LIVE: Indrukwekkend Genk swingt Cercle Brugge helemaal dol

78' tweede helft, minuut 78. Vervanging bij Cercle Brugge, Thibo Somers erin, Anthony Musaba eruit wissel Anthony Musaba Thibo Somers

78' tweede helft, minuut 78. Bryan Heynen en Onuachu, samen goed voor drie doelpunten, mogen uitblazen op de bank. Kouassi en Dessers nemen hun plek in. Er staan al 5 Genkse goals op het scorebord, maar Dessers zal wel ook nog een doelpuntje willen. . Bryan Heynen en Onuachu, samen goed voor drie doelpunten, mogen uitblazen op de bank. Kouassi en Dessers nemen hun plek in. Er staan al 5 Genkse goals op het scorebord, maar Dessers zal wel ook nog een doelpuntje willen.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KRC Genk, Cyriel Dessers erin, Paul Onuachu eruit wissel Paul Onuachu Cyriel Dessers

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij KRC Genk, Kouassi Eboue erin, Bryan Heynen eruit wissel Bryan Heynen Kouassi Eboue

77' tweede helft, minuut 77. Bongonda lust wel nog een doelpunt. De aalvlugge aanvaller sluipt het strafschopgebied in, maar gaat dan te gemakkelijk neer. . Bongonda lust wel nog een doelpunt. De aalvlugge aanvaller sluipt het strafschopgebied in, maar gaat dan te gemakkelijk neer.

75' tweede helft, minuut 75.

75' tweede helft, minuut 75. Prachtgoal van Bongonda. We slikken onze woorden weer in: Bongonda heeft wel zijn stempel gedrukt. Met een fantastische streep vloert hij Didillon een vijfde keer, paal binnen. Zijn achtste doelpunt in vijf wedstrijden. . Prachtgoal van Bongonda We slikken onze woorden weer in: Bongonda heeft wel zijn stempel gedrukt. Met een fantastische streep vloert hij Didillon een vijfde keer, paal binnen. Zijn achtste doelpunt in vijf wedstrijden.

74' tweede helft, minuut 74.

74' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 74 door Theo Bongonda van KRC Genk. 1, 5. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 1 5

73' tweede helft, minuut 73. Paul Onuachu kan met de nodige moeite op doel koppen. Meer dan een vangbal is het niet voor Didillon. . Paul Onuachu kan met de nodige moeite op doel koppen. Meer dan een vangbal is het niet voor Didillon.

72' tweede helft, minuut 72. Nu de bal in het kamp van Cercle Brugge ligt, krijgen we een minder aantrekkelijke tweede helft. Het is wat meer bikkelen op het middenveld. . Nu de bal in het kamp van Cercle Brugge ligt, krijgen we een minder aantrekkelijke tweede helft. Het is wat meer bikkelen op het middenveld.

70' tweede helft, minuut 70. Theo Bongonda heeft in tegenstelling tot Ito en Onuachu nog niet zijn stempel kunnen drukken. Ook nu houdt Marcelin hem eenvoudig tegen in het strafschopgebied. . Theo Bongonda heeft in tegenstelling tot Ito en Onuachu nog niet zijn stempel kunnen drukken. Ook nu houdt Marcelin hem eenvoudig tegen in het strafschopgebied.

68' tweede helft, minuut 68. Ook Genk trekt nog eens ten aanval, maar Ito moet al snel een verontschuldigend handje opsteken naar zijn ploegmaats. Zijn afstandsschot eindigt hoog in de tribunes. . Ook Genk trekt nog eens ten aanval, maar Ito moet al snel een verontschuldigend handje opsteken naar zijn ploegmaats. Zijn afstandsschot eindigt hoog in de tribunes.

67' tweede helft, minuut 67. Musaba probeert lob. Met één uitstekende pass lanceert Hoggas Musaba in het strafschopgebied. Hij probeert de aanstormende Vukovic te verschalken met een lobje, zonder succes. . Musaba probeert lob Met één uitstekende pass lanceert Hoggas Musaba in het strafschopgebied. Hij probeert de aanstormende Vukovic te verschalken met een lobje, zonder succes.

66' tweede helft, minuut 66. Genk lijkt het dan toch bij één helft swingen te houden. De dansschoenen zijn achtergebleven in de kleedkamers. . Genk lijkt het dan toch bij één helft swingen te houden. De dansschoenen zijn achtergebleven in de kleedkamers.

