Hairemans graait de 3 punten mee voor KVM op bezoek bij Essevee

Zulte Waregem - KV Mechelen in een notendop:

Storm bezorgt KV Mechelen verdiende voorsprong

KV Mechelen pakte vorig seizoen de volle buit in het Regenboogstadion en dat kunstje wilden de bezoekers graag overdoen. Ze toonden in elk geval de meeste aanvalsdrift in de openingsfase, Van Damme kon tot twee keer toe voor dreiging zorgen.

Zulte Waregem leek nog niet goed wakker en ontsnapte op het kwartier aan de 0-1. Hairemans haalde in één tijd uit op een voorzet van Storm, zijn schot strandde op de paal. Pas na 20 minuten bokste ook de thuisploeg een kans in elkaar. Govea lanceerde Bruno, maar die miste zijn controle en zo kon Coucke redding brengen.

Het was meteen het enige wapenfeit van de thuisploeg. KV Mechelen bleef de lakens uitdelen en kreeg kort voor de rust loon naar werken. Hairemans bracht de bal buitenkant voet heerlijk voor doel en daar prikte Storm de openingstreffer in één tijd fraai in doel.