Antwerp mist Pieter Gerkens (coronabesmetting) in topper tegen Racing Genk

vooraf, 19 uur 12. Nieuw coronageval bij Antwerp. Antwerp maakt de verplaatsing naar Racing Genk zonder Pieter Gerkens. De middenvelder heeft een positieve coronatest laten optekenen en gaat in isolatie. Gerkens verhuisde afgelopen zomer van Anderlecht naar Antwerp. Bij RSCA was Gerkens op een zijspoor beland en onder Ivan Leko, die hij nog kende van bij STVV, is Gerkens weer helemaal opengebloeid. .