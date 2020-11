Zulte Waregem dient Gent een nieuwe ontluisterende nederlaag toe

90+4' tweede helft, minuut 94. Einde. Afgelopen! AA Gent lijdt een ontluisterende 0-3-nederlaag tegen Zulte Waregem. . Einde Afgelopen! AA Gent lijdt een ontluisterende 0-3-nederlaag tegen Zulte Waregem.

90+3' tweede helft, minuut 93. Gent dwingt nog eens een hoekschop af, maar die levert niets op. Het is integendeel Zulte Waregem dat nog een tegenaanval kan opzetten.

90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij Zulte Waregem, Mathieu De Smet erin, Bassem Srarfi eruit wissel Bassem Srarfi Mathieu De Smet

90' tweede helft, minuut 90. 3 minuten extra. Voorlopig gaan we nog even door: er komen drie minuten bij.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Zulte Waregem, Panagiotis Armenakas erin, Omar Govea eruit wissel Omar Govea Panagiotis Armenakas

88' tweede helft, minuut 88. Bruno toont genade. Bruno laat na om de vernedering voor Gent compleet te maken. Hij verschijnt alleen voor Bolat, maar een mindere controle doet hem de das om.

86' tweede helft, minuut 86. Bij Gent lopen de frustraties op. Na een onnodige overtreding van Odjidja laat zich Owusu zich gelden, Boucaut moet de gemoederen bedaren.

82' tweede helft, minuut 82. Vossen maakt het helemaal af. Zulte Waregem mag de drie punten nu zeker bijschrijven! Invaller Jelle Vossen kopt een vrije trap van Govea onhoudbaar tegen de touwen: 0-3, een ontluisterend resultaat voor AA Gent.

82' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 82 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 0, 3. goal KAA Gent Zulte Waregem einde 0 3

81' tweede helft, minuut 81. Even een omsingeling van de grote rechthoek van Zulte Waregem. AA Gent zoekt tevergeefs naar een gaatje in de rood-witte afweer.

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij KAA Gent, Jordan Botaka erin, Alessio Castro-Montes eruit wissel Alessio Castro-Montes Jordan Botaka

75' tweede helft, minuut 75. Ook Niangbo kan niet scoren. Het gebrek aan efficiëntie bij AA Gent wordt nog eens onderstreept door Niangbo. De invaller wordt prima in het straatje gestuurd door Odjidja, maar ook hij kan de nul niet wegvegen.

75' tweede helft, minuut 75. Andreas Hanche-Olsen.

73' tweede helft, minuut 73. Zulte Waregem komt zowaar nog eens in de buurt van Bolat. Bruno schudt Ngadeu af en knalt vanuit een schuine hoek over.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Zulte Waregem, Jelle Vossen erin, Tomáš Chorý eruit wissel Tomáš Chorý Jelle Vossen

70' tweede helft, minuut 70. Castro-Montes kan zich goed doorzetten in de zestien meter, maar hij krijgt de bal niet tot bij een ploegmaat.

68' tweede helft, minuut 68. Odjidja is even vergeten dat er geen grote spitsen voorin staan vandaag. Zijn hoge voorzet is een simpele plukbal voor Bostyn.

66' tweede helft, minuut 66. Niangbo toont zich. De pas ingevallen Niangbo duikt meteen de diepte in op rechts, zijn schot vanuit een erg scherpe hoek vormt geen probleem voor Bostyn.

66' tweede helft, minuut 66. Het is niet dat Zulte Waregem hier zwaar onder druk staat, verre van zelfs. Geert Heremans op Radio 1.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij KAA Gent, Dogbole Niangbo erin, Sven Kums eruit wissel Sven Kums Dogbole Niangbo

63' tweede helft, minuut 63. Dit Gent lijkt niet in staat om de stevige organisatie van Zulte Waregem te ontwrichten. De Decker beseft dat ook en bereidt een tweede wissel voor.

60' tweede helft, minuut 60. Er sluipt steeds meer afval in het spel van AA Gent. Zelfs aanvoerder Odjidja deelt nu in de malaise met een dramatische inspeelpass.

57' tweede helft, minuut 57. Kopbal van Ngadeu. Een Gentse hoekschop valt op het hoofd van Ngadeu, maar die kan de bal niet tussen de palen knikken. Dichter is Gent er nog niet bij geweest na de rust.