63' tweede helft, minuut 63. Marcelin moet aan de noodrem trekken en krijgt een logische gele kaart onder de neus geduwd. De Franse verdediger heeft zijn prijskaartje van 10 miljoen bij Monaco nog niet kunnen rechtvaardigen vandaag. . Marcelin moet aan de noodrem trekken en krijgt een logische gele kaart onder de neus geduwd. De Franse verdediger heeft zijn prijskaartje van 10 miljoen bij Monaco nog niet kunnen rechtvaardigen vandaag.

62' Gele kaart voor Jean Marcelin van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 62 Jean Marcelin Cercle Brugge

60' tweede helft, minuut 60. Cercle Brugge krijgt wat meer ruimte van Genk om aan te vallen, maar het tempo ontbreekt. Vitinho, die in de eerste helft op de linksachter bleef plakken, kan nu eens oprukken langs de flanken. . Cercle Brugge krijgt wat meer ruimte van Genk om aan te vallen, maar het tempo ontbreekt. Vitinho, die in de eerste helft op de linksachter bleef plakken, kan nu eens oprukken langs de flanken.

59' tweede helft, minuut 59. Genk heeft wel nog zin, maar offensief maakt het nu kleine foutjes in de opbouw. De steekbal op Ito is een oprapertje voor Didillon. . Genk heeft wel nog zin, maar offensief maakt het nu kleine foutjes in de opbouw. De steekbal op Ito is een oprapertje voor Didillon.

58' tweede helft, minuut 58. Paul Clement heeft na 55 minuten genoeg gezien. Charles Vanhoutte moet op het middenveld zijn plekje afstaan aan Alexander Corryn. . Paul Clement heeft na 55 minuten genoeg gezien. Charles Vanhoutte moet op het middenveld zijn plekje afstaan aan Alexander Corryn.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Cercle Brugge, Alexander Corryn erin, Charles Vanhoutte eruit wissel Charles Vanhoutte Alexander Corryn

56' tweede helft, minuut 56. Didillon redt. Als Genk versnelt, is er dreiging. Didillon kan een kamikaze-actie van Ito nog afstoppen. . Didillon redt Als Genk versnelt, is er dreiging. Didillon kan een kamikaze-actie van Ito nog afstoppen.

52' tweede helft, minuut 52.

52' tweede helft, minuut 52. Heerlijke goal van Hotic. De eerste kans van Cercle Brugge is meteen raak. Dino Hotic kan na slecht uitverdedigen uithalen. Vukovic heeft geen verhaal tegen de Sloveense streep, die via de lat in doel gaat. . Heerlijke goal van Hotic De eerste kans van Cercle Brugge is meteen raak. Dino Hotic kan na slecht uitverdedigen uithalen. Vukovic heeft geen verhaal tegen de Sloveense streep, die via de lat in doel gaat.

51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Dino Hotic van Cercle Brugge. 1, 4. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 1 4

49' tweede helft, minuut 49. Op spaarstand de tweede helft afwerken lijkt niet het plan van Genk. De blauwhemden jagen stevig door. . Op spaarstand de tweede helft afwerken lijkt niet het plan van Genk. De blauwhemden jagen stevig door.

48' tweede helft, minuut 48. Bongonda zoekt het hoofd van Onuachu, maar vindt Marcelin. De boomlange verdediger kopt eenvoudig weg. . Bongonda zoekt het hoofd van Onuachu, maar vindt Marcelin. De boomlange verdediger kopt eenvoudig weg.

47' tweede helft, minuut 47. Genk neemt ook het heft in handen bij de start van de tweede helft. Cercle vangt de bezoekers op zonder veel druk op de bal. . Genk neemt ook het heft in handen bij de start van de tweede helft. Cercle vangt de bezoekers op zonder veel druk op de bal.

46' tweede helft, minuut 46. Start tweede helft. Ondanks enkele stevige opwarmsessies staan dezelfde 22 spelers op het veld voor de tweede helft. Duwt Genk door of neemt het vrede met een 0-4-stand? . Start tweede helft Ondanks enkele stevige opwarmsessies staan dezelfde 22 spelers op het veld voor de tweede helft. Duwt Genk door of neemt het vrede met een 0-4-stand?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Een mindere dag kan gebeuren, maar niet tegen een ploeg in vorm. Genk dolt in de eerste helft met Cercle: 0-4. Topschutter Paul Onuachu heeft nu al 12 doelpunten op zijn naam. . Rust Een mindere dag kan gebeuren, maar niet tegen een ploeg in vorm. Genk dolt in de eerste helft met Cercle: 0-4. Topschutter Paul Onuachu heeft nu al 12 doelpunten op zijn naam.

