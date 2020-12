LIVE: Onuachu stelt orde op zaken na vroege Genkse achterstand

83' tweede helft, minuut 83. Mbokani uit het niets! Krijgen we dan toch nog een spannend slot? Mbokani komt van erg ver aangestormd om een prachtige voorzet van Lukaku overhoeks binnen te buffelen. Een onaangename verrassing voor Genk, dat nog in de problemen kan komen. . Mbokani uit het niets! Krijgen we dan toch nog een spannend slot? Mbokani komt van erg ver aangestormd om een prachtige voorzet van Lukaku overhoeks binnen te buffelen. Een onaangename verrassing voor Genk, dat nog in de problemen kan komen.

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Dieumerci Mbokani van Antwerp. 3, 2. goal KRC Genk Antwerp 84' 3 2

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

80' tweede helft, minuut 80. Bongonda wipt de bal tot bij Uronen. Die wacht vergeefs op een loopbeweging van Onuachu en zo gaat de kans verloren. Die laatste is moe en mag naar de kant voor Dessers. . Bongonda wipt de bal tot bij Uronen. Die wacht vergeefs op een loopbeweging van Onuachu en zo gaat de kans verloren. Die laatste is moe en mag naar de kant voor Dessers.

78' tweede helft, minuut 78. Butez haalt een gekruiste knal van Ito uit de verste hoek. Antwerp is al een hele poos niet meer gevaarlijk en dreigt zelfs een nog zwaardere nederlaag te moeten slikken. . Butez haalt een gekruiste knal van Ito uit de verste hoek. Antwerp is al een hele poos niet meer gevaarlijk en dreigt zelfs een nog zwaardere nederlaag te moeten slikken.

76' tweede helft, minuut 76. John van den Brom rijdt voorlopig een foutloos parcours. Peter Vandenbempt. John van den Brom rijdt voorlopig een foutloos parcours. Peter Vandenbempt

73' Geen 4-1! Voor de tweede keer vanmiddag moet de videoref een mogelijk doelpunt beoordelen. Bongonda stond een voetje buitenspel, dus geen tweede goal voor hem. . tweede helft, minuut 73. Geen 4-1! Voor de tweede keer vanmiddag moet de videoref een mogelijk doelpunt beoordelen. Bongonda stond een voetje buitenspel, dus geen tweede goal voor hem.

72' tweede helft, minuut 72. Nog eens Bongonda? Bongonda ontsnapt en dan is hij niet meer bij te halen. Vanuit een nochtans scherpe hoek vindt hij een gaatje tussen Butez en de eerste paal. Lekker afgewerkt, maar de vlag gaat de hoogte in. . Nog eens Bongonda? Bongonda ontsnapt en dan is hij niet meer bij te halen. Vanuit een nochtans scherpe hoek vindt hij een gaatje tussen Butez en de eerste paal. Lekker afgewerkt, maar de vlag gaat de hoogte in.

70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Antwerp, Guy Mbenza erin, Cristian Benavente eruit wissel Cristian Benavente Guy Mbenza

69' tweede helft, minuut 69. Hrosovsky op Butez. Een snelle Genkse uitbraak geeft Butez de kans om zijn vertrouwen op te krikken. Hrosovsky probeert het met een lobje, dat echter niet genoeg hoogte neemt. . Hrosovsky op Butez Een snelle Genkse uitbraak geeft Butez de kans om zijn vertrouwen op te krikken. Hrosovsky probeert het met een lobje, dat echter niet genoeg hoogte neemt.

68' tweede helft, minuut 68. Heynen haalt na zijn lange blessure een erg hoog niveau. Hij zit er op het middenveld telkens weer tussen en verzet heel wat werk. . Heynen haalt na zijn lange blessure een erg hoog niveau. Hij zit er op het middenveld telkens weer tussen en verzet heel wat werk.

65' tweede helft, minuut 65. Een poging tot schot van Miyoshi vliegt over de zijlijn. . Een poging tot schot van Miyoshi vliegt over de zijlijn.

65' tweede helft, minuut 65. Heynen twijfelt tussen een voorzet en een schot. Dan laat het resultaat zich raden: een bal die tussen het doel en de aanvallers doorrolt. . Heynen twijfelt tussen een voorzet en een schot. Dan laat het resultaat zich raden: een bal die tussen het doel en de aanvallers doorrolt.

