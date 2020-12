Van den Brom: "Racing Genk is in bloedvorm, we hebben veel vertrouwen"

10:30 vooraf, 10 uur 30. Racing Genk is in bloedvorm en we hebben vertrouwen. Dat vind ik belangrijker dan dat we de spelers veel gaan vertellen over de sterktes en zwaktes van Antwerp. John van den Brom. Racing Genk is in bloedvorm en we hebben vertrouwen. Dat vind ik belangrijker dan dat we de spelers veel gaan vertellen over de sterktes en zwaktes van Antwerp. John van den Brom

10:21 vooraf, 10 uur 21. Van den Brom: "Er zit heel veel rek in deze ploeg". John van den Brom heeft zijn entree bij Racing Genk niet gemist. De Nederlandse coach kan dan ook alleen maar tevreden zijn over de prestaties van zijn team sinds zijn aanstelling.

"Wat ik zelf zeker zo mooi vind als die overwinningen is dat ik op het veld zaken begin terug te zien die ik graag wil zien. Er zit heel veel rek in deze ploeg. Als ze zich daarvan nog meer bewust gaan worden, kan het leuk worden", zegt Van den Brom.

"Ik vind ons op sommige momenten in de wedstrijd heel makkelijk voetballen, maar nog geen volledige matchen. Daar kunnen we nog winst maken."

"De lijn van tegen Cercle Brugge moeten we doortrekken. Ik heb gezien hoe goed wij kunnen zijn. Daar moeten de spelers zich ook zelf bewust van worden."

19:12 vooraf, 19 uur 12. Nieuw coronageval bij Antwerp. Antwerp maakt de verplaatsing naar Racing Genk zonder Pieter Gerkens. De middenvelder heeft een positieve coronatest laten optekenen en gaat in isolatie.

Gerkens verhuisde afgelopen zomer van Anderlecht naar Antwerp. Bij RSCA was Gerkens op een zijspoor beland en onder Ivan Leko, die hij nog kende van bij STVV, is Gerkens weer helemaal opengebloeid.

