helft, minuut 57. Er is nog even discussie over wie de penalty zal nemen bij Anderlecht. Zowel Vlap als Nmecha eisen de bal op. Sambi Lokonga moet ingrijpen, Nmecha wint het pleit. . Er is nog even discussie over wie de penalty zal nemen bij Anderlecht. Zowel Vlap als Nmecha eisen de bal op. Sambi Lokonga moet ingrijpen, Nmecha wint het pleit.

56' tweede helft, minuut 56. Penalty! De bal gaat op de stip voor Anderlecht! Nmecha wordt in de zestien onderuit gehaald door Munoz en scheidsrechter Verboomen twijfelt geen seconde. . Penalty! De bal gaat op de stip voor Anderlecht! Nmecha wordt in de zestien onderuit gehaald door Munoz en scheidsrechter Verboomen twijfelt geen seconde.

55' tweede helft, minuut 55. Genk kan Anderlecht nu toch even vastzetten op de eigen helft met enkele stilstaande fasen. Concreet doelgevaar komt er uiteindelijk niet uit voort. . Genk kan Anderlecht nu toch even vastzetten op de eigen helft met enkele stilstaande fasen. Concreet doelgevaar komt er uiteindelijk niet uit voort.

53' tweede helft, minuut 53. Onuachu gaat iets te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Murillo. De spits wil een penalty, maar scheidsrechter Verboomen gaat er terecht niet op in. . Onuachu gaat iets te makkelijk liggen in de zestien in een duel met Murillo. De spits wil een penalty, maar scheidsrechter Verboomen gaat er terecht niet op in.

52' tweede helft, minuut 52. Hoekschop voor Anderlecht. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Vlap en die haalt meteen uit met een strak schot. Geen onaardige poging, maar wel naast. . Hoekschop voor Anderlecht. De bal wordt weggewerkt in de voeten van Vlap en die haalt meteen uit met een strak schot. Geen onaardige poging, maar wel naast.



51' tweede helft, minuut 51. De wedstrijd kan wel iets verrassends gebruiken en daar zorgt Nmecha voor. Hij pakt plots uit met een verre knal, maar zijn schot zeilt net over. Toch even schrikken voor Vukovic. . De wedstrijd kan wel iets verrassends gebruiken en daar zorgt Nmecha voor. Hij pakt plots uit met een verre knal, maar zijn schot zeilt net over. Toch even schrikken voor Vukovic.

51' tweede helft, minuut 51. Veel middenveldspel tijdens de eerste minuten van deze tweede helft. Het is voorzichtigheid troef. . Veel middenveldspel tijdens de eerste minuten van deze tweede helft. Het is voorzichtigheid troef.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Genk brengt de bal weer aan het rollen. Krijgen we net als in de eerste helft een spetterende openingsfase? . 2e helft Genk brengt de bal weer aan het rollen. Krijgen we net als in de eerste helft een spetterende openingsfase?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+12' eerste helft eerste helft, minuut 57 match afgelopen

45+12' eerste helft, minuut 57. Rust. Anderlecht en Genk gaan rusten met een 0-0-tussenstand. De wedstrijd begon spetterend met een resem kansen, maar beide ploegen lieten ze liggen. De slotfase werd overschaduwd door het uitvallen van Verschaeren en Cuesta, beiden werden afgevoerd op een draagbaar. . Rust Anderlecht en Genk gaan rusten met een 0-0-tussenstand. De wedstrijd begon spetterend met een resem kansen, maar beide ploegen lieten ze liggen. De slotfase werd overschaduwd door het uitvallen van Verschaeren en Cuesta, beiden werden afgevoerd op een draagbaar.

45+11' eerste helft, minuut 56. Mykhaylichenko staat nog een hoekschop toe voor Genk op een voorzet van Uronen. Nog een mogelijkheid voor Genk, maar Nmecha kopt de bal autoritair weg. . Mykhaylichenko staat nog een hoekschop toe voor Genk op een voorzet van Uronen. Nog een mogelijkheid voor Genk, maar Nmecha kopt de bal autoritair weg.