63' tweede helft, minuut 63. Het wordt mentaal niet gemakkelijk om hier nog van terug te komen. Peter Vandenbempt. Het wordt mentaal niet gemakkelijk om hier nog van terug te komen. Peter Vandenbempt

62' tweede helft, minuut 62. Lukaku trapt op de hakken van Maehle en pakt geel. . Lukaku trapt op de hakken van Maehle en pakt geel.

61' Gele kaart voor Jordan Lukaku van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 61 Jordan Lukaku Antwerp

60' tweede helft, minuut 60. Blunder van Butez! Hoe is dit mogelijk? Butez speelt de bal zomaar in de voeten van Bongonda en die neemt het geschenk dankbaar aan. Genk staat dankzij deze flater op een geruststellende 3-1. . Blunder van Butez! Hoe is dit mogelijk? Butez speelt de bal zomaar in de voeten van Bongonda en die neemt het geschenk dankbaar aan. Genk staat dankzij deze flater op een geruststellende 3-1.

59' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 59 door Theo Bongonda van KRC Genk. 3, 1. goal KRC Genk Antwerp 84' 3 1

58' Exit De Laet. Ritchie De Laet stapt met een zuur gezicht naar de zijlijn. Hij maakt plaats voor Buta. . tweede helft, minuut 58. Exit De Laet Ritchie De Laet stapt met een zuur gezicht naar de zijlijn. Hij maakt plaats voor Buta.

58' tweede helft, minuut 58. Vervanging bij Antwerp, Aurélio Buta erin, Ritchie De Laet eruit wissel Ritchie De Laet Aurélio Buta

57' tweede helft, minuut 57. Het is zeker geen geslagen Antwerp in het eerste kwartier na de rust. De bezoekers dringen Genk terug, maar komt vooralsnog niet aan uitgesproken mogelijkheden. . Het is zeker geen geslagen Antwerp in het eerste kwartier na de rust. De bezoekers dringen Genk terug, maar komt vooralsnog niet aan uitgesproken mogelijkheden.

54' tweede helft, minuut 54. Mbokani kan toch eens koppen, al is dat lastig met Munoz in zijn nek. . Mbokani kan toch eens koppen, al is dat lastig met Munoz in zijn nek.

53' tweede helft, minuut 53. Antwerp komt geregeld aankloppen, maar bij Genk weten ze doorgaans wel raad met de voorzetten die The Great Old in de zestien meter dropt. . Antwerp komt geregeld aankloppen, maar bij Genk weten ze doorgaans wel raad met de voorzetten die The Great Old in de zestien meter dropt.

52' tweede helft, minuut 52. De Laet trekt een beetje met zijn rechterbeen, maar voorlopig blijft de krijger van Antwerp staan. Peter Vandenbempt. De Laet trekt een beetje met zijn rechterbeen, maar voorlopig blijft de krijger van Antwerp staan. Peter Vandenbempt

51' tweede helft, minuut 51. Bijna Ito. Ito houdt zich goed staande tegen De Laet, die zelf half struikelt. De Japanner wacht daarna net te lang om af te ronden, waardoor Lukaku er nog een dikke teen tussensteekt. . Bijna Ito Ito houdt zich goed staande tegen De Laet, die zelf half struikelt. De Japanner wacht daarna net te lang om af te ronden, waardoor Lukaku er nog een dikke teen tussensteekt.

48' tweede helft, minuut 48. Met Seck in zijn rug kopt Onuacho achterwaarts. Butez heeft tijd genoeg om zijn positie aan te passen en pakt. . Met Seck in zijn rug kopt Onuacho achterwaarts. Butez heeft tijd genoeg om zijn positie aan te passen en pakt.

47' tweede helft, minuut 47. Lukaku erin. Leko hoopt dat Jordan Lukaku meer kan inbrengen tegen de tandem Munoz-Maehle dan Juklerød. Het broertje van mag invallen. . Lukaku erin Leko hoopt dat Jordan Lukaku meer kan inbrengen tegen de tandem Munoz-Maehle dan Juklerød. Het broertje van mag invallen.

46' tweede helft, minuut 46. Genk heeft het voorlopig voor het zeggen. Trekt het de zege helemaal over de streep, of stribbelt Antwerp nog tegen in deze tweede helft? . Genk heeft het voorlopig voor het zeggen. Trekt het de zege helemaal over de streep, of stribbelt Antwerp nog tegen in deze tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

14:20 rust, 14 uur 20. Rust! Onuachu boog de achterstand snel om met 2 doelpunten in 4 minuten.

