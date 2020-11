Spoelt Standard zijn sportieve en extra-sportieve zorgen straks door?

10:10

vooraf, 10 uur 10. Nummer 5 versus 13. Standard heeft van de interlandbreak gebruik kunnen maken om zich te bezinnen, want van zijn laatste 7 wedstrijden in alle competities samen kon het er welgeteld eentje winnen: thuis op Allerheiligen tegen KV Oostende. Dat was een zuinige 1-0-overwinning die vooral herinnerd zal worden omdat sterkhouder en aanvoerder Zinho Vanheusden een zware knieblessure opliep. In de Europa League loert de uitschakeling met 0 op 9 al om de hoek, maar in de Jupiler Pro League blijf de schade beperkt en is het Luikse schip aangemeerd op de 5e plaats, op slechts 1 punt van het leidersduo Club Brugge en Charleroi. Eupen staat met 12 punten uit 11 wedstrijden op een 13e stek onder zijn waarde geklasseerd. .