54' Gele kaart voor Laurens De Bock van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 54 Laurens De Bock Zulte Waregem

53' tweede helft, minuut 53. Ngadeu moet uitkijken. Ngadeu schoffelt Seck onderuit, niet zonder risico met al een gele kaart achter zijn naam.

50' tweede helft, minuut 50. Kunnen we dit een kans noemen? Castro-Montes neemt een afvallende bal ineens op de schoen, het leer vliegt zowat het stadion uit.

48' tweede helft, minuut 48. Rustige start van de tweede periode. Zulte Waregem kan rustig achteroverleunen en Gent laten komen.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Wim De Decker heeft ingegrepen tijdens de rust: Owusu is in de plaats gekomen van Bezoes. Bij Zulte Waregem is er niet gewisseld.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:47 rust, 16 uur 47. Vervanging bij KAA Gent, Elisha Owusu erin, Roman Bezoes eruit wissel Roman Bezoes Elisha Owusu

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Grote problemen voor AA Gent in de Ghelamco Arena. Na een prima start werd de thuisploeg twee keer koud gepakt door Zulte Waregem, dat zich via Govea en Chory op een 0-2-voorsprong hees.



45+2' eerste helft, minuut 47. Chory is slecht neergekomen en tast naar de schouder. De doelpuntenmaker kan na verzorging weer verder.

45' eerste helft, minuut 45. Slap schotje van Mohammadi. Toch nog eens een doelpoging van AA Gent, maar het schot van Mohammadi is te slap om Bostyn in de problemen te brengen.

42' eerste helft, minuut 42. Odjidja probeert de bakens te verzetten bij de thuisploeg. Zowat elke aanval begint bij hem, maar het gebrek aan spitsen laat zich pijnlijk voelen.

37' eerste helft, minuut 37. Chory verdubbelt de score! Zulte Waregem komt zowaar op 0-2. Srarfi slalomt door de Gentse verdediging en mikt de bal precies op de knikker van Chory, die via de vingertoppen van Bolat raak kopt.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Tomáš Chorý van Zulte Waregem. 0, 2. goal KAA Gent Zulte Waregem einde 0 2

36' eerste helft, minuut 36. Opare trekt een fikse spurt over de rechterflank. Hij haalt de achterlijn, maar krijgt de bal niet meer voor doel.

35' eerste helft, minuut 35. AA Gent is een beetje van slag, heb ik de indruk. Ze zijn sinds de goal niet meer in de buurt van Bostyn geweest. Geert Heremans op Radio 1.

34' eerste helft, minuut 34. De thuisploeg weet niet meteen een antwoord te formuleren. Het balbezit is de jongste minuten zelfs voor Zulte Waregem.

31' eerste helft, minuut 31. Intussen is er opnieuw een Gentse pion die verzorging nodig heeft: Bezoes is even uitgeteld, maar kan snel weer verder.

27' eerste helft, minuut 27. Govea krult de 0-1 in doel. Het is Govea die de vrije trap voor zijn rekening neemt, en hij krult de bal netjes over de muur en voorbij de verbouwereerde Bolat in doel! AA Gent had kansen genoeg om zelf de score te openen, maar is nu toch op achtervolgen aangewezen.

27' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 27 door Omar Govea van Zulte Waregem. 0, 1. vrije trap KAA Gent Zulte Waregem einde 0 1

25' eerste helft, minuut 25. Geel Ngadeu. Opare wil de zestien meter binnendringen, maar wordt door Ngadeu voetje gelicht. Die krijgt de eerste kaart van de wedstrijd achter zijn naam.

25' Gele kaart voor Michael Ngadeu-Ngadjui van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 25 Michael Ngadeu-Ngadjui KAA Gent

24' eerste helft, minuut 24. Na balverlies bij Zulte Waregem kan de thuisploeg nog eens scherp tegenprikken, maar Odjidja en co spelen het niet goed uit. Weg kans.

20' eerste helft, minuut 20. Ze hebben geen afwerker bij AA Gent, dat is het probleem. Het is wachten op de terugkeer van de spitsen. Geert Heremans op Radio 1.

19' eerste helft, minuut 19. Odjidja is opgelapt en staat weer tussen de lijnen. Intussen heeft Mohammadi een vrije trap weten te versieren, maar die wordt door Bezoes vakkundig verknoeid.

