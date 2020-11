LIVE: Hairemans scoort en laat scoren, KV Mechelen leidt comfortabel tegen Zulte Waregem

Fase per fase

Fase per fase

60' tweede helft, minuut 60. Nog een wissel bij Zulte Waregem. Dury haalt Bianda naar de kant, Dompé moet de thuisploeg helpen in de achtervolging op KV Mechelen.

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Zulte Waregem, Jean-Luc Dompé erin, William Bianda eruit wissel William Bianda Jean-Luc Dompé

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Gianni Bruno van Zulte Waregem. 1, 2. goal Zulte Waregem KV Mechelen 61' 1 2

54' tweede helft, minuut 54. Bruno geeft Zulte Waregem weer hoop. Zulte Waregem knokt zich terug in de wedstrijd. Chory houdt de bal goed bij en stuurt Bruno de zestien in. Die laat de kans niet liggen en plaatst de aansluitingstreffer buiten het bereik van Coucke.

50' tweede helft, minuut 50. Hairemans brengt nu zelf Van Damme in stelling. Die haalt uit van net buiten de zestien. Zijn lage knal gaat niet zo gek ver naast.

50' tweede helft, minuut 50.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Geoffry Hairemans van KV Mechelen. 0, 2. goal Zulte Waregem KV Mechelen 61' 0 2

48' tweede helft, minuut 48. Hairemans drijft de score op! Droomstart voor KV Mechelen in de 2e helft. Een schot van Storm springt weg op de lat, maar Walsh kan de bal opnieuw voor doel brengen en Hairemans laat Bostyn kansloos achter met een rake kopbal. Een assist en een doelpunt, straffe statistieken alweer voor Hairemans.



46' tweede helft, minuut 46. Opare schildert al meteen een voorzet op het hoofd van Chory. Die besluit slap in de handen van Coucke.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Zulte Waregem begint met één nieuwe naam aan de tweede helft. Opare komt in de ploeg voor Sissako. Geen wissels bij KV Mechelen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

16:46 rust, 16 uur 46. Vervanging bij Zulte Waregem, Daniel Opare erin, Abdoulaye Sissako eruit wissel Abdoulaye Sissako Daniel Opare

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. KV Mechelen trekt met een 0-1-voorsprong de rust in en daar valt niks op aan te merken. Een schot van Hairemans strandde nog op de paal, maar op zijn aangeven kon Storm kort voor de rust wél scoren. Zulte Waregem bakte er weinig van.

45+1' eerste helft, minuut 46. Chory komt na een duel ongelukkig met zijn studs op het been van Van Damme terecht. De speler van Zulte Waregem verontschuldigt zich meteen, Van Damme moet even naar de kant voor verzorging.

43' eerste helft, minuut 43. Geen reactie van Zulte Waregem voorlopig. Het is daarentegen KV Mechelen dat doorgaat op zijn elan. Werk aan de winkel voor Francky Dury tijdens de rust.

40' eerste helft, minuut 40.

39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Nikola Storm van KV Mechelen. 0, 1. goal Zulte Waregem KV Mechelen 61' 0 1

39' eerste helft, minuut 39. Storm geeft KVM loon naar werken. KV Mechelen komt kort voor de rust verdiend op voorsprong. Hairemans brengt de bal buitenkant voet heerlijk voor doel en daar prikt Storm de openingstreffer in één tijd binnen. Prachtige aanval, knap afgerond.



39' eerste helft, minuut 39. Mrabti haalt vanaf de rand van de zestien uit in de draai, maar zijn poging gaat naast. Toch alweer een kans voor de bezoekers.

37' eerste helft, minuut 37. Voorlopig koopt KV Mechelen weinig voor het overwicht. Het blijft bovendien toch opletten voor de schaarse prikken van Zulte Waregem. Al moet de thuisploeg dan wel zorgvuldiger worden. Bruno wordt gelanceerd, maar verkwanselt de tegenprik door een slechte controle.

33' eerste helft, minuut 33. Schoofs wordt bijna gelanceerd in de zestien, maar Bostyn is sneller op de bal. KV Mechelen blijft het proberen.

31' eerste helft, minuut 31. Toch opvallend hoe KV Mechelen hier de lakens blijft uitdelen. Op een kansje voor Bruno na heeft Zulte Waregem nog niks laten zien in deze wedstrijd.

28' eerste helft, minuut 28. KV Mechelen krijgt voorlopig niet waar het recht op heeft, namelijk een doelpunt. Johan De Caluwé op Radio 1.

27' eerste helft, minuut 27. Stevige botsing tussen Vranckx en Bianda, die tegelijk naar de bal gaan. Beide spelers moeten even bekomen, maar de schade lijkt al bij al mee te vallen.

26' eerste helft, minuut 26. De druk van KV Mechelen houdt aan, de bezoekers dwingen nog maar eens een hoekschop af. Storm brengt de bal alweer goed aangesneden voor doel, maar bij Zulte Waregem kunnen ze de voorzet ontzetten.

25' eerste helft, minuut 25. Zulte Waregem blijft het moeilijk hebben. Het spel blijft zich vooral afspelen op de helft van de thuisploeg. Johan De Caluwé op Radio 1.

