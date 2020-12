Mboyo is schlemiel met penaltymisser in flauwe Charleroi-Kortrijk

Charleroi - Kortrijk in een notendop:

Charleroi en Kortrijk komen niet aan scoren toe: 0-0

Mboyo laat het liggen voor Kortrijk

Met een 1 op 12 had Charleroi dringend nood aan een nieuwe overwinning. Kortrijk kent een rustig seizoen en draait vlot mee in de middenmoot. In de openingsminuten kon De Sart een eerste keer dreigen, Descamps stond pal.