14:18 rust, 14 uur 18. Vervanging bij Antwerp, Jordan Lukaku erin, Simen Juklerød eruit wissel Simen Juklerød Jordan Lukaku

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Een indrukwekkend Genk liet zich niet afbluffen door de vroege 0-1 van Miyoshi. De Limburgers sloegen keihard terug met twee goals van Onuachu en gaan rusten met 2-1. Boeiende helft was dit! . Rust Een indrukwekkend Genk liet zich niet afbluffen door de vroege 0-1 van Miyoshi. De Limburgers sloegen keihard terug met twee goals van Onuachu en gaan rusten met 2-1. Boeiende helft was dit!

45+1' eerste helft, minuut 46. Linksachter Uronen duikt ineens op als rechtsbuiten. Hij kan net niet bij een doorsteekpass, want Butez is eerder bij de bal. . Linksachter Uronen duikt ineens op als rechtsbuiten. Hij kan net niet bij een doorsteekpass, want Butez is eerder bij de bal.

45' Gele kaart voor Jere Uronen van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 45 Jere Uronen KRC Genk

44' eerste helft, minuut 44. Benavente gaat over het uitgestoken been van Uronen. Late ingreep van de Fin en dat kost hem een gele kaart. . Benavente gaat over het uitgestoken been van Uronen. Late ingreep van de Fin en dat kost hem een gele kaart.

43' eerste helft, minuut 43. Ito kopt een voorzet van Maehle naar de eerste winkelhaak. De richting ontbreekt een beetje, maar alweer kwam het gevaar vanaf rechts. Daar maken Maehle en vooral Munoz brokken. . Ito kopt een voorzet van Maehle naar de eerste winkelhaak. De richting ontbreekt een beetje, maar alweer kwam het gevaar vanaf rechts. Daar maken Maehle en vooral Munoz brokken.

41' eerste helft, minuut 41. Geel voor Hongla en De Laet. De eerste kaart van de middag is voor Hongla. Hij hakt beide benen van Hrosovsky weg. Ook De Laet gaat in het boekje omdat hij te fel gaat zeuren bij Van Driessche. . Geel voor Hongla en De Laet De eerste kaart van de middag is voor Hongla. Hij hakt beide benen van Hrosovsky weg. Ook De Laet gaat in het boekje omdat hij te fel gaat zeuren bij Van Driessche.

40' Gele kaart voor Ritchie De Laet van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 40 Ritchie De Laet Antwerp

40' Gele kaart voor Martin Hongla van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 40 Martin Hongla Antwerp

38' Dieu zoekt al een poosje naar zichzelf. eerste helft, minuut 38. Dieu zoekt al een poosje naar zichzelf. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1335571254460493831

37' eerste helft, minuut 37. Mbokani loopt er een beetje moedeloos bij. Hij komt net te laat om een voorzet van Miyoshi in te koppen. . Mbokani loopt er een beetje moedeloos bij. Hij komt net te laat om een voorzet van Miyoshi in te koppen.

35' eerste helft, minuut 35. Toch nog eens een vloeiende aanval van Antwerp. Juklerød gebruikt Refaelov als aanspeelpunt, maar zijn lage voorzet geraakt niet voorbij Cuesta. . Toch nog eens een vloeiende aanval van Antwerp. Juklerød gebruikt Refaelov als aanspeelpunt, maar zijn lage voorzet geraakt niet voorbij Cuesta.

33' eerste helft, minuut 33. Genk is beresterk bezig. Ze hadden net zo goed kunnen gaan twijfelen na die vroege achterstand. Peter Vandenbempt. Genk is beresterk bezig. Ze hadden net zo goed kunnen gaan twijfelen na die vroege achterstand. Peter Vandenbempt

32' eerste helft, minuut 32. Genk blijft komen. Maehle rukt op en is plots de diepste man. De Deen houdt even in en legt breed naar Bongonda. De rest is niet echt gevolgd, dus komt er een schot van buiten de zestien. Naast. . Genk blijft komen Maehle rukt op en is plots de diepste man. De Deen houdt even in en legt breed naar Bongonda. De rest is niet echt gevolgd, dus komt er een schot van buiten de zestien. Naast.

29' eerste helft, minuut 29. Antwerp heeft sinds de 0-1 niet veel meer klaargespeeld. . Antwerp heeft sinds de 0-1 niet veel meer klaargespeeld.

27' eerste helft, minuut 27. Het is erg snel gekeerd. Antwerp is op dit moment bijna de speelbal van een ijzersterk Genk. . Het is erg snel gekeerd. Antwerp is op dit moment bijna de speelbal van een ijzersterk Genk.

