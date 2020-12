LIVE: Droomstart voor Vanhaezebrouck en Gent, Bukari treft meteen raak tegen KVO

47' tweede helft, minuut 47. Mohammadi wordt de diepte ingestuurd en zet zijn turbo aan. Bataille kan hem nog net bijbenen en de bal in hoekschop werken. Die levert niks op. . Mohammadi wordt de diepte ingestuurd en zet zijn turbo aan. Bataille kan hem nog net bijbenen en de bal in hoekschop werken. Die levert niks op.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij de start van de tweede helft. Krijgen we zo meteen wel een verandering in de score?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. De rentree van Vanhaezebrouck bij Gent verloopt voorlopig naar wens. Dankzij een vroege treffer van Bukari gaat Gent rusten met een 0-1-voorsprong. De bezoekers ontsnapten wel tot 2 keer toe toen Sakala de paal trof en Hjulsager een enorme kans liet liggen.

45+3' eerste helft, minuut 48. Oostende kan dan toch nog eens een uitstekende kans afdwingen. Hjulsager brengt de bal prima in de zestien en daar haalt Vandendriessche in één tijd uit. Pal op Bolat.

45+2' Gele kaart voor Ari Skúlason van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 47 Ari Skúlason KV Oostende

45+2' eerste helft, minuut 47. Skulason is te laat op de bal en maait Kums neer. Het komt hem op een terechte gele kaart te staan, de eerste van de wedstrijd.

45' eerste helft, minuut 45. 3 minuten extra. Het spel heeft toch even stilgelegen en dus wekt het geen verbazing dat we nog 3 minuten extra gaan voetballen.

44' eerste helft, minuut 44. Het doelpunt is tot nu toe de enige kans voor Gent. Dat is dus aan 100 procent afgewerkt. Tom Boudeweel op Radio 1.

42' eerste helft, minuut 42. Mohammadi waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn poging mist kracht en richting. Hubert ziet de bal ongevaarlijk naast zijn doel verdwijnen.

41' eerste helft, minuut 41. Met enkele proppen in zijn neus is Hanche-Olsen weer klaar voor de strijd. We zijn weer met 11 tegen 11. Krijgen we nog iets te zien in deze eerste helft?

40' eerste helft, minuut 40. Na verzorging op het veld wordt Hanche-Olsen nu toch naar de zijlijn gebracht om daar verder verzorgd te worden. We voetballen weer, Gent is met een man minder.

39' eerste helft, minuut 39.

38' eerste helft, minuut 38. Bloedneus bij Hanche-Olsen. Ongelukkige botsing tussen Gueye en Hanche-Olsen. Geen kwaad opzet in het spel, maar Hanche-Olsen houdt er wel een stevige bloedneus aan over en heeft verzorging nodig. De wedstrijd wordt even onderbroken.

37' eerste helft, minuut 37. We zijn vandaag al verwend geweest in de Jupiler Pro League, maar deze wedstrijd is voorlopig toch een ontgoocheling. De kansen zijn op één hand te tellen.

28' eerste helft, minuut 28. Botaka werkt Hjulsager tegen de grond en geeft zo een vrije trap weg aan Oostende. Die levert niks op, maar de thuisploeg komt toch steeds beter in de wedstrijd. Gent raakt zijn grip op de wedstrijd kwijt.

26' eerste helft, minuut 26. AA Gent mag al een kaarsje branden, want Oostende had al langszij kunnen staan. Tom Boudeweel op Radio 1.

24' eerste helft, minuut 24. Wat een misser van Hjulsager! Weer een kans voor Oostende. Hjulsager krijgt een uitgelezen mogelijkheid op een prima voorzet vanaf rechts, maar van dichtbij kopt hij onbegrijpelijk over. Oostende is na ruim 20 minuten plots helemaal wakker.

23' eerste helft, minuut 23. Sakala op de paal! Gent ontsnapt na een schitterende individuele actie van Sakala. Hij snijdt vanaf links naar binnen, zet 3 Gent-spelers in de wind en besluit dan hard op de paal. Hier komen de bezoekers goed weg.

21' eerste helft, minuut 21. Doelpuntenmaker Bukari moet even naar de kant voor verzorging. Veel lijkt er niet aan de hand. Het helpt in elk geval niet om het tempo in de wedstrijd te houden.

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18. Gent is deze keer niet op achterstand gekomen. Dat was dit seizoen al 15 keer op 22 wedstrijden gebeurd. Nu zit Gent in een comfortabele zetel en kan het afwachten, maar dat doet het niet. Het blijft goed vooruit voetballen. Tom Boudeweel op Radio 1.

15' eerste helft, minuut 15. Gent blijft toch de dominante ploeg. Een nieuwe hoekschop levert niks op, maar de bezoekers gaan voorlopig wel door op hun elan na de vroege openingstreffer.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Bolat komt onnodig ver uit en brengt Gent bijna in de problemen met een moeizame balcontrole. Gelukkig voor de bezoekers kan de doelman zijn foutje snel herstellen.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Gent heeft duidelijk vertrouwen getankt. Bij Oostende is het nog wat zoeken. Bolat is nog niet tussenbeide moeten komen.

