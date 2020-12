Hein Vanhaezebrouck is (nog) geen wonderdokter: AA Gent verzuipt ook bij KV Oostende

KV Oostende - AA Gent in een notendop:

Twee jaar geleden maakte Jess Thorup zijn entree bij Gent met een 0-4-overwinning, uitgerekend bij Oostende. Vanhaezebrouck slaagde er niet in om bij zijn rentree

Bukari schenkt Vanhaezebrouck en Gent een droomstart

Gent raakte zijn controle over de wedstrijd kwijt, al kon ook Oostende amper nog voor gevaar zorgen. Pas vlak voor de rust bracht Hjulsager Vandendriessche nog eens in stelling, maar zijn schot kon Bolat niet verschalken.

Pas halfweg de eerste helft schudde Oostende aan de boom en er viel bijna meteen een goal uit. Sakala gleed door de Gentse defensie en haalde hard uit, maar de paal voorkwam de gelijkmaker. Meteen daarna kreeg Hjulsager een huizenhoge kans, maar hij kopte van dichtbij over.

Jaremtsjoek lanceerde Bukari in de zestien en die tikte de openingstreffer door de benen van Hubert. Goed voor het vertrouwen, zo’n vroege goal en dat was er ook aan te zien bij de bezoekers. Zonder concrete doelkansen te creëren hield Gent de wedstrijd goed onder controle, Oostende kon weinig tot geen weerwerk bieden.

Na Thorup, Bölöni en De Decker is oude bekende Hein Vanhaezebrouck de vierde trainer die AA Gent dit seizoen op de rails moet krijgen. Een schokeffect, daar hoopte het Gentse bestuur op en al na amper 6 minuten kwam dat Gentse droomscenario uit.

Gent gaat van de hemel naar de hel

Het begin van de tweede helft deed pijn aan de ogen. Geen van beide ploegen slaagde erin om tot een voldragen aanval te komen. Op het uur legde Oostende uit het niks een uitstekende aanval op de mat. Hjulsager stuurde Vandendriessche weg en die bracht de bal perfect voor doel. Aan de tweede paal kon Gueye simpel de 1-1 binnenkoppen.

Gent moest weer aan de bak en schakelde een halve versnelling hoger. Maar veel doelgevaar leverde dat niet op, ook niet na de inbreng van Depoitre. Enkel op een verre knal van Odjidja moest Hubert zich even tonen.

Twintig minuten voor het einde kreeg Gent een nieuwe tik. Hanche-Olsen kopte in de zestien de bal tegen de hand van Owusu aan. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Een zwaar verdict, maar daar had KVO geen boodschap aan. Sakala zette de strafschop feilloos om en bracht de thuisploeg op voorsprong en Gent in de penarie.

Vanhaezebrouck gooide ook Bezoes nog in de strijd, maar tot een verschroeiend Gents slotoffensief kwam het niet meer. Gent kon zijn 9e competitienederlaag niet meer vermijden. Oostende kan dan weer voor het eerst in 6 wedstrijden nog eens winnen.