43' eerste helft, minuut 43. Cercle Brugge krijgt met het rustsignaal toch even de gelegenheid om zich te tonen. De voorzet van Musaba belandt in de voeten van Maehle. . Cercle Brugge krijgt met het rustsignaal toch even de gelegenheid om zich te tonen. De voorzet van Musaba belandt in de voeten van Maehle.

39' eerste helft, minuut 39.

38' eerste helft, minuut 38. Onuachu opnieuw. Het wordt een zware afstraffing voor Cercle Brugge: de jarige Didillon mag een vierde cadeautje in ontvangst nemen. Onuachu knalt de bal onhoudbaar tegen de touwen, nummer 12 voor de Nigeriaanse topschutter. . Onuachu opnieuw Het wordt een zware afstraffing voor Cercle Brugge: de jarige Didillon mag een vierde cadeautje in ontvangst nemen. Onuachu knalt de bal onhoudbaar tegen de touwen, nummer 12 voor de Nigeriaanse topschutter.

38' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 38 door Paul Onuachu van KRC Genk. 0, 4. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 0 4

37' eerste helft, minuut 37. Paul Onuachu toont dat hij veel meer is dan een kopbalsterke spits. De sterke beer slalomt technisch voorbij twee pionnen van Cercle. . Paul Onuachu toont dat hij veel meer is dan een kopbalsterke spits. De sterke beer slalomt technisch voorbij twee pionnen van Cercle.

35' eerste helft, minuut 35. Cercle Brugge heeft aanvallend wel wat kwaliteit rondlopen, maar dan moet het wel kansen afdwingen. Een lange bal van Hotic naar Musaba wordt gemakkelijk onderschept. . Cercle Brugge heeft aanvallend wel wat kwaliteit rondlopen, maar dan moet het wel kansen afdwingen. Een lange bal van Hotic naar Musaba wordt gemakkelijk onderschept.

33' eerste helft, minuut 33. Dino Hotic trekt het boetekleed aan, maar het mag niet baten. Scheidsrechter Kevin Van Damme haalt zijn eerste gele kaart boven voor een fout op doelpuntenmaker Heynen. . Dino Hotic trekt het boetekleed aan, maar het mag niet baten. Scheidsrechter Kevin Van Damme haalt zijn eerste gele kaart boven voor een fout op doelpuntenmaker Heynen.



33' Gele kaart voor Dino Hotic van Cercle Brugge tijdens eerste helft, minuut 33 Dino Hotic Cercle Brugge

31' eerste helft, minuut 31.

31' eerste helft, minuut 31. Heynen maakt het af. Genk walst weergaloos over Cercle: Heynen viert zijn tweede wedstrijd met een doelpunt. Een mooie manier om zijn lange blessureperiode helemaal achter zich te laten. . Heynen maakt het af Genk walst weergaloos over Cercle: Heynen viert zijn tweede wedstrijd met een doelpunt. Een mooie manier om zijn lange blessureperiode helemaal achter zich te laten.

30' eerste helft, minuut 30.

30' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 30 door Bryan Heynen van KRC Genk. 0, 3. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 0 3

30' eerste helft, minuut 30. Bongonda mist. Na een halfuur kan Genk het helemaal afmaken na een snelle actie van Bongonda. Didillon kan het eerste schot blokkeren, op de herkansing van Bongonda hoeft hij niet in actie te komen. . Bongonda mist Na een halfuur kan Genk het helemaal afmaken na een snelle actie van Bongonda. Didillon kan het eerste schot blokkeren, op de herkansing van Bongonda hoeft hij niet in actie te komen.

28' eerste helft, minuut 28. Genk straft zelfs niet alle verdedigende fouten van Cercle af. De thuisploeg laat achterin heel wat steken vallen. . Genk straft zelfs niet alle verdedigende fouten van Cercle af. De thuisploeg laat achterin heel wat steken vallen.

