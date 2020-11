Genk blijft op zijn wolk: het swingt tegen Cercle naar 18 op 18

Cercle Brugge - Genk in een notendop:

Cercle Brugge niet bij machte om Genk af te stoppen

Genk raasde gewoon door: Bryan Heynen liet zijn lange blessureperiode definitief achter zich met een rake kopbal, Onuachu dikte nog wat meer aan met een onhoudbare streep. De jarige Thomas Didillon had halfweg al vier cadeautjes in ontvangst mogen nemen.

De voorbereidende lesjes van Clement lagen na een kwartier al in de prullenmand. Cercle had nochtans de pijnpunten van het Genkse 3-4-3-systeem bestudeerd, maar was niet bij machte om dat op het veld te tonen.

De Japanner mocht niet veel later nog eens vieren. Terwijl Ito een voorzet veinsde, mikte hij de bal in de korte hoek. Genk had wel nog de tussenkomst van de videoscheidsrechter nodig om de 0-2 op het scorebord te zien.

"Defensieve organisatie wordt zeer belangrijk." Cercle-coach Paul Clement had vooraf zo hard mogelijk op die nagel geklopt, maar nog leek zijn boodschap niet door te dringen. Na nog geen 9 minuten had Onuachu zijn 11e goal van het seizoen beet na knap voorbereidingswerk van Ito.

Bongonda pikt nog zijn doelpuntje mee

Met 18 op 18 springt Genk (even) naar de leidersplaats. John van den Brom had zich geen mooiere start kunnen wensen.

Met Ito en Onuachu op het scorebord knaagde het toch nog wat bij Theo Bongonda, die minder in het stuk voorkwam. Een kwartier voor tijd vond de kwieke aanvaller een schietgat in de Brugse muur: via de paal knalde hij zijn 8e goal in 5 wedstrijden raak. Alle doelen op het Genkse takenlijstje waren nu afgevinkt.

Van den Brom: "Als we zo spelen, zijn we moeilijk te stoppen"

"Of we dit ook tegen Antwerp kunnen brengen? Ik zou niet weten waarom. Genk is een ploeg met vertrouwen, die dat ook uitstraalt. Het zou mooi zijn om dat tegen Antwerp te bevestigen. Als we zo spelen, zijn we moeilijk te stoppen."

"Ik ben heel tevreden over het spel en de punten. De drie spelers voorin zijn heel belangrijk voor de ploeg. Maar ook onze verdedigers speelden goede ballen tussen de ruimtes. Dat is kwaliteit."

2 wedstrijden, 9 goals. Voor John van den Brom kon zijn Genks avontuur niet beter beginnen. "Als je bij de rust 4-0 voor staat na een fantastische eerste helft, zal de tweede helft altijd wat minder worden. Maar we hebben bevestigd waar we vorige week mee geëindigd zijn tegen Moeskroen."

Clement: "Niveau voor de rust was niet aanvaardbaar"

Paul Clement had heel wat minder redenen om tevreden te zijn. "De eerste helft was het grote probleem", was zijn analyse. "We wisten dat Genk heel gevaarlijk was en elke fout werd afgestraft. We waren heel zwak voor de rust. We maakten fouten op belangrijke momenten."

"In de tweede helft was het anders. Genk nam misschien wel de voet wat van het gaspedaal, maar we speelden zeker beter dan voor de pauze. Als we dit meteen hadden gedaan, was het misschien wat spannender geweest. Ik vroeg tijdens de rust meer vertrouwen, attitude..."

"Het niveau was helaas niet aanvaardbaar voor de rust. Het is een beetje een rollercoaster dit seizoen, we moeten consistenter zijn in onze prestaties."