LIVE: Hjulsager brengt KVO langszij in Kortrijk met fraaie goal

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Kortrijk en Oostende gaan na een vermakelijke eerste helft rusten bij een 1-1-tussenstand. KVK startte het best met een vroege goal, maar KVO herstelde het evenwicht op het veld en op het scorebord. . Rust Kortrijk en Oostende gaan na een vermakelijke eerste helft rusten bij een 1-1-tussenstand. KVK startte het best met een vroege goal, maar KVO herstelde het evenwicht op het veld en op het scorebord.



45' eerste helft, minuut 45.

44' eerste helft, minuut 44. Kopkans voor Rougeaux. Bijna kan Kortrijk toch nog met een voorsprong de kleedkamers in, maar de kopbal van Rougeaux vliegt een metertje naast. . Kopkans voor Rougeaux Bijna kan Kortrijk toch nog met een voorsprong de kleedkamers in, maar de kopbal van Rougeaux vliegt een metertje naast.

43' eerste helft, minuut 43. Kortrijk komt er nog eens uit met een kansje voor Jonckheere. Het schot wordt half geblokt door Hendry en wordt zo een oprapertje voor Hubert. . Kortrijk komt er nog eens uit met een kansje voor Jonckheere. Het schot wordt half geblokt door Hendry en wordt zo een oprapertje voor Hubert.

40' eerste helft, minuut 40. De thuisploeg is zijn overwicht uit de openingsfase helemaal kwijt. Het is Oostende dat nu de wet dicteert. . De thuisploeg is zijn overwicht uit de openingsfase helemaal kwijt. Het is Oostende dat nu de wet dicteert.

37' eerste helft, minuut 37. Ilic houdt Kortrijk recht. Beide ploegen blijven maar kansen weggeven. Oostende is dicht bij de 1-2 als Gueye vrij kan inkoppen, maar Ilic slaat de bal nog uit zijn doelvlak. . Ilic houdt Kortrijk recht Beide ploegen blijven maar kansen weggeven. Oostende is dicht bij de 1-2 als Gueye vrij kan inkoppen, maar Ilic slaat de bal nog uit zijn doelvlak.

33' eerste helft, minuut 33.

32' eerste helft, minuut 32. Geweldige gelijkmaker van Hjulsager. De bordjes hangen weer gelijk in Kortrijk na een knappe goal van KV Oostende. Bataille brengt voor doel vanaf rechts, Hjulsager jaagt de bal met een knappe omhaal voorbij Ilic. Opvallend: Ilic kreeg vorige week een bijna identiek doelpunt van Noa Lang om de oren. . Geweldige gelijkmaker van Hjulsager De bordjes hangen weer gelijk in Kortrijk na een knappe goal van KV Oostende. Bataille brengt voor doel vanaf rechts, Hjulsager jaagt de bal met een knappe omhaal voorbij Ilic. Opvallend: Ilic kreeg vorige week een bijna identiek doelpunt van Noa Lang om de oren.

32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Andrew Hjulsager van KV Oostende. 1, 1. goal KV Kortrijk KV Oostende 46' 1 1

29' eerste helft, minuut 29. Het blijft hier kansen regenen in Kortrijk. Dit keer is het de Kortrijkse Gueye die een dot van een kans voorgeschoteld krijgt, maar ook hij stuit op Hubert. . Het blijft hier kansen regenen in Kortrijk. Dit keer is het de Kortrijkse Gueye die een dot van een kans voorgeschoteld krijgt, maar ook hij stuit op Hubert.

27' eerste helft, minuut 27. Ook Ilic aan de bak. KV Oostende laat zich niet onbetuigd en reageert met een kans voor Gueye, die niet voorbij Ilic raakt. . Ook Ilic aan de bak KV Oostende laat zich niet onbetuigd en reageert met een kans voor Gueye, die niet voorbij Ilic raakt.