45+5' Cuesta is al de tweede speler die van het veld moet. eerste helft, minuut 50. Cuesta is al de tweede speler die van het veld moet

45+4' eerste helft, minuut 49. Cuesta wordt afgevoerd. Voor Cuesta zit de wedstrijd erop, hij wordt net als Verschaeren enkele minuten geleden afgevoerd op een draagbaar. Wouters is zijn vervanger. . Cuesta wordt afgevoerd Voor Cuesta zit de wedstrijd erop, hij wordt net als Verschaeren enkele minuten geleden afgevoerd op een draagbaar. Wouters is zijn vervanger.

45+4' eerste helft, minuut 49. Vervanging bij KRC Genk, Dries Wouters erin, Carlos Cuesta eruit wissel Carlos Cuesta Dries Wouters

45+3' eerste helft, minuut 48. Cullen lijkt weer klaar voor de strijd. Met een stevig verband om zijn hoofd gaat hij even naar de zijlijn om te overleggen met Kompany. Cuesta wordt intussen op een draagbaar gelegd. . Cullen lijkt weer klaar voor de strijd. Met een stevig verband om zijn hoofd gaat hij even naar de zijlijn om te overleggen met Kompany. Cuesta wordt intussen op een draagbaar gelegd.

45+3' Cullen doet voort met dit opvallende verband om zijn hoofd. eerste helft, minuut 48. Cullen doet voort met dit opvallende verband om zijn hoofd

45+2' eerste helft, minuut 47. El Hadj warmt zich toch al maar op bij Anderlecht, terwijl Cullen een verband om zijn hoofd krijgt. Hij zit overeind, Cuesta ligt nog steeds languit op de grasmat. Bij Genk warmt Wouters zich op. . El Hadj warmt zich toch al maar op bij Anderlecht, terwijl Cullen een verband om zijn hoofd krijgt. Hij zit overeind, Cuesta ligt nog steeds languit op de grasmat. Bij Genk warmt Wouters zich op.

45+1' eerste helft, minuut 46. 7 minuten extra. Er komen maar liefst 7 minuten bij in deze eerste helft, maar er wordt nog steeds niet gevoetbald. Zowel Cullen als Cuesta krijgt nog verzorging. . 7 minuten extra Er komen maar liefst 7 minuten bij in deze eerste helft, maar er wordt nog steeds niet gevoetbald. Zowel Cullen als Cuesta krijgt nog verzorging.

45+1' Cullen bloedt aan zijn hoofd na de zware botsing met Cuesta. eerste helft, minuut 46. Cullen bloedt aan zijn hoofd na de zware botsing met Cuesta

44' eerste helft, minuut 44. Stevige botsing, wedstrijd ligt weer stil. Stevige botsing op het middenveld tussen Cullen en Cuesta, die allebei naar de bal kijken. Vooral Cuesta deelt in de klappen en bloedt hevig aan zijn hoofd. De wedstrijd ligt opnieuw stil voor verzorging. . Stevige botsing, wedstrijd ligt weer stil Stevige botsing op het middenveld tussen Cullen en Cuesta, die allebei naar de bal kijken. Vooral Cuesta deelt in de klappen en bloedt hevig aan zijn hoofd. De wedstrijd ligt opnieuw stil voor verzorging.

43' eerste helft, minuut 43. Verschaeren kreeg van Kompany nog een bemoedigend klopje op zijn hoofd. Hopelijk is zijn onbeschikbaarheid nu minder lang. Hij is toch al een aantal keer geblesseerd geweest in zijn prille carrière. Bert Sterckx op Radio 1. Verschaeren kreeg van Kompany nog een bemoedigend klopje op zijn hoofd. Hopelijk is zijn onbeschikbaarheid nu minder lang. Hij is toch al een aantal keer geblesseerd geweest in zijn prille carrière. Bert Sterckx op Radio 1

40' De grimas op het gelaat van Verschaeren verraadt veel pijn. eerste helft, minuut 40. De grimas op het gelaat van Verschaeren verraadt veel pijn

40' eerste helft, minuut 40. Vervanging bij Anderlecht, Michel Vlap erin, Yari Verschaeren eruit wissel Yari Verschaeren Michel Vlap

39' eerste helft, minuut 39. Verschaeren wordt afgevoerd. Verschaeren wordt met zijn handen voor zijn gezicht afgevoerd op een draagbaar. Wat een pech voor de jonge Anderlecht-speler. Vlap is zijn vervanger. . Verschaeren wordt afgevoerd Verschaeren wordt met zijn handen voor zijn gezicht afgevoerd op een draagbaar. Wat een pech voor de jonge Anderlecht-speler. Vlap is zijn vervanger.