20' eerste helft, minuut 20. Bruno botst op Coucke. Dan toch eens een gevaarlijke aanval van Zulte Waregem. Govea stuurt Bruno met een heerlijke pass weg in de zestien, maar Coucke is bij de pinken en komt goed uit. Eindelijk eens een echte kans voor de thuisploeg.

15' eerste helft, minuut 15. Hairemans op de paal! Zulte Waregem ontsnapt aan de 0-1! Hairemans haalt in één tijd uit op een uitstekende voorzet van Storm, maar hij ziet zijn schot op de paal stranden en Bostyn kan de bal oprapen. Hairemans raakte de bal niet vol, hier zat meer in voor de bezoekers.

11' eerste helft, minuut 11. Even wat ruimte voor de thuisploeg. Srarfi kan zich goed doorzetten op links en brengt de bal laag voor doel, maar Chory kan er niet bij. Zulte Waregem komt wat beter in de wedstrijd.

9' eerste helft, minuut 9. Het is moeilijk om de bal in de ploeg te houden bij Zulte Waregem. Ze raken moeilijk op de helft van KV Mechelen. Johan De Caluwé op Radio 1.

7' eerste helft, minuut 7. Van Damme haalt uit. Van Damme is de gevaarlijkste man bij de bezoekers. Hij krijgt een vrije schietkans aan het halve maantje en haalt in één tijd uit. Zijn schot mist de goede richting en zeilt over.

5' eerste helft, minuut 5. Het is niet de thuisploeg die de touwtjes in handen neemt in deze openingsfase. KV Mechelen toont voorlopig de meeste aanvalsdrift.

5' eerste helft, minuut 5.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste prik komt van KV Mechelen. Storm dropt een vrije trap in de zestien en via de rug van Van Damme belandt de bal naast het doel. Er was wel gevlagd voor buitenspel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Dierick fluit de wedstrijd op gang. Kan Zulte Waregem de punten thuishouden tegen KV Mechelen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:43 vooraf, 15 uur 43. Onderlinge duels. De wedstrijden tegen Zulte Waregem waren de voorbije 3 seizoenen geen groot succes voor KV Mechelen. Van de voorbije 6 duels kon het er maar 1 winnen, eind juli vorig jaar. De overige 5 duels leverden 4 overwinningen voor Zulte Waregem en 1 puntendeling op.

15:30 vooraf, 15 uur 30. 3 wissels bij KV Mechelen. Wouter Vrancken moet noodgedwongen enkele wissels doorvoeren. Defour en De Camargo liggen in de lappenmand. Kabore moet dan weer vrede nemen met een plaats op de bank. Het drietal wordt vervangen door Vranckx, Wernersson en Schoofs.

15:19 vooraf, 15 uur 19. KV Mechelen wil eindelijk nog eens winnen. KV Mechelen telt in de stand 2 punten minder dan Zulte Waregem en kan bij winst dus over het team van Francky Dury springen. In zijn laatste 2 wedstrijden kwam KV Mechelen niet verder dan 2 puntendelingen. De tegenstand was daarin wel stevig met eerst Club Brugge en dan Charleroi.

15:16 vooraf, 15 uur 16. Opsteker voor Zulte Waregem op vorige speeldag. Zulte Waregem boekte net voor de interlandbreak een belangrijke overwinning op bezoek bij Cercle Brugge, de derde nog maar dit seizoen. Zulte Waregem kon zo even wegspringen uit de gevarenzone.

15:11 vooraf, 15 uur 11. Geen wijzigingen bij Zulte Waregem. Francky Dury ziet geen redenen om te sleutelen aan de ploeg die op de vorige speeldag Cercle Brugge versloeg. We zien straks dus dezelfde elf namen aan de aftrap verschijnen bij Zulte Waregem. Sammy Bossut moet nog even wachten op zijn terugkeer in doel. Hij begint op de bank.

15:03 vooraf, 15 uur 03. Trekt Zulte Waregem de lijn door? Zulte Waregem kon op de vorige speeldag eindelijk nog eens winnen na 7 wedstrijden zonder zege. KV Mechelen wacht dan weer al 4 wedstrijden op een driepunter. Beide clubs kunnen de punten dus goed gebruiken. Volg de wedstrijd hier vanaf 16u.

15:03 - Vooraf Vooraf, 15 uur 03

Opstelling Zulte Waregem. Louis Bostyn, William Bianda, Cameron Humphreys, Olivier Deschacht, Bassem Srarfi, Abdoulaye Sissako, Jannes van Hecke, Damien Marcq, Gianni Bruno, Tomáš Chorý, Omar Govea Opstelling Zulte Waregem Omar Govea, Tomáš Chorý, Gianni Bruno, Damien Marcq, Jannes van Hecke, Abdoulaye Sissako, Bassem Srarfi, Olivier Deschacht, Cameron Humphreys, William Bianda, Louis Bostyn

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Siemen Voet, Jordi Vanlerberghe, Victor Wernersson, Rob Schoofs, Joachim Van Damme, Nikola Storm, Geoffry Hairemans, Aster Vranckx, Kerim Mrabti Opstelling KV Mechelen Kerim Mrabti, Aster Vranckx, Geoffry Hairemans, Nikola Storm, Joachim Van Damme, Rob Schoofs, Victor Wernersson, Jordi Vanlerberghe, Siemen Voet, Sandy Walsh, Gaëtan Coucke