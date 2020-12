OH Leuven trekt streep onder mindere reeks met thuiszege tegen Cercle Brugge

Oud-Heverlee Leuven - Cercle Brugge in een notendop:

Sowah zet OHL meteen op het goede spoor

Vijf minuten later stond het al bijna 2-0. Tamari, voor het eerst in de basis bij OHL, legde de bal goed terug op Mercier, maar die besloot in twee tijden rakelings naast. Achteraan bij Cercle bleven ze de fouten opstapelen. Na nieuw balverlies mocht Sowah het nog eens proberen, dit keer mikte hij van ver nipt over.

Na een 1 op 9 wilde OHL dringend weer aanknopen met de zege, maar ook Cercle kon een opkikker gebruiken na een 0 op 6. Het werd geen opkikker, maar een vroege opdoffer voor de vereniging. Kanouté leverde achteraan zomaar de bal in bij Sowah en die poeierde de openingstreffer in één tijd voorbij Didillon. 1-0 na amper 10 minuten.

Aansluitingstreffer van Ugbo komt te laat voor Cercle

OHL schoot ook in de tweede helft het best uit de startblokken. Henry verkwanselde eerst nog een grote kans door een slechte balaanname, maar zette dat niet veel later helemaal recht. De Fransman kapte Taravel simpel uit en mikte de bal in de verste hoek. Een doelpunt na zo’n 10 minuten, een kopie van de eerste helft.

Maar daarna kregen we toch een ander spelbeeld te zien. Cercle voerde stelselmatig de druk op. Vooral Musaba maakte het de Leuvense defensie lastig, maar ook Romo verschalken lukte hem niet.

De inbreng van Hazard zorgde voor nog wat meer schwung in het Brugse spel. Hij bood Marcelin een mooie kopbalkans aan, opnieuw stond Romo op de juiste plaats. Een kwartier voor het einde dwong diezelfde Hazard Maertens in de fout. De VAR toverde geel om in rood en zo moest OHL het slotkwartier met een man minder volmaken.

Maar veel ving Cercle niet meer aan met het numerieke overwicht. Pas in de extra tijd kon Ugbo van dichtbij de aansluitingstreffer maken op een afgeweken schot van Hazard. Verder kwam de vereniging niet meer.