39' Yari Verschaeren tast naar zijn enkel: zijn match is voorbij. eerste helft, minuut 39. Yari Verschaeren tast naar zijn enkel: zijn match is voorbij

38' eerste helft, minuut 38. Verschaeren verbijt de pijn, terwijl hij op het veld verzorgd wordt. Het ziet er niet naar uit dat hij nog kan voortspelen. . Verschaeren verbijt de pijn, terwijl hij op het veld verzorgd wordt. Het ziet er niet naar uit dat hij nog kan voortspelen.

36' eerste helft, minuut 36. Exit Verschaeren? Verschaeren komt slecht neer en blijft liggen. Hopelijk voor hem heeft hij geen ernstige blessure opgelopen, maar het ziet er toch niet goed uit. Vlap maakt zich al klaar om in te vallen. . Exit Verschaeren? Verschaeren komt slecht neer en blijft liggen. Hopelijk voor hem heeft hij geen ernstige blessure opgelopen, maar het ziet er toch niet goed uit. Vlap maakt zich al klaar om in te vallen.

34' eerste helft, minuut 34. Genk weet nu toch wat meer balbezit af te dwingen. Bongonda kan net niet bij een voorzet. Anderlecht is het momentum een beetje kwijt. . Genk weet nu toch wat meer balbezit af te dwingen. Bongonda kan net niet bij een voorzet. Anderlecht is het momentum een beetje kwijt.

30' eerste helft, minuut 30. Miazga laat zich op geen fout betrappen. Hij voorkomt een gevaarlijke voorzet, maar staat wel een hoekschop toe. Die levert niks op. . Miazga laat zich op geen fout betrappen. Hij voorkomt een gevaarlijke voorzet, maar staat wel een hoekschop toe. Die levert niks op.

29' eerste helft, minuut 29. Achteraan laat het toch dikwijls te wensen over bij Genk. Eddy Snelders op Radio 1. Achteraan laat het toch dikwijls te wensen over bij Genk. Eddy Snelders op Radio 1

27' eerste helft, minuut 27. Nmecha weer niet voorbij Vukovic. Mukairu kan Nmecha nog maar eens lanceren in de zestien. Vukovic is opnieuw de redder in nood voor Genk, hij pareert het schot met een voetveeg. Anderlecht morst met de kansen. . Nmecha weer niet voorbij Vukovic Mukairu kan Nmecha nog maar eens lanceren in de zestien. Vukovic is opnieuw de redder in nood voor Genk, hij pareert het schot met een voetveeg. Anderlecht morst met de kansen.

22' eerste helft, minuut 22. Amuzu snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. De thuisploeg blijft het wel proberen. . Amuzu snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit, maar zijn schot is niet gekadreerd. De thuisploeg blijft het wel proberen.

20' eerste helft, minuut 20. Mæhle pakt nog eens uit met een gevaarlijke voorzet naar Onuachu, maar Miazga is de aanvaller te snel af en kopt de bal weg. Het blijft een bijzonder interessante wedstrijd. . Mæhle pakt nog eens uit met een gevaarlijke voorzet naar Onuachu, maar Miazga is de aanvaller te snel af en kopt de bal weg. Het blijft een bijzonder interessante wedstrijd.

15' eerste helft, minuut 15. De kansen blijven zich opstapelen. Verschaeren wordt diep gestuurd en probeert in één tijd op doel te besluiten, maar de druk van Munoz is te groot en zijn poging verdwijnt over doel. . De kansen blijven zich opstapelen. Verschaeren wordt diep gestuurd en probeert in één tijd op doel te besluiten, maar de druk van Munoz is te groot en zijn poging verdwijnt over doel.

