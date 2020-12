LIVE: Agbadou kopt Eupen op voorsprong, Beerschot moet aan de bak

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Eupen trekt de rust in met een 0-1-voorsprong na een spektakelrijke eerste helft. De bezoekers versierden een resem kansen, Agbadou zorgde op een hoekschop voor de verdiende voorsprong. Bij Beerschot kwam Holzhauser tot 2 keer toe dicht bij een treffer.

45' eerste helft, minuut 45. De kansen blijven komen voor Eupen. Amat kan als eerste bij de bal op een vrije trap van Peeters en dwingt Vanhamel alweer tot een redding.

43' eerste helft, minuut 43. Baby op de lat! Beerschot ontsnapt aan de 0-2 na een heerlijke aanval van Eupen. Peeters schotelt Baby uiteindelijk een dot van een kans voor, maar die mikt van dichtbij hard op de lat.

42' eerste helft, minuut 42. Musona blijft het proberen. Opnieuw is zijn verre knal niet tussen de palen, maar zo gek ver naast ging de bal dit keer toch niet. Zonder meer zijn beste poging. Wordt dit het verhaal van de aanhouder die wint?

41' eerste helft, minuut 41. Peeters verrast met een rechtstreeks genomen vrije trap vanaf de rechterflank. Zijn poging gaat rakelings voorlangs.

41' Gele kaart voor Yan Vorogovskiy van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 41 Yan Vorogovskiy Beerschot

40' eerste helft, minuut 40. De gele kaart voor Mboko is amper genoteerd of ook Vorogovskiy moet een gele kaart incasseren. Hij wordt bestraft voor een overtreding op N'Dri.

40' Gele kaart voor Ayrton Mboko van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 40 Ayrton Mboko Beerschot

39' eerste helft, minuut 39. Mboko vliegt er iets te stevig in. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

39' eerste helft, minuut 39. Ook de hoekschop levert weer dreiging op. Holzhauser draait de bal meteen op doel, maar tot een concrete doelkans leidt het niet dankzij de alerte Eupen-defensie.

38' eerste helft, minuut 38. Beerschot krijgt een kans om te reageren op een vrije trap. Hij brengt de bal gevaarlijk voor doel, maar daar kan Agbadou de voorzet net voor de neus van Sanusi in hoekschop koppen.

36' eerste helft, minuut 36.

36' eerste helft, minuut 36.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Emmanuel Agbadou van KAS Eupen. 0, 1. goal Beerschot KAS Eupen rust 0 1

35' eerste helft, minuut 35. Agbadou kopt raak! Eupen klimt op voorsprong op een hoekschop. Peeters schildert de bal op het hoofd van Agbadou en die laat Vanhamel kansloos achter. Werk aan de winkel voor Beerschot. Onverdiend kan je de voorsprong voor Eupen zeker niet noemen.



32' eerste helft, minuut 32. Eupen blijft toch het meeste initiatief tonen in deze wedstrijd. De bezoekers zijn duidelijk niet naar hier gekomen voor een puntendeling.

30' eerste helft, minuut 30. N'Dri tovert met zijn voeten. Wat een heerlijke van N'Dri! Met een knappe dribbelbeweging en een heerlijk opwippertje zet hij Vorogovskiy in de wind. Helaas voor hem en Eupen is het vervolg niet van dezelfde kwaliteit.

27' eerste helft, minuut 27. Alweer een goede aanval van Eupen die uiteindelijk uitmondt bij Peeters. Hij mag het van dichtbij proberen, maar Vanhamel kan de bal nog in hoekschop werken. Die levert niks op.

23' eerste helft, minuut 23. Holzhauser zet Defourny een tweede keer aan het werk, ditmaal met een gekruist schot. De doelman komt alweer als winnaar uit de strijd. De kansen blijven bijzonder vlot komen in deze wedstrijd. Zonde dat er geen publiek is.

23' eerste helft, minuut 23. Musona.

Musona probeert het werkelijk vanuit alle hoeken. Bert Sterckx op Radio 1.

21' eerste helft, minuut 21. Tissoudali gaat iets te makkelijk liggen in de zestien na een duel met Agbadou. Scheidsrechter Lardot wil niet weten van een strafschop.

17' eerste helft, minuut 17. Losada voorspelde een counterend Eupen, maar daar is niks van te merken. De bezoekers spelen vrank en vrij en gaan resoluut op zoek naar de openingstreffer.

15' eerste helft, minuut 15. Musona blijft de meest bedrijvige speler bij Eupen. Hij haalt opnieuw in één tijd uit, maar ook nu is zijn poging niet gekadreerd. Het blijft wel een boeiend kijkstuk.

13' eerste helft, minuut 13.

12' eerste helft, minuut 12. Knappe redding Defourny. Daar is de eerste grote kans voor Beerschot. Een vrije trap van Holzhauser schiet gevaarlijk door, maar Defourny laat zich net niet verrassen en voorkomt de 1-0 met een kattensprong.

12' eerste helft, minuut 12.

10' eerste helft, minuut 10. Vanhamel alweer alert. Vanhamel moet alweer aan de bak. Een afgeweken schot van Musona wordt een uitstekende kopbalkans voor Ngoy, maar Vanhamel weet de bal voor zijn neus weg te boksen. Musona mag het daarop nog eens van dichtbij proberen en mikt weer hoog over.

