Knoopt Oud-Heverlee Leuven weer aan met de zege?

Fase per fase

Fase per fase

18:17 vooraf, 18 uur 17. De laatste confrontatie tussen OHL en Cercle is al meer dan 2 jaar geleden. Toen draaide het op een 2-2-gelijkspel uit. Voor de laatste uitzege van Cercle bij OHL moeten we nog verder terug in de tijd, naar 18 februari 2012. . De laatste confrontatie tussen OHL en Cercle is al meer dan 2 jaar geleden. Toen draaide het op een 2-2-gelijkspel uit. Voor de laatste uitzege van Cercle bij OHL moeten we nog verder terug in de tijd, naar 18 februari 2012.

18:10 vooraf, 18 uur 10. De nul houden, zowel voor OHL als voor Cercle Brugge blijkt het dit seizoen geen evidente klus. OHL slaagde er maar één keer in, thuis tegen Standard. Cercle doet niet veel beter met 2 clean sheets. Bij OHL staat daar wel tegenover dat het elke wedstrijd minstens 1 keer scoorde, al enige ploeg in 1A. . De nul houden, zowel voor OHL als voor Cercle Brugge blijkt het dit seizoen geen evidente klus. OHL slaagde er maar één keer in, thuis tegen Standard. Cercle doet niet veel beter met 2 clean sheets. Bij OHL staat daar wel tegenover dat het elke wedstrijd minstens 1 keer scoorde, al enige ploeg in 1A.

17:59 vooraf, 17 uur 59. Springt Cercle over OHL? OHL ging afgelopen maandag na een spektakelwedstrijd de boot in bij Antwerp. Cercle kreeg op eigen veld dan weer een stevige 1-5-pandoering van Racing Genk. OHL telt als 9e in de stand slechts 1 punt meer dan Cercle. . Springt Cercle over OHL? OHL ging afgelopen maandag na een spektakelwedstrijd de boot in bij Antwerp. Cercle kreeg op eigen veld dan weer een stevige 1-5-pandoering van Racing Genk. OHL telt als 9e in de stand slechts 1 punt meer dan Cercle.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Jupiler Pro League Cercle-rechtsachter Robbe Decostere breekt zijn kuitbeen

17:47 vooraf, 17 uur 47. Decostere tot na de winterstop out. Geen Robbe Decostere bij Cercle Brugge. De rechtsachter brak zijn kuitbeen op de training en is minstens 6 weken out. Ook Bates en Vanhoutte verdwijnen uit de basisploeg. Daardoor verschijnen Taravel, Somers en Corryn aan de aftrap. . Decostere tot na de winterstop out Geen Robbe Decostere bij Cercle Brugge. De rechtsachter brak zijn kuitbeen op de training en is minstens 6 weken out. Ook Bates en Vanhoutte verdwijnen uit de basisploeg. Daardoor verschijnen Taravel, Somers en Corryn aan de aftrap.

17:45 vooraf, 17 uur 45. 2 wissels bij OHL. Bij OHL kunnen ze vandaag geen beroep doen op de geschorste Malinov. Bese verhuist dan weer naar de bank. De Norre en Mercier komen zo in de basis bij de thuisploeg. . 2 wissels bij OHL Bij OHL kunnen ze vandaag geen beroep doen op de geschorste Malinov. Bese verhuist dan weer naar de bank. De Norre en Mercier komen zo in de basis bij de thuisploeg.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335262476322152452

17:40 vooraf, 17 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335260685559865344

17:37 vooraf, 17 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335259997127766018

17:34 vooraf, 17 uur 34. Knoopt OHL weer aan met de zege? Na een 1 op 9 wil OHL eindelijk nog eens proeven van de overwinning, maar ook Cercle zoekt de kentering na een 0 op 6. Wie slaagt in zijn opzet? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u. . Knoopt OHL weer aan met de zege? Na een 1 op 9 wil OHL eindelijk nog eens proeven van de overwinning, maar ook Cercle zoekt de kentering na een 0 op 6. Wie slaagt in zijn opzet? Volg de wedstrijd hier vanaf 18.30u.

17:34 - Vooraf Vooraf, 17 uur 34

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Pierre Yves Ngawa, Sascha Kotysch, Václav Jemelka, Casper de Norre, David Hubert, Musa Tamari, Mathieu Maertens, Xavier Mercier, Thomas Henry, Kamal Sowah Opstelling OH Leuven Kamal Sowah, Thomas Henry, Xavier Mercier, Mathieu Maertens, Musa Tamari, David Hubert, Casper de Norre, Václav Jemelka, Sascha Kotysch, Pierre Yves Ngawa, Rafael Romo

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, Alexander Corryn, Jean Marcelin, Jérémy Taravel, Vitinho, Kevin Hoggas, Thibo Somers, Franck Kanouté, Dino Hotic, Ike Ugbo, Anthony Musaba Opstelling Cercle Brugge Anthony Musaba, Ike Ugbo, Dino Hotic, Franck Kanouté, Thibo Somers, Kevin Hoggas, Vitinho, Jérémy Taravel, Jean Marcelin, Alexander Corryn, Thomas Didillon