14' Onuachu klimt hoog voor zijn kopbal. eerste helft, minuut 14. Onuachu klimt hoog voor zijn kopbal

13' eerste helft, minuut 13. Miazga haalt kopbal Onuachu van de lijn! Genk antwoordt met een gevaarlijke kopbal van Onuachu op een voorzet van Munoz. De 0-1 lijkt in de maak, maar Miazga kan zijn kopbal nog net voor de doellijn wegwerken. Het is een klein mirakel dat er nog niet gescoord is. . Miazga haalt kopbal Onuachu van de lijn! Genk antwoordt met een gevaarlijke kopbal van Onuachu op een voorzet van Munoz. De 0-1 lijkt in de maak, maar Miazga kan zijn kopbal nog net voor de doellijn wegwerken. Het is een klein mirakel dat er nog niet gescoord is.

11' eerste helft, minuut 11. Nmecha voorlangs! De thuisploeg blijft nadrukkelijk zoeken naar de openingstreffer. Dit keer is het Nmecha die op aangeven van Mukairu alleen voor doel komt, maar hij mikt vanuit een scherpe hoek rakelings voorlangs. Er wordt ook gefloten voor buitenspel. Onterecht, zo leert de herhaling. . Nmecha voorlangs! De thuisploeg blijft nadrukkelijk zoeken naar de openingstreffer. Dit keer is het Nmecha die op aangeven van Mukairu alleen voor doel komt, maar hij mikt vanuit een scherpe hoek rakelings voorlangs. Er wordt ook gefloten voor buitenspel. Onterecht, zo leert de herhaling.

9' Delcroix kon de 1-0 al ruiken. eerste helft, minuut 9. Delcroix kon de 1-0 al ruiken

9' eerste helft, minuut 9. Vukovic voorkomt de 1-0! Daar is Anderlecht opnieuw! Cullen brengt de bal vanaf de rechterflank laag voor doel en daar mikt Delcroix in één tijd op Vukovic. De Genkse doelman voorkomt een vroege achterstand voor de competitieleider. . Vukovic voorkomt de 1-0! Daar is Anderlecht opnieuw! Cullen brengt de bal vanaf de rechterflank laag voor doel en daar mikt Delcroix in één tijd op Vukovic. De Genkse doelman voorkomt een vroege achterstand voor de competitieleider.

3' eerste helft, minuut 3. Verschaeren laat het liggen! Ook Anderlecht heeft meteen een grote kans te pakken. Cullen lanceert Verschaeren in de zestien met een uitstekende doorsteekpass, maar de afwerking van Verschaeren lijkt nergens naar. Hij besluit voorlangs. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg. . Verschaeren laat het liggen! Ook Anderlecht heeft meteen een grote kans te pakken. Cullen lanceert Verschaeren in de zestien met een uitstekende doorsteekpass, maar de afwerking van Verschaeren lijkt nergens naar. Hij besluit voorlangs. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen kopbalkans voor Bongonda! Genk komt al meteen gevaarlijk opzetten. Uronen gooit de bal goed voor doel en daar heeft Bongonda alle vrijheid om te koppen. Gelukkig voor Anderlecht mikt hij naast. . Meteen kopbalkans voor Bongonda! Genk komt al meteen gevaarlijk opzetten. Uronen gooit de bal goed voor doel en daar heeft Bongonda alle vrijheid om te koppen. Gelukkig voor Anderlecht mikt hij naast.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Anderlecht brengt de wedstrijd tegen Genk op gang. Kan paars-wit de punten thuis houden? . Aftrap Anderlecht brengt de wedstrijd tegen Genk op gang. Kan paars-wit de punten thuis houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:28 vooraf, 20 uur 28. Genk heeft na 15 speeldagen 35 gemaakte doelpunten, enkel Beerschot doet beter met 38 treffers. Anderlecht zit aan 25 stuks en scoort verrassend genoeg net iets meer buitenshuis (15 goals) dan op eigen veld (10 goals). Qua tegengoals houden Anderlecht en Genk elkaar mooi in evenwicht met 20 treffers. Anderlecht slikte daarvan slechts 5 op eigen veld. . Genk heeft na 15 speeldagen 35 gemaakte doelpunten, enkel Beerschot doet beter met 38 treffers. Anderlecht zit aan 25 stuks en scoort verrassend genoeg net iets meer buitenshuis (15 goals) dan op eigen veld (10 goals). Qua tegengoals houden Anderlecht en Genk elkaar mooi in evenwicht met 20 treffers. Anderlecht slikte daarvan slechts 5 op eigen veld.

