LIVE: Spoelt AA Gent de Europese exit door tegen Zulte Waregem?

14' eerste helft, minuut 14. Govea probeert Bezus af te stoppen.

12' eerste helft, minuut 12. De voorspelling van Dury lijkt uit te kijken: beide ploegen kiezen vol voor de aanval. Nu is het opnieuw Gent dat dreigt, Bukari kan het passje van Mohammadi niet goed meenemen.

9' eerste helft, minuut 9. Bolat met de redding. Bruno ligt op de loer bij slap uitverdedigen van de thuisploeg. Zo krijgt hij plots een enorme kans voorgeschoteld, maar hij knalt op de vuisten van Bolat.

8' eerste helft, minuut 8. Zulte Waregem heeft de Gentse blitzstart zonder kleerscheuren overleefd. De bezoekers kunnen nu voor het eerst wat opschuiven.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. Bukari op Bostyn. Het is alle hens aan dek achterin bij Zulte Waregem. AA Gent snijdt via Kums en Odjidja los door de linies, Bukari verschijnt alleen voor de doelman, maar kan niet scoren.

2' eerste helft, minuut 2. AA Gent dreigt al. De thuisploeg roert meteen de aanvalstrom. Bezoes zet Odjidja op weg naar doel, maar Marcq zit er nog tussen met een belangrijke ingreep.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we zijn vertrokken! Ref Alexandre Boucaut heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:00 vooraf, 16 uur . Stilte voor Maradona. Ook in Gent wordt er nog even hulde gebracht aan de overleden Diego Maradona, op de tonen van 'Live is life', gevolgd door een minuut stilte.

15:51 vooraf, 15 uur 51. Beide ploegen hebben niets aan afwachten en bang voetbal, dus ik verwacht twee ploegen die voluit zullen gaan. Francky Dury (Zulte Waregem). Beide ploegen hebben niets aan afwachten en bang voetbal, dus ik verwacht twee ploegen die voluit zullen gaan. Francky Dury (Zulte Waregem)

15:40 vooraf, 15 uur 40. Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 2-0, Bezoes en Jaremtsjoek zorgden voor de doelpunten in Gent. De heenmatch in Waregem was op 2-2 geëindigd.



15:19 vooraf, 15 uur 19. Het klopt dat Bolat er een paar keer niet goed uitzag, maar ik twijfel er niet aan dat dat goed komt. Bovendien is Roef nog niet volledig hersteld van covid. Wim De Decker (coach AA Gent). Het klopt dat Bolat er een paar keer niet goed uitzag, maar ik twijfel er niet aan dat dat goed komt. Bovendien is Roef nog niet volledig hersteld van covid. Wim De Decker (coach AA Gent)

15:13 vooraf, 15 uur 13. Bolat in doel, geen spitsen bij Gent. Ondanks alle speculaties blijft Bolat gewoon in doel staan bij AA Gent. Odjidja is, na zijn invalbeurt in de Europa League, weer fit genoeg voor een basisplaats. Hij komt samen met Castro-Montes in de ploeg, ten koste van Botaka en Owusu. AA Gent mist nog altijd zijn spitsentrio Jaremtsjoek, Kleindienst en Depoitre.

15:07 vooraf, 15 uur 07. Drie wissels bij Zulte Waregem. Francky Dury wijzigt zijn elftal op drie plaatsen in vergelijking met vorige week. Opare, Seck en De Bock promoveren van bankzitter tot basispion. Bianda en Sissako maken de omgekeerde beweging, de jonge Van Hecke zat niet in de selectie.

14:55 vooraf, 14 uur 55. Vooraf. Na de roemloze aftocht in Europa kan AA Gent zich weer focussen op de eigen competitie, waar het de voorbije weken langzaam opschoof richting linkerkolom. Tegenstander vandaag is Zulte Waregem, dat als 15e in de stand de punten hard nodig heeft.

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Michael Ngadeu-Ngadjui, Andreas Hanche-Olsen, Núrio, Alessio Castro-Montes, Vadis Odjidja Ofoe, Niklas Dorsch, Sven Kums, Milad Mohammadi, Osman Bukari, Roman Bezoes Opstelling KAA Gent Roman Bezoes, Osman Bukari, Milad Mohammadi, Sven Kums, Niklas Dorsch, Vadis Odjidja Ofoe, Alessio Castro-Montes, Núrio, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Sinan Bolat

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, Daniel Opare, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Laurens De Bock, Damien Marcq, Ibrahima Seck, Omar Govea, Bassem Srarfi, Tomáš Chorý, Gianni Bruno Opstelling Zulte Waregem Gianni Bruno, Tomáš Chorý, Bassem Srarfi, Omar Govea, Ibrahima Seck, Damien Marcq, Laurens De Bock, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, Daniel Opare, Louis Bostyn