27' eerste helft, minuut 27. Joakim Maehle hapt even naar adem nadat hij een bal heeft opgevangen met zijn buik. De Deen kan snel weer voort. . Joakim Maehle hapt even naar adem nadat hij een bal heeft opgevangen met zijn buik. De Deen kan snel weer voort.

26' eerste helft, minuut 26. Paul Clement beweerde vooraf de pijnpunten van het 3-4-3-syteem te kennen, maar een zwak Cercle is niet in staat om dat uit te buiten. Genk heeft de thuisploeg stevig onder de knoet. . Paul Clement beweerde vooraf de pijnpunten van het 3-4-3-syteem te kennen, maar een zwak Cercle is niet in staat om dat uit te buiten. Genk heeft de thuisploeg stevig onder de knoet.

25' eerste helft, minuut 25. Onuachu ziet Didillon ver uit zijn doel staan en haalt meteen uit. De Franse doelman is maar net op tijd terug om de bal in twee tijden te redden. . Onuachu ziet Didillon ver uit zijn doel staan en haalt meteen uit. De Franse doelman is maar net op tijd terug om de bal in twee tijden te redden.

23' eerste helft, minuut 23. Bijna Cuesta. Carlos Cuesta tikt ei zo na de derde treffer voorbij de jarige Didillon. Hij komt wat tekort om de vrije trap in doel te verlengen. . Bijna Cuesta Carlos Cuesta tikt ei zo na de derde treffer voorbij de jarige Didillon. Hij komt wat tekort om de vrije trap in doel te verlengen.

22' eerste helft, minuut 22. Bongonda struikelt over de voet van Kanouté. Een interessante vrije trap aan de hoek van het strafschopgebied. . Bongonda struikelt over de voet van Kanouté. Een interessante vrije trap aan de hoek van het strafschopgebied.

22' eerste helft, minuut 22. Genk is helemaal op stoom: de aanvalsmachine forceert een nieuwe kans. Omdat Onuachu buitenspel loopt, moet Maehle het zelf proberen, zonder succes. . Genk is helemaal op stoom: de aanvalsmachine forceert een nieuwe kans. Omdat Onuachu buitenspel loopt, moet Maehle het zelf proberen, zonder succes.

20' eerste helft, minuut 20. Ook John van den Brom had niet verwacht dat het doelpunt nog goedgekeurd zou worden. De Nederlander weet met zijn vreugde geen blijf. . Ook John van den Brom had niet verwacht dat het doelpunt nog goedgekeurd zou worden. De Nederlander weet met zijn vreugde geen blijf.

18' Toch doelpunt. De videoscheidsrechter trekt zijn lijn en keurt het doelpunt van Ito toch goed. De Japanner heeft na 17 minuten al een assist en een goal op zijn naam. . eerste helft, minuut 18. Toch doelpunt De videoscheidsrechter trekt zijn lijn en keurt het doelpunt van Ito toch goed. De Japanner heeft na 17 minuten al een assist en een goal op zijn naam.

17' eerste helft, minuut 17. Buitenspel voor Ito. Junya Ito veinst een voorzet, maar schiet verrassend in de korte hoek. Het tweede doelpuntfeestje gaat niet door, want de lijnrechter zwaait met zijn vlag. . Buitenspel voor Ito Junya Ito veinst een voorzet, maar schiet verrassend in de korte hoek. Het tweede doelpuntfeestje gaat niet door, want de lijnrechter zwaait met zijn vlag.

16' eerste helft, minuut 16. Ook Cercle dwingt nog eens een kansje af. Ugbo staat tegenover een Colombiaanse muur, maar vindt een schietgat. De Britse aanvaller mikt naast. . Ook Cercle dwingt nog eens een kansje af. Ugbo staat tegenover een Colombiaanse muur, maar vindt een schietgat. De Britse aanvaller mikt naast.

16' eerste helft, minuut 16.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Junya Ito van KRC Genk. 0, 2. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 0 2

15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier was zeker geen studieronde. Genk barst van het vertrouwen met 15 op 15 en heeft ook nu alweer een voorsprong beet. . Het openingskwartier was zeker geen studieronde. Genk barst van het vertrouwen met 15 op 15 en heeft ook nu alweer een voorsprong beet.