6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Osman Bukari van KAA Gent. 0, 1. goal KV Oostende KAA Gent 50' 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Bukari opent meteen de score! Een betere start had Vanhaezebrouck zich niet kunnen dromen. Jaremtsjoek lanceert Bukari en die tikt de openingstreffer door de benen van Hubert. Droomscenario voor AA Gent.



4' eerste helft, minuut 4. Er wordt nu toch vooral naar Sven Kums gekeken. Zijn strafste prestaties heeft hij toch geleverd onder Vanhaezebrouck. Tom Boudeweel op Radio 1.

2' eerste helft, minuut 2. Gent laat toch meteen zijn aanvallende intenties zien. De bal gaat in één tijd vlot van voet tot voet, maar eenmaal in de zestien loopt het spaak bij Mohammadi.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in Oostende. Kan Vanhaezebrouck zijn rentree bij Gent vieren met een overwinning?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Volgt Vanhaezebrouck het voorbeeld van Thorup? Opvallend, 2 jaar geleden begon ook Jess Thorup aan zijn avontuur bij AA Gent met een uitwedstrijd in Oostende. De Deen miste zijn entree niet, Gent boekte een ruime 0-4-overwinning. Doet Vanhaezebrouck even goed bij zijn rentree?

20:34 vooraf, 20 uur 34. Kan KVO een punt zetten achter negatieve reeks? Winnen, da's voor Oostende alweer geleden van de 3-0-zege tegen Zulte Waregem eind oktober. Daarna volgde een magere 1 op 15, enkel thuis tegen Antwerp kon de kustploeg een puntje sprokkelen.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Gent kan dit seizoen buitenshuis net iets betere cijfers voorleggen dan in de eigen Ghelamco Arena. Daar is het bilan bijzonder mager met 7 op 21. Buitenshuis oogt het rapport wat fraaier met 9 op 21. Bovendien pakte Gent in zijn laatste 2 uitwedstrijden bij Waasland-Beveren en Charleroi 2 keer de volle buit. Trekt het die lijn vanavond door?

20:21 vooraf, 20 uur 21. Vanhaezebrouck voert 3 wissels door. Het was uitkijken naar de eerste basisploeg van Hein Vanhaezebrouck. De ploeg die vorige week begon tegen Zulte Waregem is op 3 plaatsen gewijzigd. Castro-Montes, Dorsch en Bezoes moeten vrede nemen met een plaats op de bank. Zij worden in de basis vervangen door Botaka, Owusu en Jaremtsjoek.

20:16 vooraf, 20 uur 16. 2 wissels bij Oostende. In vergelijking met de ploeg die vorige zondag startte tegen Kortrijk zien we 2 wissels bij KV Oostende. Patoulidis en McGeehan moeten hun plaatsen afstaan aan Sakala en Skulason.

20:13 vooraf, 20 uur 13. November was donker, ik ben blij dat die maand voorbij is. Ik kijk ernaar uit om weer punten te pakken in december. Het is de vraag wat de nieuwe coach zal veranderen bij Gent. Zij hebben veel kwaliteit, maar ze hebben het de voorbije weken niet getoond. We willen de drie punten vanavond hier houden. Alexander Blessin.

20:08 vooraf, 20 uur 08. We hebben geprobeerd om de groep op scherp te zetten voor de match. Ik denk niet dat het nodig is om met de grove borstel door deze kern te gaan. Er zit meer dan voldoende kwaliteit in deze groep. We moeten iedereen weer zijn beste niveau laten vinden en vooral ook als collectief sterker voor de dag komen. Hein Vanhaezebrouck.

19:56 vooraf, 19 uur 56. Vorig seizoen hielden Gent en Oostende elkaar netjes in evenwicht, beide ploegen boekten een thuiszege in de onderlinge duels. Het seizoen voordien pakte Gent 6 op 6 tegen Oostende én kegelde het de kustploeg ook uit de halve finales van de beker.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Krijgt Vanhaezebrouck het zwalpende schip weer op koers? Na Thorup, Bölöni en De Decker is het nu aan Hein Vanhaezebrouck om AA Gent weer op de rails te krijgen. Eerste opdracht: een uitwedstrijd bij Oostende, dat na 14 speeldagen evenveel punten als Gent heeft. Volg het duel hier vanaf 20.45u.

19:47 - Vooraf Vooraf, 19 uur 47

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Jelle Bataille, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Ari Skúlason, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Fashion Sakala Opstelling KV Oostende Fashion Sakala, Makhtar Gueye, Andrew Hjulsager, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Ari Skúlason, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Jelle Bataille, Guillaume Hubert

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Núrio, Jordan Botaka, Elisha Owusu, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Jaremtsjoek Opstelling KAA Gent Roman Jaremtsjoek, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Elisha Owusu, Jordan Botaka, Núrio, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Sinan Bolat