8' eerste helft, minuut 8. Vorogovskiy dringt de zestien in en ziet zijn schot via Heris in hoekschop verdwijnen. Dat levert een ingestudeerd nummer op naar diezelfde Vorogovskiy, maar net als Musona enkele minuten geleden besluit hij van buiten de zestien wild en hoog over.

7' eerste helft, minuut 7. Het vlotte aanvalsspel komt er in deze beginfase niet uit bij Beerschot. Bert Sterckx op Radio 1.

6' eerste helft, minuut 6. Vanhamel voorkomt de 0-1! Eupen is het best aan deze wedstrijd begonnen. Schouterden verovert de bal en legt die goed terug naar Baby. De aanvaller kan van dichtbij besluiten, maar Vanhamel voorkomt een vroege achterstand voor Beerschot. De herneming van Ngoy komt er niet goed uit.

5' eerste helft, minuut 5. Peeters holt achter Sanusi aan.

4' eerste helft, minuut 4. Peeters wordt net voor het ingaan van de zestien onderuit gehaald door Coulibaly. Geen strafschop, wel een vrije trap op een interessante plek. Een klus voor Musona, maar die mismeestert de kans volledig. Zijn knal gaat ruim naast.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste doelpoging is voor Eupen, al doet die omschrijving de volley van Musona iets te veel eer aan. Zijn poging gaat hoog over en naast.

2' eerste helft, minuut 2. Eupen begint slordig aan de wedstrijd. Zowel Peeters als Schouterden lijden balverlies, Beerschot weet er voorlopig niet van te profiteren.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Holzhauser brengt de bal aan het rollen. Kan Beerschot de punten thuis houden tegen Eupen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:48 vooraf, 15 uur 48. Beerschot kan buigen op een ijzersterke thuisreputatie. 7 thuiswedstrijden leverden maar liefst 6 overwinningen op. Enkel tegen Standard ging Beerschot de boot in. Ook opmerkelijk, op de thuiswedstrijden tegen Standard en Anderlecht na scoorde het op eigen veld altijd minstens 3 keer.

15:40 vooraf, 15 uur 40. Ik verwacht een gesloten wedstrijd. Ik denk dat Eupen naar hier komt om op de counter te spelen. We mogen achteraan geen ruimtes weggeven en moeten geduldig zijn met de bal. We moeten proberen om de wedstrijd meteen in handen te nemen, omdat Eupen donderdag nog tegen KV Mechelen speelde. Hernan Losada.

15:32 vooraf, 15 uur 32. Eupen ging dit seizoen buitenshuis nog maar één keer de boot in, op bezoek bij Racing Genk. Ook buitenshuis winnen lukte nog maar één keer, op bezoek bij Moeskroen. De overige 5 uitwedstrijden leverden evenveel puntendelingen op voor de club uit de Oostkantons.

15:26 vooraf, 15 uur 26. Wijzigingen bij Eupen. In doel bij Eupen neemt Defourny het opnieuw over van de geblesseerde De Wolf. N'Dri, Heris en Baby komen in de basis ten koste van Kayembe, Correia en Prevljak.

15:20 vooraf, 15 uur 20. Ook Beerschot is sinds de nederlaag bij Antwerp eind oktober aan een knappe reeks bezig met 3 overwinningen in zijn laatste 4 wedstrijden. Enkel op bezoek bij Kortrijk moest het vrede nemen met een puntendeling.

15:08 vooraf, 15 uur 08. Springt Beerschot weer naar de leiding? Beerschot moet vandaag winnen om de koppositie in de Jupiler Pro League weer in te nemen. Geen evidente klus tegen Eupen, dat al 4 wedstrijden op een rij niet meer verloor en zo 6 op 12 pakte. Van zijn 7 uitwedstrijden verloor Eupen overigens enkel bij Racing Genk.

09:51 vooraf, 09 uur 51. Beerschot is heel gevaarlijk voor doel. We mogen hen niet de ruimte geven om die kwaliteiten te benutten. Zelf moeten we proberen te profiteren van de ruimte die zij zelf weggeven achterin. Eupen-speler Nils Schouterden.

09:47 vooraf, 09 uur 47. Beerschot ontvangt Eupen. Beerschot krijgt vanmiddag het bezoek van middenmoter Eupen. Als de thuisploeg de 3 punten op het Kiel kan houden, wipt ze weer over Club Brugge. Of dat lukt, kunt u hier straks op de voet volgen vanaf 16u.

09:47 - Vooraf Vooraf, 09 uur 47

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Tom Pietermaat, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Yan Vorogovskiy, Ayrton Mboko, Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Ismaila Coulibaly, Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki Opstelling Beerschot Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali, Ismaila Coulibaly, Raphael Holzhauser, Ryan Sanusi, Ayrton Mboko, Yan Vorogovskiy, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Tom Pietermaat, Mike Vanhamel

Opstelling KAS Eupen. Théo Defourny, Jonathan Heris, Jordi Amat, Senna Miangue, Konan N'Dri, Emmanuel Agbadou, Stef Peeters, Nils Schouterden, Julien Ngoy, Knowledge Musona, Amara Baby Opstelling KAS Eupen Amara Baby, Knowledge Musona, Julien Ngoy, Nils Schouterden, Stef Peeters, Emmanuel Agbadou, Konan N'Dri, Senna Miangue, Jordi Amat, Jonathan Heris, Théo Defourny