14' eerste helft, minuut 14. Paul Clement hamert nog maar eens op organisatie langs de zijlijn. Genk komt er op de flanken te gemakkelijk door. . Paul Clement hamert nog maar eens op organisatie langs de zijlijn. Genk komt er op de flanken te gemakkelijk door.

11' eerste helft, minuut 11.

10' eerste helft, minuut 10. Onuachu opent de score. Topschutter Paul Onuachu heeft zijn elfde doelpunt van het seizoen al beet. Hij troeft Bates gemakkelijk af aan de eerste paal en bedankt Ito voor de assist. Een mooi uitgespeelde aanval van Genk. . Onuachu opent de score Topschutter Paul Onuachu heeft zijn elfde doelpunt van het seizoen al beet. Hij troeft Bates gemakkelijk af aan de eerste paal en bedankt Ito voor de assist. Een mooi uitgespeelde aanval van Genk.

9' eerste helft, minuut 9.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Paul Onuachu van KRC Genk. 0, 1. goal Cercle Brugge KRC Genk 81' 0 1

9' eerste helft, minuut 9. Bongonda, vorige week al goed voor twee doelpunten, kan voorlopig niet voorbij Vitinho dribbelen. De Braziliaanse linksachter staat zijn mannetje. . Bongonda, vorige week al goed voor twee doelpunten, kan voorlopig niet voorbij Vitinho dribbelen. De Braziliaanse linksachter staat zijn mannetje.

7' eerste helft, minuut 7. Daar is Genk opnieuw. Vanuit een scherpe hoek knalt Maehle de bal in het zijnet. . Daar is Genk opnieuw. Vanuit een scherpe hoek knalt Maehle de bal in het zijnet.

6' eerste helft, minuut 6. Vanhoutte mag van geluk spreken dat hij geen gele kaart krijgt. Met een halve rugbytackle houdt hij Hrosovsky tegen. . Vanhoutte mag van geluk spreken dat hij geen gele kaart krijgt. Met een halve rugbytackle houdt hij Hrosovsky tegen.

5' eerste helft, minuut 5. Genk dreigt. De inswinger van Cercle levert geen gevaar op. Nu is Genk weer aan beurt om een aanval op te bouwen. Ito probeert het na een goede actie zelf te forceren, Uronen plaatst de bal naast. . Genk dreigt De inswinger van Cercle levert geen gevaar op. Nu is Genk weer aan beurt om een aanval op te bouwen. Ito probeert het na een goede actie zelf te forceren, Uronen plaatst de bal naast.

3' eerste helft, minuut 3. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Cercle Brugge. Cuesta werkt de voorzet van Musaba over de achterlijn. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Cercle Brugge. Cuesta werkt de voorzet van Musaba over de achterlijn.

3' eerste helft, minuut 3. "We zullen defensief zeer sterk moeten zijn", was Clement duidelijk. Heeft hij dat in de kleedkamer ook duidelijk genoeg gezegd? Marcelin pakt tot twee keer toe uit met een slechte pass. Genk jaagt meteen door. . "We zullen defensief zeer sterk moeten zijn", was Clement duidelijk. Heeft hij dat in de kleedkamer ook duidelijk genoeg gezegd? Marcelin pakt tot twee keer toe uit met een slechte pass. Genk jaagt meteen door.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Cercle Brugge probeert Genk van een 18 op 18 te houden. Kan het thuis de ploeg in vorm van John van den Brom dwarsbomen? . Aftrap Cercle Brugge probeert Genk van een 18 op 18 te houden. Kan het thuis de ploeg in vorm van John van den Brom dwarsbomen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:25 vooraf, 18 uur 25. Aan onze defensieve organisatie is er nog wat huiswerk. John van den Brom, coach Genk. Aan onze defensieve organisatie is er nog wat huiswerk. John van den Brom, coach Genk

18:19 vooraf, 18 uur 19. Tegen betere teams komt er wel wat ruimte vrij. Dat is in ons voordeel. Maar Genk is een heel gevaarlijk team. Paul Clement, coach Cercle. Tegen betere teams komt er wel wat ruimte vrij. Dat is in ons voordeel. Maar Genk is een heel gevaarlijk team. Paul Clement, coach Cercle

