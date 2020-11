LIVE: Frans wist vroege voorsprong Beerschot uit met owngoal

34' eerste helft, minuut 34. Het niveau heeft nu wel een kleine duik genomen. Nu raakt Beerschot niet helemaal weg uit de eigen helft. Tijd voor een positioneel schaakspel. . Het niveau heeft nu wel een kleine duik genomen. Nu raakt Beerschot niet helemaal weg uit de eigen helft. Tijd voor een positioneel schaakspel.

29' eerste helft, minuut 29. Holzhauser instigeert een nieuwe aanval met een perfecte pass tot bij Suzuki. Die krijgt de bal met een hakje tot bij Coulibaly. Uiteindelijk staat Coucke op de goeie plek om diens schot af te weren. . Holzhauser instigeert een nieuwe aanval met een perfecte pass tot bij Suzuki. Die krijgt de bal met een hakje tot bij Coulibaly. Uiteindelijk staat Coucke op de goeie plek om diens schot af te weren.

25' Vanhamel met de beenveeg. Mike Vanhamel moet zich een eerste keer onderscheiden! Op een schot van Schoofs pakt de Brusselse goalie uit met een beenveeg. De thuisploeg groeit zienderogen in de wedstrijd. . eerste helft, minuut 25. Vanhamel met de beenveeg Mike Vanhamel moet zich een eerste keer onderscheiden! Op een schot van Schoofs pakt de Brusselse goalie uit met een beenveeg. De thuisploeg groeit zienderogen in de wedstrijd.

24' eerste helft, minuut 24. De herhaling toont wel dat Schoofs bij het eigen doelpunt buitenspel stond. Als Frans de bal enkel beroert omdat hij Schoofs in zijn rug voelt, kan er dan gevlagd worden? . De herhaling toont wel dat Schoofs bij het eigen doelpunt buitenspel stond. Als Frans de bal enkel beroert omdat hij Schoofs in zijn rug voelt, kan er dan gevlagd worden?

21' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 21 door Frédéric Frans van KV Mechelen. 1, 1. own goal KV Mechelen Beerschot 36' 1 1

21' eerste helft, minuut 21. Frans kopt de bal in eigen doel! De achterstand van KV duurde niet al te lang. Frans voelt Schoofs in zijn rug en probeert de voorzet weg te koppen. Alleen belandt die bal voorbij Vanhamel in het eigen doel en zo staat het plots 1-1. . Frans kopt de bal in eigen doel! De achterstand van KV duurde niet al te lang. Frans voelt Schoofs in zijn rug en probeert de voorzet weg te koppen. Alleen belandt die bal voorbij Vanhamel in het eigen doel en zo staat het plots 1-1.

20' eerste helft, minuut 20. Tissoudali is razend gevaarlijk. Deze keer speelt Wernersson de bal nog net op tijd terug tot bij Coucke voor de Nederlander ertussen zit. . Tissoudali is razend gevaarlijk. Deze keer speelt Wernersson de bal nog net op tijd terug tot bij Coucke voor de Nederlander ertussen zit.

18' Gele kaart voor Ismaila Coulibaly van Beerschot tijdens eerste helft, minuut 18 Ismaila Coulibaly Beerschot

18' eerste helft, minuut 18. Na een hoekschop van Beerschot kan KV Mechelen snel uitbreken. Mrabti wordt op de hielen gezeten door Coulibaly. Iets te letterlijk zelfs en dat komt de jonge Malinees op een geel karton te staan. . Na een hoekschop van Beerschot kan KV Mechelen snel uitbreken. Mrabti wordt op de hielen gezeten door Coulibaly. Iets te letterlijk zelfs en dat komt de jonge Malinees op een geel karton te staan.

17' eerste helft, minuut 17. Holzhauser gooit een verre vrije trap voor doel, waar Frans het hoogst springt. Alleen kan de Beerschot-verdediger zijn kopbal niet op doel mikken. . Holzhauser gooit een verre vrije trap voor doel, waar Frans het hoogst springt. Alleen kan de Beerschot-verdediger zijn kopbal niet op doel mikken.

