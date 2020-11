Waasland-Beveren sleept punt uit het vuur in toegevoegde tijd

Steve De Ridder slikte met STVV een bittere pil. "We spelen geen goede match, maar je moet dit gewoon volwassen uitspelen. We verliezen weer punten op een typische manier. Punten die we nodig hadden", sakkerde de aanvoerder.

"Beveren speelde een betere tweede helft. Wij konden niet genoeg druk op de bal zetten, maar dat wil niet zeggen dat je de punten dan niet thuis kan houden. Achteraf is het gemakkelijk, maar misschien hadden we het in de eerste helft moeten afmaken. We mogen gewoon niet in die situatie komen."

Met een diepe zucht keek De Ridder vooruit. "Het was doods in de kleedkamer. We moeten vooruit, want dinsdag is het weer van moeten." Dan trekt Sint-Truiden voor een inhaalmatch naar Moeskroen.