26' eerste helft, minuut 26. Oostende ontsnapt opnieuw. Kortrijk blijft jagen op de 2-0. Het is opnieuw Gilles Dewaele die kan doorstomen op rechts en voorbrengen tot bij Mboyo, maar die besluit op Hubert. . Oostende ontsnapt opnieuw Kortrijk blijft jagen op de 2-0. Het is opnieuw Gilles Dewaele die kan doorstomen op rechts en voorbrengen tot bij Mboyo, maar die besluit op Hubert.

25' eerste helft, minuut 25. Aardige combinatie nu van de bezoekers. Vandendriessche bedient Gueye, maar die kan niet afwerken tussen twee bewakers. . Aardige combinatie nu van de bezoekers. Vandendriessche bedient Gueye, maar die kan niet afwerken tussen twee bewakers.

22' eerste helft, minuut 22. Kortrijk baas in eigen huis. KV Oostende komt er voorlopig niet aan te pas. De thuisploeg leidt verdiend en is naarstig op zoek naar een tweede doelpunt. . Kortrijk baas in eigen huis KV Oostende komt er voorlopig niet aan te pas. De thuisploeg leidt verdiend en is naarstig op zoek naar een tweede doelpunt.

21' eerste helft, minuut 21. Jonckheere probeert het nog eens, nu met een vlam vanuit de tweede lijn. Hubert ziet de bal een eind over vliegen. . Jonckheere probeert het nog eens, nu met een vlam vanuit de tweede lijn. Hubert ziet de bal een eind over vliegen.

19' eerste helft, minuut 19. Hubert voorkomt 2-0. Daar is Kortrijk opnieuw! Een afgeweken voorzet van Dewaele valt precies goed voor Jonckheere, die bijna kan scoren tegen zijn ex-club. Hubert steekt er een stokje voor. . Hubert voorkomt 2-0 Daar is Kortrijk opnieuw! Een afgeweken voorzet van Dewaele valt precies goed voor Jonckheere, die bijna kan scoren tegen zijn ex-club. Hubert steekt er een stokje voor.

18' eerste helft, minuut 18. Het gevaar komt opnieuw van de linkerkant bij Kortrijk. Mboyo heeft ruimte om voor te zetten, maar McGeehan onderschept. . Het gevaar komt opnieuw van de linkerkant bij Kortrijk. Mboyo heeft ruimte om voor te zetten, maar McGeehan onderschept.

17' Gele kaart voor Cameron McGeehan van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 17 Cameron McGeehan KV Oostende

12' eerste helft, minuut 12. Debutant Patoulidis laat zich een eerste keer opmerken op zijn linkerflank. Het steekpassje voor Hjulsager is uitstekend, de voortzetting van de Deen is minder. . Debutant Patoulidis laat zich een eerste keer opmerken op zijn linkerflank. Het steekpassje voor Hjulsager is uitstekend, de voortzetting van de Deen is minder.

10' eerste helft, minuut 10. Oostende oogt kwetsbaar achterin. Gueye lijkt erdoorheen te glippen, maar verliest de controle over de bal. . Oostende oogt kwetsbaar achterin. Gueye lijkt erdoorheen te glippen, maar verliest de controle over de bal.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6.

4' eerste helft, minuut 4. Kortrijk met de vroege goal. De nul is al van het bord geveegd in Kortrijk! Dewaele wint het luchtduel bij een voorzet van Mboyo, zijn kopbal verdwijnt via de rug van Theate en de vingertoppen van Hubert in doel. . Kortrijk met de vroege goal De nul is al van het bord geveegd in Kortrijk! Dewaele wint het luchtduel bij een voorzet van Mboyo, zijn kopbal verdwijnt via de rug van Theate en de vingertoppen van Hubert in doel.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Gilles Dewaele van KV Kortrijk. 1, 0. goal KV Kortrijk KV Oostende 46' 1 0