13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Tarik Tissoudali van Beerschot. 0, 1. goal KV Mechelen Beerschot 36' 0 1

13' eerste helft, minuut 13. Tissoudali straft Mechels geklungel af! Onder paarse druk speelt Siemen voet veel te kort terug tot bij coucke. Tissoudali zit er goed tussen, dolt wat met de Mechelse doelman en trapt de bal heerlijk in het zijnetje. . Tissoudali straft Mechels geklungel af! Onder paarse druk speelt Siemen voet veel te kort terug tot bij coucke. Tissoudali zit er goed tussen, dolt wat met de Mechelse doelman en trapt de bal heerlijk in het zijnetje.

11' eerste helft, minuut 11. Tissoudali is alert wanneer Walsh niet overtuigd terugspeelt naar doelman Coucke. Tissoudali zit er net tussen, maar Coucke timet zijn ingreep perfect om erger te voorkomen. . Tissoudali is alert wanneer Walsh niet overtuigd terugspeelt naar doelman Coucke. Tissoudali zit er net tussen, maar Coucke timet zijn ingreep perfect om erger te voorkomen.

10' eerste helft, minuut 10. Schoofs vindt Hairemans op rechts, die een voorzet met buitenkant links verkiest. Daar zijn ze bij Beerschot niet rouwig om, want de bal valt op het dak van het doel. . Schoofs vindt Hairemans op rechts, die een voorzet met buitenkant links verkiest. Daar zijn ze bij Beerschot niet rouwig om, want de bal valt op het dak van het doel.

8' eerste helft, minuut 8. Het spel valt voorlopig niet stil, al hebben we nog niet veel doelgevaar gezien. De intensiteit ligt hoog langs beide kanten, maar dat kan je geen 90 minuten volhouden. . Het spel valt voorlopig niet stil, al hebben we nog niet veel doelgevaar gezien. De intensiteit ligt hoog langs beide kanten, maar dat kan je geen 90 minuten volhouden.

7' eerste helft, minuut 7. Mboko gaat stevig in de tackle om Wernersson van de bal te ontzetten vlak voor de Mechelse zestien. Stevig, maar correct, lijkt ons. Scheids Lawrence Visser fluit toch voor een overtreding. . Mboko gaat stevig in de tackle om Wernersson van de bal te ontzetten vlak voor de Mechelse zestien. Stevig, maar correct, lijkt ons. Scheids Lawrence Visser fluit toch voor een overtreding.

4' eerste helft, minuut 4. Storm wordt stevig afgestopt door de Beersschot-defensie. Hairemans zet zich achter de interessante vrije trap, maar Vanhamel ziet de bal over zijn kooi vliegen. De eerste doelpoging is er een voor de thuisploeg. . Storm wordt stevig afgestopt door de Beersschot-defensie. Hairemans zet zich achter de interessante vrije trap, maar Vanhamel ziet de bal over zijn kooi vliegen. De eerste doelpoging is er een voor de thuisploeg.

3' eerste helft, minuut 3. Tissoudali dolt wat met Siemen Voet, maar de pass op Sanusi komt er net niet uit. Jammer, want hij liet daarvoor weer wat van het betere zolenwerk zien. . Tissoudali dolt wat met Siemen Voet, maar de pass op Sanusi komt er net niet uit. Jammer, want hij liet daarvoor weer wat van het betere zolenwerk zien.

2' eerste helft, minuut 2. Nikola Storm kan de bal op links zomaar meegeven met Wernersson, maar hij kiest voor een moeilijke pass, die wordt onderschept door Sanusi. . Nikola Storm kan de bal op links zomaar meegeven met Wernersson, maar hij kiest voor een moeilijke pass, die wordt onderschept door Sanusi.

1' eerste helft, minuut 1. Holzhauser trapt de aftrap buiten. Holzhauser trapt de aftrap meteen buiten in de buurt van de hoekschopvlag, zodat Beerschot de thuisploeg meteen kan gaan vastzetten. Niet dat dat veel uithaalt, want KV Mechelen komt er al bij al vlot uit. . Holzhauser trapt de aftrap buiten Holzhauser trapt de aftrap meteen buiten in de buurt van de hoekschopvlag, zodat Beerschot de thuisploeg meteen kan gaan vastzetten. Niet dat dat veel uithaalt, want KV Mechelen komt er al bij al vlot uit.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn eraan begonnen! De bal rolt achter de kazerne! Grijpt Beerschot de kans om opnieuw aan de leiding te komen of strooit KV Mechelen roet in het eten? . We zijn eraan begonnen! De bal rolt achter de kazerne! Grijpt Beerschot de kans om opnieuw aan de leiding te komen of strooit KV Mechelen roet in het eten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

13:17 vooraf, 13 uur 17. Moeten Hairemans en Holzhauser afgestopt worden? . Bij KV Mechelen is Geoffry Hairemans dé man in vorm. Met een doelpunt en een assist tegen zowel Charleroi als Zulte Waregem verkeert de Antwerpenaar in bloedvorm. Aan de overkant liet Holzhauser al 10 doelpunten en 8 assists optekenen, en dat in amper 13 duels. Indrukwekkend. . Moeten Hairemans en Holzhauser afgestopt worden? Bij KV Mechelen is Geoffry Hairemans dé man in vorm. Met een doelpunt en een assist tegen zowel Charleroi als Zulte Waregem verkeert de Antwerpenaar in bloedvorm. Aan de overkant liet Holzhauser al 10 doelpunten en 8 assists optekenen, en dat in amper 13 duels. Indrukwekkend.

13:15 vooraf, 13 uur 15. Twee noodgedwongen wissels bij Beerschot, Vrancken wijzigt niet. Twee teams die vorige week wonnen en dan weet je dat er niet al te veel gewisseld wordt. Wouter Vrancken kiest voor exact dezelfde elf. Aan de overkant dropt Losada wel twee nieuwe namen in de ploeg, maar dat is deels uit noodzaak. Dom en Bourdin raakten niet wedstrijdfit, waardoor Vorogovskiy en Mboko zich mogen tonen. . Twee noodgedwongen wissels bij Beerschot, Vrancken wijzigt niet Twee teams die vorige week wonnen en dan weet je dat er niet al te veel gewisseld wordt. Wouter Vrancken kiest voor exact dezelfde elf. Aan de overkant dropt Losada wel twee nieuwe namen in de ploeg, maar dat is deels uit noodzaak. Dom en Bourdin raakten niet wedstrijdfit, waardoor Vorogovskiy en Mboko zich mogen tonen.

Doelpuntenrijke match? Krijgen we een doelpuntenfestival Achter de Kazerne? In hun laatste 3 matchen maakten Beerschot (11 treffers) en KV Mechelen (7 treffers) samen 18 goals. KV Mechelen staat 14e, maar is wel ongeslagen in zijn laatste 3 matchen (tegen Club Brugge, Charleroi en Zulte Waregem). Beerschot kan met een 9e zege in 14 matchen leider worden in de Jupiler Pro League.

KV Mechelen staat 14e, maar is wel ongeslagen in zijn laatste 3 matchen (tegen Club Brugge, Charleroi en Zulte Waregem). Beerschot kan met een 9e zege in 14 matchen leider worden in de Jupiler Pro League.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Beerschot nieuwe leider? Door het puntenverlies van Club Brugge kan Beerschot naast KRC Genk op de leiderstroon komen. Dan moeten de manschappen van Hernan Losada wel KV Mechelen over de voet leggen. Volg de match live vanaf 13.30u. . Beerschot nieuwe leider? Door het puntenverlies van Club Brugge kan Beerschot naast KRC Genk op de leiderstroon komen. Dan moeten de manschappen van Hernan Losada wel KV Mechelen over de voet leggen. Volg de match live vanaf 13.30u.

11:10 - Vooraf Vooraf, 11 uur 10

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Jordi Vanlerberghe, Siemen Voet, Victor Wernersson, Geoffry Hairemans, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Joachim Van Damme, Nikola Storm, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Nikola Storm, Joachim Van Damme, Aster Vranckx, Rob Schoofs, Geoffry Hairemans, Victor Wernersson, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Sandy Walsh, Gaëtan Coucke

Opstelling Beerschot. Mike Vanhamel, Ayrton Mboko, Frédéric Frans, Jan van den Bergh, Yan Vorogovskiy, Ryan Sanusi, Ismaila Coulibaly, Tom Pietermaat, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Tarik Tissoudali Opstelling Beerschot Tarik Tissoudali, Musashi Suzuki, Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Ismaila Coulibaly, Ryan Sanusi, Yan Vorogovskiy, Jan van den Bergh, Frédéric Frans, Ayrton Mboko, Mike Vanhamel