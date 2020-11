OHL-coach Brys voor Antwerp: "Spelers moeten bulken van het zelfvertrouwen"

16:49

vooraf, 16 uur 49. Laatste OHL-zege was 5 weken geleden. OH Leuven wil nog eens zegevieren. Het versloeg op 24 oktober de toenmalige leider Club Brugge met 2-1. Maar dat is voorlopig ook de laatste triomf van de Leuvenaars. Daarna volgde een 4-2-nederlaag tegen Beerschot, een afgelast duel tegen Moeskroen en een 2-2-gelijkspel tegen STVV. "We moeten terug met de durf en het lef spelen die ons dit seizoen zo vaak typeerden en waarmee we de topploegen pijn hebben gedaan", zegt OHL-coach Marc Brys. "We moeten ook terug naar de basisprincipes, onze filosofie, onze eigenheid. We dienen met meer passie te spelen, meer als een team." .