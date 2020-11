LIVE: STVV heeft studieronde niet nodig om snel te scoren

Sint-Truiden heeft in de stand een virtuele kloof van vijf punten geslagen met Waasland-Beveren. Wordt dat straks bevestigd, of kunnen de bezoekers nog iets uitrichten?

tweede helft, minuut 46. Sint-Truiden heeft in de stand een virtuele kloof van vijf punten geslagen met Waasland-Beveren. Wordt dat straks bevestigd, of kunnen de bezoekers nog iets uitrichten? .

eerste helft, minuut 40. De Ridder op Jackers! Met een heerlijke schijnbeweging steekt Suzuki meer vaart in een tegenaanval. Jackers houdt de doorgebroken De Ridder daarna van een goal, al is er sprake van buitenspel. .

eerste helft, minuut 11. De puike start van Waasland-Beveren is al vergeten. Sint-Truiden neemt meer en meer het heft in handen, nu weer met een afgeweken schot van Nazon. .

eerste helft, minuut 2. Beveren, in het maagdelijk wit, voetbalt een eerste kansje bij elkaar. Frey stuurt Koita weg en die knalt vanuit een scherpe hoek over en naast. .

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Sint-Truiden en Waasland-Beveren bikkelen het onder elkaar uit in de kelder van het klassement. Over negentig minuten weten we wie als winnaar uit dit degradatieduel komt. .

vooraf, 16 uur 05. Voor Nicky Hayen is het een bijzondere dag. Hij komt als coach van Beveren op bezoek bij de club waar hij negen seizoenen lang speler was en de voorbije twee jaar de stiel leerde als jeugdtrainer, assistent en coach ad interim. .

vooraf, 15 uur 40. Dit is de tweede etappe van een belangrijk vierluik. We snakken naar een goede reeks. Nicky Hayen (coach Waasland-Beveren).

Bijna dezelfde opstelling als tegen Oostende. Enkel Koita is nieuw, hij vervangt Efford. Die laatste heeft een scheurtje in zijn hamstring. vooraf, 15 uur 30.

vooraf, 15 uur 15. Geschiedenis. STVV en Waasland-Beveren zijn bijna volledig in evenwicht. Van de twaalf onderlinge confrontaties wonnen ze er elk vijf en het doelsaldo is 18-17 in het voordeel van Sint-Truiden. Beveren kon wel slechts één keer winnen op Stayen, in 2015 was dat. Vorig seizoen bleven de Waaslanders dan weer ongeslagen tegen hun tegenstanders van vandaag. .