24' eerste helft, minuut 24. Onuachu met z'n tweede! Munoz knikt een verre vrijschop opnieuw voor doel. Bij Antwerp zijn ze gek genoeg Onuachu vergeten te dekken. Een kapitale fout, want de Nigeriaan kan doodeenvoudig scoren. . Onuachu met z'n tweede! Munoz knikt een verre vrijschop opnieuw voor doel. Bij Antwerp zijn ze gek genoeg Onuachu vergeten te dekken. Een kapitale fout, want de Nigeriaan kan doodeenvoudig scoren.

23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Paul Onuachu van KRC Genk. 2, 1. goal KRC Genk Antwerp 84' 2 1

21' eerste helft, minuut 21. Deze wedstrijd heeft voorlopig alles. Twee vlot voetballende ploegen, intensiteit en ook al twee doelpunten. Meer van dit! . Deze wedstrijd heeft voorlopig alles. Twee vlot voetballende ploegen, intensiteit en ook al twee doelpunten. Meer van dit!

19' eerste helft, minuut 19. Heerlijk uitgespeeld! Plots klopt het niet achterin bij Antwerp. Munoz kiest het juiste moment en tikt met veel precisie de bal tussendoor naar Onuachu. Die bulkt van het vertrouwen en werkt de kans af. Genk maakt verdiend gelijk! . Heerlijk uitgespeeld! Plots klopt het niet achterin bij Antwerp. Munoz kiest het juiste moment en tikt met veel precisie de bal tussendoor naar Onuachu. Die bulkt van het vertrouwen en werkt de kans af. Genk maakt verdiend gelijk!

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 1. goal KRC Genk Antwerp 84' 1 1

17' eerste helft, minuut 17. Genk neemt de wedstrijd in handen. Heynen neemt een voorzet van Munoz op zijn slof, Butez kan eenvoudig vangen. . Genk neemt de wedstrijd in handen. Heynen neemt een voorzet van Munoz op zijn slof, Butez kan eenvoudig vangen.

16' eerste helft, minuut 16. Ito mikt over. Seck staat te slapen wanneer Butez hem aanspeelt. Ito is wél klaarwakker, onderschept en dringt de rechthoek binnen. Voorlopig geen tweede Japanse goal, want Ito knalt een half metertje over. . Ito mikt over Seck staat te slapen wanneer Butez hem aanspeelt. Ito is wél klaarwakker, onderschept en dringt de rechthoek binnen. Voorlopig geen tweede Japanse goal, want Ito knalt een half metertje over.

14' eerste helft, minuut 14. Slordig uitvoetballen bij Genk levert Mbokani een kansje op. Vanuit een scherpe hoek vindt hij het kader niet. . Slordig uitvoetballen bij Genk levert Mbokani een kansje op. Vanuit een scherpe hoek vindt hij het kader niet.

13' eerste helft, minuut 13. Dat had de topschutter van Genk beter kunnen doen. Peter Vandenbempt. Dat had de topschutter van Genk beter kunnen doen. Peter Vandenbempt

12' eerste helft, minuut 12. Actie van Bongonda. Bongonda trippelt met zijn korte pasjes van de zijlijn naar de achterlijn. Juklerød kan een voorzet vermijden, maar geeft een hoekschop weg. Onuachu kopt die slecht in. . Actie van Bongonda Bongonda trippelt met zijn korte pasjes van de zijlijn naar de achterlijn. Juklerød kan een voorzet vermijden, maar geeft een hoekschop weg. Onuachu kopt die slecht in.

9' eerste helft, minuut 9. Antwerp lijkt alvast niet vermoeid na de Europese midweek. Het speelt integendeel met meer grinta dan Genk, dat bijzonder veel moeite heeft met de fel opzittende Antwerpenaren. . Antwerp lijkt alvast niet vermoeid na de Europese midweek. Het speelt integendeel met meer grinta dan Genk, dat bijzonder veel moeite heeft met de fel opzittende Antwerpenaren.

7' eerste helft, minuut 7. Ook de tweede doelkans is voor de bezoekers, maar Refaelov kraakt zijn schot. . Ook de tweede doelkans is voor de bezoekers, maar Refaelov kraakt zijn schot.

5' Lijntje trekken... Het duurt een tijdje vooraleer de videoref het juiste beeld heeft gevonden en zijn lijn heeft getekend. Iedereen wacht in spanning af, maar de goal telt toch! 0-1 voor Antwerp! . eerste helft, minuut 5. Lijntje trekken... Het duurt een tijdje vooraleer de videoref het juiste beeld heeft gevonden en zijn lijn heeft getekend. Iedereen wacht in spanning af, maar de goal telt toch! 0-1 voor Antwerp!

