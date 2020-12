Kompany voelt druk (nog) niet: "In de competitie is er nog niets gespeeld"

14:48 vooraf, 14 uur 48. Sinds Van den Brom hier was zijn er veel dingen veranderd, maar voor iedereen die terugkeert naar Anderlecht zijn er mooie herinneringen. Hij heeft hier een titel gewonnen, dus ik begrijp dat het voor hem een speciale wedstrijd zal worden. Vincent Kompany. Sinds Van den Brom hier was zijn er veel dingen veranderd, maar voor iedereen die terugkeert naar Anderlecht zijn er mooie herinneringen. Hij heeft hier een titel gewonnen, dus ik begrijp dat het voor hem een speciale wedstrijd zal worden. Vincent Kompany

14:46 vooraf, 14 uur 46. Terugkeer in Brussel voor Van den Brom. Voor Genk-coach John van den Brom wordt het wellicht een speciale partij. De Nederlander keert voor het eerst terug naar het Astridpark, waar hij in 2013 met Anderlecht kampioen speelde. Een klein jaar later werd hij er ontslagen. . Terugkeer in Brussel voor Van den Brom Voor Genk-coach John van den Brom wordt het wellicht een speciale partij. De Nederlander keert voor het eerst terug naar het Astridpark, waar hij in 2013 met Anderlecht kampioen speelde. Een klein jaar later werd hij er ontslagen.

14:28 vooraf, 14 uur 28. Genk heeft veel spelers die offensief het verschil kunnen maken en die bovenaan staan in de topschutters- of assistenlijst. Ze hebben een complete ploeg, die goed aan de bal is én die bovendien ervaring heeft. Maar ik heb veel zin en ook vertrouwen in mijn ploeg. Vincent Kompany. Genk heeft veel spelers die offensief het verschil kunnen maken en die bovenaan staan in de topschutters- of assistenlijst. Ze hebben een complete ploeg, die goed aan de bal is én die bovendien ervaring heeft. Maar ik heb veel zin en ook vertrouwen in mijn ploeg. Vincent Kompany

14:27 vooraf, 14 uur 27. In deze fase van de competitie moeten we het match per match bekijken. Er is nog niets gespeeld. Of de media te snel van een crisis spreekt? Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Het belangrijkste voor ons is om toe te leven naar een topmatch, tegen de leider die in vorm is. Vincent Kompany. In deze fase van de competitie moeten we het match per match bekijken. Er is nog niets gespeeld. Of de media te snel van een crisis spreekt? Anderlecht zal altijd Anderlecht zijn. Het belangrijkste voor ons is om toe te leven naar een topmatch, tegen de leider die in vorm is. Vincent Kompany

14:26 vooraf, 14 uur 26. Enkel driepunter volstaat voor Anderlecht. Met een triestige 3 op 12 is de druk stilaan weer aan het stijgen in Anderlecht. De recordkampioen won voor het laatst op Allerheiligen, toen het met 1-0 Antwerp opzij zette, en staat alweer 8 punten achter leider Genk in de Jupiler Pro League. Om de voeling met de top niet te verliezen en om een crisissfeer af te wenden moet er vrijdag dan ook gewonnen worden tegen Genk. Een stevige opdracht voor de jongens van coach Kompany. . Enkel driepunter volstaat voor Anderlecht Met een triestige 3 op 12 is de druk stilaan weer aan het stijgen in Anderlecht. De recordkampioen won voor het laatst op Allerheiligen, toen het met 1-0 Antwerp opzij zette, en staat alweer 8 punten achter leider Genk in de Jupiler Pro League. Om de voeling met de top niet te verliezen en om een crisissfeer af te wenden moet er vrijdag dan ook gewonnen worden tegen Genk. Een stevige opdracht voor de jongens van coach Kompany.