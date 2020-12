Antwerp kan Genkse stoomtrein met bestemming koppositie niet afstoppen

Genk - Antwerp kort samengevat

Onuachu buigt vroege achterstand persoonlijk om

Antwerp had donderdag nog Europa League gespeeld en miste Haroun (geschorst) en Gerkens (corona), maar van enige vermoeidheid was weinig te merken. The Great Old begon vinnig en zette Genk hoog vast. Dat leverde de snelle 0-1 van Miyoshi op, al moest de VAR tussenkomen om een foutje van de lijnrechter te verbeteren.

Genk was niet uit het veld geslagen. Met precies dezelfde elf als tegen Cercle Brugge en een gezonde dosis vertrouwen nam de thuisploeg over. Ito mikte na een slechte pass van Butez over en een volley van Heynen kwam niet helemaal tot zijn recht. Geen nood, want in een oogwenk had Onuachu het tij gekeerd. Telkens op aangeven van Munoz maakte de Nigeriaanse topschutter er ineens 2-1 van.

Genk was nu duidelijk baas, al droogden de doelkansen stilaan op. Antwerp probeerde overeind te krabbelen, maar geraakte niet verder dan een paar voorzetten naar Mbokani. Die oogde moedeloos en liep niet scherp genoeg in. Aan de overkant kon de kleine Ito wél koppen, maar hij mikte niet goed.