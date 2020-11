Oostende maakt de mooiste, maar het is Kortrijk dat nog eens wint

KV Kortrijk - KV Oostende in een notendop:

Vroege goal KVK, Hjulsager antwoordt met pareltje

Kortrijk beleefde een droomstart tegen Oostende en klom bij de eerste de beste aanval op voorsprong. Dewaele won het luchtduel bij een voorzet van Mboyo en zag zijn kopbal via een KVO-verdediger in doel verdwijnen.

KVK was baas in eigen huis en kwam nog een paar keer dicht bij een tweede treffer, maar Jonckheere en Mboyo stuitten op Hubert.

Pas halverwege de eerste helft kon Oostende uit de omknelling breken en zelf voor gevaar zorgen. Gueye nam de eerste kans voor zijn rekening, Ilic pareerde. Even later was Oostende daar opnieuw: Bataille bracht voor doel, Hulsjager nam Ilic te grazen met een geweldige omhaal.

Kortrijk en Oostende bleven elkaar ook na de gelijkmaker gretig bestoken. Ilic hield Gueye van de 1-2, aan de overzijde buffelde Rougeaux een vrije kopkans naast.