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Koji Miyoshi van Antwerp. 0, 1. goal KRC Genk Antwerp 84' 0 1

3' eerste helft, minuut 3. 0-1 van Miyoshi afgekeurd! Koji Miyoshi denkt de buitenspelval te omzeilen. De Japanner snijdt naar binnen, houdt een tackle af en maakt dan strak af. De assistent vlagt, maar het is bijzonder nipt... . 0-1 van Miyoshi afgekeurd! Koji Miyoshi denkt de buitenspelval te omzeilen. De Japanner snijdt naar binnen, houdt een tackle af en maakt dan strak af. De assistent vlagt, maar het is bijzonder nipt...

2' eerste helft, minuut 2. Genk en Antwerp hebben elkaars veldbezetting gespiegeld. Dat betekent dat er niet veel ruimte is in de openingsfase. . Genk en Antwerp hebben elkaars veldbezetting gespiegeld. Dat betekent dat er niet veel ruimte is in de openingsfase.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Na een minuut stilte ter nagedachtenis van Anele blaast scheidsrechter Van Driessche de wedstrijd op gang. Springt ploeg in vorm Genk opnieuw naar de eerste plek, of moet het straks tegenstander Antwerp naast zich dulden? . Aftrap! Na een minuut stilte ter nagedachtenis van Anele blaast scheidsrechter Van Driessche de wedstrijd op gang. Springt ploeg in vorm Genk opnieuw naar de eerste plek, of moet het straks tegenstander Antwerp naast zich dulden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:22 vooraf, 13 uur 22. Voor mij en mijn staf was het duidelijk. Louis Verstraete trainde goed en dan speel je ook goed. Ivan Leko. Voor mij en mijn staf was het duidelijk. Louis Verstraete trainde goed en dan speel je ook goed. Ivan Leko

13:11 Feestje voor Refaelov. Lior Refaelov zit aan 250 wedstrijden in onze eerste klasse. De Israëliër trekt aan zowat alle touwtjes bij Antwerp en kan zichzelf dus een extra leuk jubileum bezorgen. . vooraf, 13 uur 11. Feestje voor Refaelov Lior Refaelov zit aan 250 wedstrijden in onze eerste klasse. De Israëliër trekt aan zowat alle touwtjes bij Antwerp en kan zichzelf dus een extra leuk jubileum bezorgen.

13:05 vooraf, 13 uur 05. Vorig seizoen speelden Genk en Antwerp drie keer tegen elkaar, twee keer in de competitie en één keer in de beker. Telkens eindigde het op een gelijkspel. In de beker trok Antwerp aan het langste eind in de strafschoppenreeks. . Vorig seizoen speelden Genk en Antwerp drie keer tegen elkaar, twee keer in de competitie en één keer in de beker. Telkens eindigde het op een gelijkspel. In de beker trok Antwerp aan het langste eind in de strafschoppenreeks.

12:44 vooraf, 12 uur 44. Opstelling Genk. Nooit veranderen wat goed is. Coach Van den Brom stelt precies dezelfde ploeg op die de vloer aanveegde met Cercle Brugge. Hij rekent op de flitsen en goals van Bongonda en Onuachu. . Opstelling Genk Nooit veranderen wat goed is. Coach Van den Brom stelt precies dezelfde ploeg op die de vloer aanveegde met Cercle Brugge. Hij rekent op de flitsen en goals van Bongonda en Onuachu.

12:32 vooraf, 12 uur 32. Opstelling Antwerp. De bezoekers voeren twee wijzigingen door in vergelijking met de match in de Europa League tegen Loedogorets. De geel geschorste Haroun wordt vervangen door Verstraete en Gerkens is na zijn positieve coronatest niet beschikbaar. Coach Leko brengt Mbokani aan de aftrap en dus zal er toch een en ander aan de tactiek veranderen. . Opstelling Antwerp De bezoekers voeren twee wijzigingen door in vergelijking met de match in de Europa League tegen Loedogorets. De geel geschorste Haroun wordt vervangen door Verstraete en Gerkens is na zijn positieve coronatest niet beschikbaar. Coach Leko brengt Mbokani aan de aftrap en dus zal er toch een en ander aan de tactiek veranderen.