3' eerste helft, minuut 3. Oostende versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd. Vandendriessche duikt naar de eerste paal, zijn kopbal vliegt hoog over. . Oostende versiert de eerste hoekschop van de wedstrijd. Vandendriessche duikt naar de eerste paal, zijn kopbal vliegt hoog over.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn eraan begonnen in Kortrijk! Ref met dienst in het Guldensporenstadion is Nathan Verboomen. . Aftrap We zijn eraan begonnen in Kortrijk! Ref met dienst in het Guldensporenstadion is Nathan Verboomen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:44 vooraf, 20 uur 44. Minuut stilte. Een minuut stilte in Kortrijk, niet alleen voor Diego Maradona, maar ook voor een medewerker van de club die helaas is overleden. . Minuut stilte Een minuut stilte in Kortrijk, niet alleen voor Diego Maradona, maar ook voor een medewerker van de club die helaas is overleden.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Statistieken. Een verplaatsing naar Kortrijk ligt KV Oostende wel. Sinds de promotie in 2013 won Oostende 4 keer en speelde het 2 keer gelijk op het veld van KVK, tegenover 2 nederlagen. Nog opvallend: dit seizoen won Kortrijk nog maar 1 keer thuis, Oostende nog maar 1 keer buitenshuis. . Statistieken Een verplaatsing naar Kortrijk ligt KV Oostende wel. Sinds de promotie in 2013 won Oostende 4 keer en speelde het 2 keer gelijk op het veld van KVK, tegenover 2 nederlagen. Nog opvallend: dit seizoen won Kortrijk nog maar 1 keer thuis, Oostende nog maar 1 keer buitenshuis.

20:09 vooraf, 20 uur 09. Ilic heeft het goed gedaan tegen Club Brugge, ik hoop op een bevestiging vandaag. Yves Vanderhaeghe (coach KV Kortrijk). Ilic heeft het goed gedaan tegen Club Brugge, ik hoop op een bevestiging vandaag. Yves Vanderhaeghe (coach KV Kortrijk)

20:05 vooraf, 20 uur 05. Ilic blijft in doel bij Kortrijk. Yves Vanderhaeghe behoudt het vertrouwen in doelman Ilic, die vorige week mocht debuteren in de plaats van vaste nummer 1 Jakubech. Verder noteren we één wijziging in de basiself: Derijck komt in de ploeg ten koste van Stojanovic. . Ilic blijft in doel bij Kortrijk Yves Vanderhaeghe behoudt het vertrouwen in doelman Ilic, die vorige week mocht debuteren in de plaats van vaste nummer 1 Jakubech. Verder noteren we één wijziging in de basiself: Derijck komt in de ploeg ten koste van Stojanovic.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Debuut voor Patoulidis. Alexander Blessin voert twee wissels door in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Evangelos Patoulidis staat voor het eerst aan de aftrap bij KVO, Gueye komt in de ploeg voor de geschorste Sakala. . Debuut voor Patoulidis Alexander Blessin voert twee wissels door in vergelijking met de verloren wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Evangelos Patoulidis staat voor het eerst aan de aftrap bij KVO, Gueye komt in de ploeg voor de geschorste Sakala.



19:42 vooraf, 19 uur 42. Vooraf. Kortrijk en Oostende staan na 13 speeldagen broederlijk naast elkaar in de buik van het klassement. Beide ploegen snakken na de mindere resultaten van de voorbije weken naar een driepunter. Het West-Vlaamse duel wordt om 20u45 op gang gefloten. . Vooraf Kortrijk en Oostende staan na 13 speeldagen broederlijk naast elkaar in de buik van het klassement. Beide ploegen snakken na de mindere resultaten van de voorbije weken naar een driepunter. Het West-Vlaamse duel wordt om 20u45 op gang gefloten.

19:42 - Vooraf Vooraf, 19 uur 42

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Lucas Rougeaux, Trent Sainsbury, Timothy Derijck, Eric Ocansey, Hannes Van der Bruggen, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Habib Guèye, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Hannes Van der Bruggen, Eric Ocansey, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Lucas Rougeaux, Gilles Dewaele, Marko Ilic

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Arthur Theate, Anton Tanghe, Jack Hendry, Jelle Bataille, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Evangelos Patoulidis, Cameron McGeehan, Makhtar Gueye, Andrew Hjulsager Opstelling KV Oostende Andrew Hjulsager, Makhtar Gueye, Cameron McGeehan, Evangelos Patoulidis, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Jelle Bataille, Jack Hendry, Anton Tanghe, Arthur Theate, Guillaume Hubert