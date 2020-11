LIVE: Antwerp geeft 2-0-voorsprong uit handen in geanimeerde 1e helft

Na een knotsgekke 1e helft mogen beide teams wat zuurstof tanken. Batubinsika en Mbokani brachten Antwerp 2-0 voor. Henry en Sowah zorgden na 17 minuten spelen voor een 2-2-tussenstand. Antwerp was baas, maar vergat meer ballen in het mandje te leggen.

eerste helft, minuut 46. Rust. Na een knotsgekke 1e helft mogen beide teams wat zuurstof tanken. Batubinsika en Mbokani brachten Antwerp 2-0 voor. Henry en Sowah zorgden na 17 minuten spelen voor een 2-2-tussenstand. Antwerp was baas, maar vergat meer ballen in het mandje te leggen. .

Vrije trap op de rand van de 16 voor OH Leuven. De Laet had Malinov met zijn 2 voeten vooruit onderuitgeschoffeld.

eerste helft, minuut 40. Vrije trap op de rand van de 16 voor OH Leuven. De Laet had Malinov met zijn 2 voeten vooruit onderuitgeschoffeld. .

Het lage schot van Refaelov is een gemakkelijk balletje voor Romo. Na een bliksemsnelle start is het tempo er wat uit.

eerste helft, minuut 39. Het lage schot van Refaelov is een gemakkelijk balletje voor Romo. Na een bliksemsnelle start is het tempo er wat uit. .

OH Leuven beperkt zich tot verdedigen en overtredingen maken. Ngawa is de volgende met een geel streepje achter zijn naam. Refaelov schaart zich achter een vrije trap.

eerste helft, minuut 37. OH Leuven beperkt zich tot verdedigen en overtredingen maken. Ngawa is de volgende met een geel streepje achter zijn naam. Refaelov schaart zich achter een vrije trap. .

Miyoshi had de hoek voor het uitkiezen. Die bal had er altijd in gemoeten.

eerste helft, minuut 26. Miyoshi had de hoek voor het uitkiezen. Die bal had er altijd in gemoeten. Bert Sterckx (Sporza op Radio 1).

Henry stuurt Sowah het laantje in. Die knalt de bal staalhard in de linkerhoek. Het blijft doelpunten regenen op de Bosuil.

eerste helft, minuut 16. Sowah maakt er 2-2 van. Henry stuurt Sowah het laantje in. Die knalt de bal staalhard in de linkerhoek. Het blijft doelpunten regenen op de Bosuil. .

Deze keer mikt Henry naar de andere hoek en is Butez wel geklopt. Het gaat snel in Antwerp-OHL.

eerste helft, minuut 12. Henry treft raak. Deze keer mikt Henry naar de andere hoek en is Butez wel geklopt. Het gaat snel in Antwerp-OHL. .

Een fase later tikt Romo een vrije trap van Refaelov net over de deklat.

eerste helft, minuut 4. Een fase later tikt Romo een vrije trap van Refaelov net over de deklat. .

Na een minuut stilte voor Diego Maradona is er voetbal te zien op de Bosuil. Antwerp of OH Leuven? Welk team pakt die broodnodige zege?

eerste helft, minuut 1. Aftrap. Na een minuut stilte voor Diego Maradona is er voetbal te zien op de Bosuil. Antwerp of OH Leuven? Welk team pakt die broodnodige zege? .

16:49

vooraf, 16 uur 49. Laatste OHL-zege was 5 weken geleden. OH Leuven wil nog eens zegevieren. Het versloeg op 24 oktober de toenmalige leider Club Brugge met 2-1. Maar dat is voorlopig ook de laatste triomf van de Leuvenaars. Daarna volgde een 4-2-nederlaag tegen Beerschot, een afgelast duel tegen Moeskroen en een 2-2-gelijkspel tegen STVV. "We moeten terug met de durf en het lef spelen die ons dit seizoen zo vaak typeerden en waarmee we de topploegen pijn hebben gedaan", zegt OHL-coach Marc Brys. "We moeten ook terug naar de basisprincipes, onze filosofie, onze eigenheid. We dienen met meer passie te spelen, meer als een team." .