Waasland-Beveren vergeet zichzelf weer te belonen, 6e zege voor Cercle

20:22

einde, 20 uur 22. Einde: 0-2. Cercle Brugge pakt de overwinning op het veld van Waasland-Beveren. De thuisploeg had in de eerste helft de beste kansen, maar een efficiënte Ugbo zorgde voor een 0-1 ruststand. In de tweede helft konden de Waaslanders geen vuist meer maken en besliste Ugbo de wedstrijd. .