20:19 vooraf, 20 uur 19. Een terugblik op de voorbije thuiswedstrijden tegen Racing Genk, bij Anderlecht worden ze er wellicht niet vrolijk van. De recordkampioen verloor op eigen veld maar liefst 3 van zijn laatste 5 wedstrijden tegen Genk. Vorig seizoen hield het de punten wel thuis, Vlap zorgde eind vorig jaar voor een 2-0-overwinning. . Een terugblik op de voorbije thuiswedstrijden tegen Racing Genk, bij Anderlecht worden ze er wellicht niet vrolijk van. De recordkampioen verloor op eigen veld maar liefst 3 van zijn laatste 5 wedstrijden tegen Genk. Vorig seizoen hield het de punten wel thuis, Vlap zorgde eind vorig jaar voor een 2-0-overwinning.

20:18 vooraf, 20 uur 18. 8e zege op een rij voor Genk? Genk is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Vorig weekend boekte het tegen Antwerp zijn 7e overwinning op een rij. De laatste competitienederlaag is al ruim 3 maanden geleden, op bezoek bij Beerschot ging Genk half september met 5-2 de boot in. Hannes Wolf werd na die nederlaag ontslagen en (kortstondig) opgevolgd door Jess Thorup. . 8e zege op een rij voor Genk? Genk is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Vorig weekend boekte het tegen Antwerp zijn 7e overwinning op een rij. De laatste competitienederlaag is al ruim 3 maanden geleden, op bezoek bij Beerschot ging Genk half september met 5-2 de boot in. Hannes Wolf werd na die nederlaag ontslagen en (kortstondig) opgevolgd door Jess Thorup.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Op eigen veld is Anderlecht dit seizoen nog ongeslagen. Toch kon het in het Lotto Park nog maar 3 keer winnen, de overige 4 thuiswedstrijden leverden een puntendeling op. De laatste overwinning tout court was ook de thuiszege tegen Antwerp op Allerheiligen. . Op eigen veld is Anderlecht dit seizoen nog ongeslagen. Toch kon het in het Lotto Park nog maar 3 keer winnen, de overige 4 thuiswedstrijden leverden een puntendeling op. De laatste overwinning tout court was ook de thuiszege tegen Antwerp op Allerheiligen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Net geen buis voor Anderlecht. Anderlecht stevent op een bijzonder matig kerstrapport af. Na 15 speeldagen heeft paars-wit 23 op 45, dat is dus net niet gebuisd. De recordkampioen kon dit seizoen nog maar 5 keer winnen en speelde al liefst 8 keer gelijk. Het verloor wel nog maar 2 keer, op bezoek bij Club Brugge en bij Beerschot. . Net geen buis voor Anderlecht Anderlecht stevent op een bijzonder matig kerstrapport af. Na 15 speeldagen heeft paars-wit 23 op 45, dat is dus net niet gebuisd. De recordkampioen kon dit seizoen nog maar 5 keer winnen en speelde al liefst 8 keer gelijk. Het verloor wel nog maar 2 keer, op bezoek bij Club Brugge en bij Beerschot.

19:51 vooraf, 19 uur 51. Bundu out, Amuzu in. Bij Anderlecht is Van Crombrugge nog steeds niet fit, Wellenreuther staat dus opnieuw in doel. In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem voert Kompany één wissel door. Bundu verhuist naar de bank en Amuzu verschijnt aan de aftrap. . Bundu out, Amuzu in Bij Anderlecht is Van Crombrugge nog steeds niet fit, Wellenreuther staat dus opnieuw in doel. In vergelijking met de vorige competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem voert Kompany één wissel door. Bundu verhuist naar de bank en Amuzu verschijnt aan de aftrap.