17:59 vooraf, 17 uur 59. Never change a winning team! John van den Brom brengt hetzelfde elftal tussen de lijnen, waarmee hij zijn eerste overwinning boekte als Genk-coach. Met Munoz, Lucumi en Cuesta achteraan. Met Heynen als ervaren steunpilaar op het middenveld. En met Onuachu als speerpunt tussen Ito en Bongonda. . Never change a winning team! John van den Brom brengt hetzelfde elftal tussen de lijnen, waarmee hij zijn eerste overwinning boekte als Genk-coach. Met Munoz, Lucumi en Cuesta achteraan. Met Heynen als ervaren steunpilaar op het middenveld. En met Onuachu als speerpunt tussen Ito en Bongonda.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Drie wissels bij Cercle. Paul Clement speelde twee wedstrijden op rij zonder Belgen aan de aftrap, maar geeft Charles Vanhoutte en Robbe Decostere, allebei 22, weer een kans. Centraal achterin vormen Marcelin en Bates een boomlang duo. Taravel, Lopes en Biancone starten nu niet. . Drie wissels bij Cercle Paul Clement speelde twee wedstrijden op rij zonder Belgen aan de aftrap, maar geeft Charles Vanhoutte en Robbe Decostere, allebei 22, weer een kans. Centraal achterin vormen Marcelin en Bates een boomlang duo. Taravel, Lopes en Biancone starten nu niet.

17:43 vooraf, 17 uur 43. Clement heeft Genk goed bestudeerd: "Ik ken pijnpunten". John van den Brom staat nog maar net aan het roer bij Genk, maar Cercle-coach Paul Clement kent "zijn" systeem al goed. De bezoekers gebruiken namelijk nog altijd de 3-4-3 van onder Thorup. "Toen ik coach was in de Premier League heb ik al veel tegen dit systeem gespeeld: Tottenham, Chelsea speelde er kampioen mee... Ik weet wat de sterktes zijn, maar ook wat de potentiële pijnpunten zijn." . Clement heeft Genk goed bestudeerd: "Ik ken pijnpunten" John van den Brom staat nog maar net aan het roer bij Genk, maar Cercle-coach Paul Clement kent "zijn" systeem al goed. De bezoekers gebruiken namelijk nog altijd de 3-4-3 van onder Thorup. "Toen ik coach was in de Premier League heb ik al veel tegen dit systeem gespeeld: Tottenham, Chelsea speelde er kampioen mee... Ik weet wat de sterktes zijn, maar ook wat de potentiële pijnpunten zijn."

17:39 vooraf, 17 uur 39. We hadden altijd moeten winnen tegen Moeskroen, maar we staan nu waar we staan. We zijn een middenmoter met wat inconsistenties in onze prestaties. Paul Clement, coach Cercle. We hadden altijd moeten winnen tegen Moeskroen, maar we staan nu waar we staan. We zijn een middenmoter met wat inconsistenties in onze prestaties. Paul Clement, coach Cercle

17:38 vooraf, 17 uur 38. Kan Cercle de rug rechten tegen Genk? Cercle Brugge leek alle touwtje in handen te hebben in de inhaalwedstrijd tegen Moeskroen, maar de rode lantaarn draaide het nog helemaal om: 1-2. In Brugge zinnen ze dan ook op wraak tegen Genk: kunnen ze nu wel hun kansen afmaken? . Kan Cercle de rug rechten tegen Genk? Cercle Brugge leek alle touwtje in handen te hebben in de inhaalwedstrijd tegen Moeskroen, maar de rode lantaarn draaide het nog helemaal om: 1-2. In Brugge zinnen ze dan ook op wraak tegen Genk: kunnen ze nu wel hun kansen afmaken?

17:36 - Vooraf Vooraf, 17 uur 36

Opstelling Cercle Brugge. Thomas Didillon, David Bates, Jean Marcelin, Robbe Decostere, Vitinho, Charles Vanhoutte, Franck Kanouté, Kevin Hoggas, Dino Hotic, Ike Ugbo, Anthony Musaba Opstelling Cercle Brugge Anthony Musaba, Ike Ugbo, Dino Hotic, Kevin Hoggas, Franck Kanouté, Charles Vanhoutte, Vitinho, Robbe Decostere, Jean Marcelin, David Bates, Thomas Didillon

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Joakim Mæhle, Patrik Hrošovský, Bryan Heynen, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito Opstelling KRC Genk Junya Ito, Paul Onuachu, Theo Bongonda, Jere Uronen, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Joakim Mæhle, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, Danny Vukovic