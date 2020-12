LIVE: Spoelt Standard Europese uitschakeling door tegen KV Mechelen?

Zo vreemd is het niet dat Standard weinig kansen versiert. Enkel Moeskroen maakte dit seizoen minder goals en niemand van de Rouches maakte al meer dan twee potten in deze competitie.

eerste helft, minuut 16. Zo vreemd is het niet dat Standard weinig kansen versiert. Enkel Moeskroen maakte dit seizoen minder goals en niemand van de Rouches maakte al meer dan twee potten in deze competitie. .

Standard is gretig. Ze weten dat het vanaf nu in de competitie moet gebeuren.

eerste helft, minuut 6. Standard is gretig. Ze weten dat het vanaf nu in de competitie moet gebeuren. Stef Wijnants.

Meteen een een hachelijke fase in de rechthoek van Mechelen. Raskin levert de bal af voor doel, waar Vanlerberghe hem tegen het been van Voet en nipt naast de paal werkt.

eerste helft, minuut 2. Meteen een een hachelijke fase in de rechthoek van Mechelen. Raskin levert de bal af voor doel, waar Vanlerberghe hem tegen het been van Voet en nipt naast de paal werkt. .

1'

eerste helft, minuut 1. Daar gaan we! De wedstrijd is begonnen. Klimt Standard naar de vierde plek, of onttrekt Mechelen zich zich minstens voor even aan de strijd tegen de degradatie? .