14:48 vooraf, 14 uur 48. Sinds Van den Brom hier was zijn er veel dingen veranderd, maar voor iedereen die terugkeert naar Anderlecht zijn er mooie herinneringen. Hij heeft hier een titel gewonnen, dus ik begrijp dat het voor hem een speciale wedstrijd zal worden. Vincent Kompany. Sinds Van den Brom hier was zijn er veel dingen veranderd, maar voor iedereen die terugkeert naar Anderlecht zijn er mooie herinneringen. Hij heeft hier een titel gewonnen, dus ik begrijp dat het voor hem een speciale wedstrijd zal worden. Vincent Kompany

14:46 vooraf, 14 uur 46. Terugkeer in Brussel voor Van den Brom. Voor Genk-coach John van den Brom wordt het wellicht een speciale partij. De Nederlander keert voor het eerst terug naar het Astridpark, waar hij in 2013 met Anderlecht kampioen speelde. Een klein jaar later werd hij er ontslagen. . Terugkeer in Brussel voor Van den Brom Voor Genk-coach John van den Brom wordt het wellicht een speciale partij. De Nederlander keert voor het eerst terug naar het Astridpark, waar hij in 2013 met Anderlecht kampioen speelde. Een klein jaar later werd hij er ontslagen.

14:28 vooraf, 14 uur 28. Genk heeft veel spelers die offensief het verschil kunnen maken en die bovenaan staan in de topschutters- of assistenlijst. Ze hebben een complete ploeg, die goed aan de bal is én die bovendien ervaring heeft. Maar ik heb veel zin en ook vertrouwen in mijn ploeg. Vincent Kompany. Genk heeft veel spelers die offensief het verschil kunnen maken en die bovenaan staan in de topschutters- of assistenlijst. Ze hebben een complete ploeg, die goed aan de bal is én die bovendien ervaring heeft. Maar ik heb veel zin en ook vertrouwen in mijn ploeg. Vincent Kompany

14:27 vooraf, 14 uur 27. In deze fase van de competitie moeten we het match per match bekijken. Er is nog niets gespeeld. Of de media te snel van een crisis spreekt? Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Het belangrijkste voor ons is om toe te leven naar een topmatch, tegen de leider die in vorm is. Vincent Kompany. In deze fase van de competitie moeten we het match per match bekijken. Er is nog niets gespeeld. Of de media te snel van een crisis spreekt? Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Het belangrijkste voor ons is om toe te leven naar een topmatch, tegen de leider die in vorm is. Vincent Kompany

14:26 vooraf, 14 uur 26. Enkel driepunter volstaat voor Anderlecht. Met een triestige 3 op 12 is de druk stilaan weer aan het stijgen in Anderlecht. De recordkampioen won voor het laatst op Allerheiligen, toen het met 1-0 Antwerp opzij zette, en staat alweer 8 punten achter leider Genk in de Jupiler Pro League. Om de voeling met de top niet te verliezen en om een crisissfeer af te wenden moet er vrijdag dan ook gewonnen worden tegen Genk. Een stevige opdracht voor de jongens van coach Kompany. . Enkel driepunter volstaat voor Anderlecht Met een triestige 3 op 12 is de druk stilaan weer aan het stijgen in Anderlecht. De recordkampioen won voor het laatst op Allerheiligen, toen het met 1-0 Antwerp opzij zette, en staat alweer 8 punten achter leider Genk in de Jupiler Pro League. Om de voeling met de top niet te verliezen en om een crisissfeer af te wenden moet er vrijdag dan ook gewonnen worden tegen Genk. Een stevige opdracht voor de jongens van coach Kompany.

14:26 - Vooraf Vooraf, 14 uur 26

Opstelling Anderlecht. Timon Wellenreuther, Michael Murillo, Hannes Delcroix, Matt Miazga, Bogdan Mykhaylichenko, Josh Cullen, Albert Sambi Lokonga, Yari Verschaeren, Francis Amuzu, Lukas Nmecha, Paul Mukairu Opstelling Anderlecht Paul Mukairu, Lukas Nmecha, Francis Amuzu, Yari Verschaeren, Albert Sambi Lokonga, Josh Cullen, Bogdan Mykhaylichenko, Matt Miazga, Hannes Delcroix, Michael Murillo, Timon Wellenreuther

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda, Jere Uronen, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic