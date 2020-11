Beerschot jaagt vandaag op leidersplek Achter de Kazerne (vanaf 13.30u)

11:21

vooraf, 11 uur 21. Doelpuntenrijke match? Krijgen we een doelpuntenfestival Achter de Kazerne? In hun laatste 3 matchen maakten Beerschot (11 treffers) en KV Mechelen (7 treffers) samen 18 goals. KV Mechelen staat 14e, maar is wel ongeslagen in zijn laatste 3 matchen (tegen Club Brugge, Charleroi en Zulte Waregem). Beerschot kan met een 9e zege in 14 matchen leider worden in de Jupiler Pro League. .