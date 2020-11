Armoe troef: Club Brugge is leider af na zwakke match in Moeskroen

Simon Mignolet bleef met Club Brugge op 0-0 steken. "Ik denk dat er maar één ploeg op het veld stond die wilde voetballen. Dat zijn we gewend, we weten dat we een hele wedstrijd tegen een muur moeten vechten. We hebben alles gedaan wat we konden."

De doelman zocht naar oorzaken voor het flauwe spel. "Ze waren gevaarlijk op de counter met hun snelle mannen. Het veld was niet geweldig om op te spelen. Je moet snel kunnen voetballen om een gaatje te vinden en dat was niet mogelijk. Het verliep stroef. Gezien de omstandigheden denk ik dat er niet meer inzat. We hadden zelfs nog kunnen verliezen."

Mignolet redde inderdaad nog een punt. "Dat was bizar. We trainen daar elke dag op. Ik speel vrij hoog mee met de ploeg omdat we constant drukken. Soms moet je dan bij een counter uit het niets je positie terugvinden. Dat werk werpt nu zijn vruchten af."

Club zit ondertussen wel in een crisisje. "Je kan zeggen dat we niet goed genoeg voetballen om te scoren, maar normaal spelen we in de tweede helft naar onze supporters. Dat is nu eenmaal de tijd waarin we leven. Er zijn meer redenen dan alleen het 'mindere' voetbal dat we spelen."

"Het is positief dat we opnieuw zo'n grote wedstrijd hebben", blikte Mignolet al vooruit naar woensdag. "Iedereen kijkt ernaar uit. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we hebben in Zenit getoond dat we de drie punten kunnen pakken."