17' eerste helft, minuut 17. Odjidja geveld. Odjidja is blijven liggen na een duel met Srarfi. De aanvoerder van AA Gent moet door de verzorgers naar de kant geholpen worden. Einde wedstrijd?

16' eerste helft, minuut 16. Bukari laat het liggen. AA Gent morst met de kansen! Bukari wordt opnieuw helemaal vrijgespeeld voor doel, maar ook nu krijgt hij de bal niet voorbij Bostyn.

14' eerste helft, minuut 14. Govea probeert Bezus af te stoppen.

12' eerste helft, minuut 12. De voorspelling van Dury lijkt uit te kijken: beide ploegen kiezen vol voor de aanval. Nu is het opnieuw Gent dat dreigt, Bukari kan het passje van Mohammadi niet goed meenemen.

9' eerste helft, minuut 9. Bolat met de redding. Bruno ligt op de loer bij slap uitverdedigen van de thuisploeg. Zo krijgt hij plots een enorme kans voorgeschoteld, maar hij knalt op de vuisten van Bolat.

8' eerste helft, minuut 8. Zulte Waregem heeft de Gentse blitzstart zonder kleerscheuren overleefd. De bezoekers kunnen nu voor het eerst wat opschuiven.

4' eerste helft, minuut 4. Bukari op Bostyn. Het is alle hens aan dek achterin bij Zulte Waregem. AA Gent snijdt via Kums en Odjidja los door de linies, Bukari verschijnt alleen voor de doelman, maar kan niet scoren.

2' eerste helft, minuut 2. AA Gent dreigt al. De thuisploeg roert meteen de aanvalstrom. Bezoes zet Odjidja op weg naar doel, maar Marcq zit er nog tussen met een belangrijke ingreep.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:00 vooraf, 16 uur. Stilte voor Maradona. Ook in Gent wordt er nog even hulde gebracht aan de overleden Diego Maradona, op de tonen van 'Live is life', gevolgd door een minuut stilte.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Beide ploegen hebben niets aan afwachten en bang voetbal, dus ik verwacht twee ploegen die voluit zullen gaan. Francky Dury (Zulte Waregem).

15:40 vooraf, 15 uur 40. Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 2-0, Bezoes en Jaremtsjoek zorgden voor de doelpunten in Gent. De heenmatch in Waregem was op 2-2 geëindigd.



15:19 vooraf, 15 uur 19. Het klopt dat Bolat er een paar keer niet goed uitzag, maar ik twijfel er niet aan dat dat goed komt. Bovendien is Roef nog niet volledig hersteld van covid. Wim De Decker (coach AA Gent).

15:13 vooraf, 15 uur 13. Bolat in doel, geen spitsen bij Gent. Ondanks alle speculaties blijft Bolat gewoon in doel staan bij AA Gent. Odjidja is, na zijn invalbeurt in de Europa League, weer fit genoeg voor een basisplaats. Hij komt samen met Castro-Montes in de ploeg, ten koste van Botaka en Owusu. AA Gent mist nog altijd zijn spitsentrio Jaremtsjoek, Kleindienst en Depoitre.

15:07 vooraf,

14:55 vooraf, 14 uur 55. Vooraf. Na de roemloze aftocht in Europa kan AA Gent zich weer focussen op de eigen competitie, waar het de voorbije weken langzaam opschoof richting linkerkolom. Tegenstander vandaag is Zulte Waregem, dat als 15e in de stand de punten hard nodig heeft. . Vooraf Na de roemloze aftocht in Europa kan AA Gent zich weer focussen op de eigen competitie, waar het de voorbije weken langzaam opschoof richting linkerkolom. Tegenstander vandaag is Zulte Waregem, dat als 15e in de stand de punten hard nodig heeft.

14:55 - Vooraf Vooraf, 14 uur 55

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Bezoes Opstelling KAA Gent Roman Bezoes, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes, Núrio, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Sinan Bolat

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Omar Govea, Bassem Srarfi, Tomáš Chorý, Gianni Bruno Opstelling Zulte Waregem Gianni Bruno, Tomáš Chorý, Bassem Srarfi, Omar Govea, Ibrahima Seck, Damien Marcq, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Daniel Opare, Louis Bostyn