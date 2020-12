LIVE: Herovert Club Brugge de leiderspositie tegen STVV?

Club Brugge was baas in de eerste helft, maar kon amper doelgevaar creëren. De beste kansen waren zelfs voor STVV, Mignolet moest twee keer redding brengen bij pogingen van Nazon en Garcia.

eerste helft, minuut 47. Rust. Club Brugge was baas in de eerste helft, maar kon amper doelgevaar creëren. De beste kansen waren zelfs voor STVV, Mignolet moest twee keer redding brengen bij pogingen van Nazon en Garcia.

Op slag van rust is STVV opnieuw dicht bij de openingsgoal! Garcia mikt een vrije trap mooi naar de hoek, Mignolet zweeft de bal uit zijn doel.

eerste helft, minuut 45. Parade van Mignolet! Op slag van rust is STVV opnieuw dicht bij de openingsgoal! Garcia mikt een vrije trap mooi naar de hoek, Mignolet zweeft de bal uit zijn doel.

Ook STVV onderneemt nog eens een doelpoging. Suzuki, amper in beeld geweest tot nu toe, knalt over.

eerste helft, minuut 42. Ook STVV onderneemt nog eens een doelpoging. Suzuki, amper in beeld geweest tot nu toe, knalt over.

De eerste helft kabbelt naar zijn einde, want er valt weinig te beleven.

eerste helft, minuut 41. De eerste helft kabbelt naar zijn einde, want er valt weinig te beleven. Tom Boudeweel op Radio 1.

Club kan na balverlies bij STVV plots met vier tegen drie richting doel stormen, maar speelt de overtalsituatie niet goed uit. Er volgt uiteindelijk nog een schot van Dennis, dat hoog over vliegt.

eerste helft, minuut 32. Dennis te hoog. Club kan na balverlies bij STVV plots met vier tegen drie richting doel stormen, maar speelt de overtalsituatie niet goed uit. Er volgt uiteindelijk nog een schot van Dennis, dat hoog over vliegt.

Rits wordt helemaal vrijgespeeld op rechts. Die wil Vanaken bedienen in de grote rechthoek, maar de pass is ondermaats.

eerste helft, minuut 29. Rits wordt helemaal vrijgespeeld op rechts. Die wil Vanaken bedienen in de grote rechthoek, maar de pass is ondermaats.

Club domineert, maar de eerste echte doelkans is wel voor STVV. Nazon houdt Kossounou af en knalt naar de korte hoek, Mignolet verwerkt in hoekschop.

eerste helft, minuut 25. Nazon op Mignolet! Club domineert, maar de eerste echte doelkans is wel voor STVV. Nazon houdt Kossounou af en knalt naar de korte hoek, Mignolet verwerkt in hoekschop.

Na twintig minuten dwingt STVV een eerste hoekschop af. Die eindigt via een paar tussenstations in de handen van Mignolet.

eerste helft, minuut 21. Na twintig minuten dwingt STVV een eerste hoekschop af. Die eindigt via een paar tussenstations in de handen van Mignolet.

Dit zien we STVV toch geen 90 minuten volhouden. Het is al Club wat de klok slaat, het lijkt een kwestie van tijd voor de eerste goal valt.

eerste helft, minuut 18. Dit zien we STVV toch geen 90 minuten volhouden. Het is al Club wat de klok slaat, het lijkt een kwestie van tijd voor de eerste goal valt.

STVV kan even op adem komen dankzij Kossounou, die de bal hoog de tribunes injaagt.

eerste helft, minuut 17. STVV kan even op adem komen dankzij Kossounou, die de bal hoog de tribunes injaagt.

STVV doet gewoon wat de meeste ploegen hier komen doen, en dat is verdedigen.

eerste helft, minuut 14. STVV doet gewoon wat de meeste ploegen hier komen doen, en dat is verdedigen. Tom Boudeweel op Radio 1.

Het is voorlopig eenrichtingsverkeer naar de goal van Schmidt. STVV komt amper van de eigen helft af, eenzame spits Nazon staat op een eiland.

eerste helft, minuut 13. Het is voorlopig eenrichtingsverkeer naar de goal van Schmidt. STVV komt amper van de eigen helft af, eenzame spits Nazon staat op een eiland.

Pol Garcia krijgt langs de zijlijn een pijnstillertje en neemt zijn plaats op het veld weer in, al is dat nog niet helemaal van harte.

eerste helft, minuut 9. Blessure. Pol Garcia krijgt langs de zijlijn een pijnstillertje en neemt zijn plaats op het veld weer in, al is dat nog niet helemaal van harte.

Vanaken verstuurt een geweldige bal richting tweede paal, Cacace onderschept voor de neus van de inlopende Dennis. Dat was al een flinke waarschuwing voor de bezoekers.

eerste helft, minuut 5. Eerste keer Vanaken. Vanaken verstuurt een geweldige bal richting tweede paal, Cacace onderschept voor de neus van de inlopende Dennis. Dat was al een flinke waarschuwing voor de bezoekers.

Rustige start van de partij, beide ploegen hebben natuurlijk ook een midweekwedstrijd in de benen.

eerste helft, minuut 3. Rustige start van de partij, beide ploegen hebben natuurlijk ook een midweekwedstrijd in de benen.

Het eerste fluitsignaal van ref Bert Put weerklinkt in het lege Jan Breydelstadion, de bezoekers trappen de wedstrijd op gang.

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Het eerste fluitsignaal van ref Bert Put weerklinkt in het lege Jan Breydelstadion, de bezoekers trappen de wedstrijd op gang.

20:30

vooraf, 20 uur 30. Het is een bijzondere dag voor mij. Het is de eerste keer dat ik in eerste klasse moet depanneren, maar normaal zal het maar voor een korte periode zijn. Stef Van Winckel (STVV).