12:29 vooraf, 12 uur 29. Genk zit in de juiste flow, dat is het minste wat je kan zeggen. 18 op 18 en negen matchen ongeslagen: dat zijn cijfers waarmee je kan uitpakken. Het zou extra straf zijn als Antwerp die sterke reeks aan diggelen kan slaan. De laatste keer dat The Great Old in Genk kwam winnen, was immers in 1993. . Genk zit in de juiste flow, dat is het minste wat je kan zeggen. 18 op 18 en negen matchen ongeslagen: dat zijn cijfers waarmee je kan uitpakken. Het zou extra straf zijn als Antwerp die sterke reeks aan diggelen kan slaan. De laatste keer dat The Great Old in Genk kwam winnen, was immers in 1993.

10:30 vooraf, 10 uur 30. Racing Genk is in bloedvorm en we hebben vertrouwen. Dat vind ik belangrijker dan dat we de spelers veel gaan vertellen over de sterktes en zwaktes van Antwerp. John van den Brom. Racing Genk is in bloedvorm en we hebben vertrouwen. Dat vind ik belangrijker dan dat we de spelers veel gaan vertellen over de sterktes en zwaktes van Antwerp. John van den Brom

10:21 vooraf, 10 uur 21. Van den Brom: "Er zit heel veel rek in deze ploeg". John van den Brom heeft zijn entree bij Racing Genk niet gemist. De Nederlandse coach kan dan ook alleen maar tevreden zijn over de prestaties van zijn team sinds zijn aanstelling. "Wat ik zelf zeker zo mooi vind als die overwinningen is dat ik op het veld zaken begin terug te zien die ik graag wil zien. Er zit heel veel rek in deze ploeg. Als ze zich daarvan nog meer bewust gaan worden, kan het leuk worden", zegt Van den Brom. "Ik vind ons op sommige momenten in de wedstrijd heel makkelijk voetballen, maar nog geen volledige matchen. Daar kunnen we nog winst maken." "De lijn van tegen Cercle Brugge moeten we doortrekken. Ik heb gezien hoe goed wij kunnen zijn. Daar moeten de spelers zich ook zelf bewust van worden." . Van den Brom: "Er zit heel veel rek in deze ploeg" John van den Brom heeft zijn entree bij Racing Genk niet gemist. De Nederlandse coach kan dan ook alleen maar tevreden zijn over de prestaties van zijn team sinds zijn aanstelling.

"Wat ik zelf zeker zo mooi vind als die overwinningen is dat ik op het veld zaken begin terug te zien die ik graag wil zien. Er zit heel veel rek in deze ploeg. Als ze zich daarvan nog meer bewust gaan worden, kan het leuk worden", zegt Van den Brom.

"Ik vind ons op sommige momenten in de wedstrijd heel makkelijk voetballen, maar nog geen volledige matchen. Daar kunnen we nog winst maken."

"De lijn van tegen Cercle Brugge moeten we doortrekken. Ik heb gezien hoe goed wij kunnen zijn. Daar moeten de spelers zich ook zelf bewust van worden."

06-12-2020 06-12-2020.

19:12 vooraf, 19 uur 12. Nieuw coronageval bij Antwerp. Antwerp maakt de verplaatsing naar Racing Genk zonder Pieter Gerkens. De middenvelder heeft een positieve coronatest laten optekenen en gaat in isolatie. Gerkens verhuisde afgelopen zomer van Anderlecht naar Antwerp. Bij RSCA was Gerkens op een zijspoor beland en onder Ivan Leko, die hij nog kende van bij STVV, is Gerkens weer helemaal opengebloeid. . Nieuw coronageval bij Antwerp Antwerp maakt de verplaatsing naar Racing Genk zonder Pieter Gerkens. De middenvelder heeft een positieve coronatest laten optekenen en gaat in isolatie.

Gerkens verhuisde afgelopen zomer van Anderlecht naar Antwerp. Bij RSCA was Gerkens op een zijspoor beland en onder Ivan Leko, die hij nog kende van bij STVV, is Gerkens weer helemaal opengebloeid.

19:12 - Vooraf Vooraf, 19 uur 12

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda, Jere Uronen, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Daniel Muñoz, Danny Vukovic

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Jérémy Gelin, Abdoulaye Seck, Ritchie De Laet, Koji Miyoshi, Louis Verstraete, Martin Hongla, Simen Juklerød, Cristian Benavente, Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani, Cristian Benavente, Simen Juklerød, Martin Hongla, Louis Verstraete, Koji Miyoshi, Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Jérémy Gelin, Jean Butez