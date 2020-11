Legt rode lantaarn Moeskroen leider Club Brugge iets in de weg?

Het is al drie jaar geleden dat Moeskroen in eigen huis nog eens wist te winnen van Club Brugge. Vorig seizoen won Club beide confrontaties met 1-0 en telkens kwam de enige goal van Hans Vanaken.

Beetje vreemd. Zes nieuwe namen in de Moeskroense elf, en dat na hun eerste zege. Het gaat om Hocko, Mohamed, Quirynen, Brym, Silvestre en Badibanga.

Geen Deli in de kern bij Club Brugge, dus Mechele staat in de defensie. Verder verkiest Clement Okereke boven Diatta en zit deugniet Dennis op de bank.

19:45

vooraf, 19 uur 45. Vooraf. Bij Club Brugge willen ze de 3-0 in Dortmund zo snel mogelijk vergeten. De beste remedie voor een bolwassing is zelf uithalen en dat kan tegen Moeskroen. Toch zal het niet zo gemakkelijk gaan, want de rode lantaarn boekte eerder deze week eindelijk zijn eerste overwinning. Misschien kan l'Excel dat goede gevoel wel vasthouden... .