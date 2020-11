LIVE: Spoelt Standard zijn sportieve en extra-sportieve zorgen door?

19' eerste helft, minuut 19. Standard probeert de wedstrijd in handen te nemen, maar voetbalt te slordig om zijn wil te kunnen opleggen. Eupen lijkt technisch de betere ploeg. . Standard probeert de wedstrijd in handen te nemen, maar voetbalt te slordig om zijn wil te kunnen opleggen. Eupen lijkt technisch de betere ploeg.

16' eerste helft, minuut 16. Standard raakt nog eens aan de overkant en dwingt zelfs een hoekschop af, maar die is een gemakkelijke prooi voor De Wolf. . Standard raakt nog eens aan de overkant en dwingt zelfs een hoekschop af, maar die is een gemakkelijke prooi voor De Wolf.

11' eerste helft, minuut 11. Opnieuw Ngoy. De Standard-defensie krijgt maar moeilijk vat op Julien Ngoy, die zijn fraaie individuele actie niet kan bekronen met een schot. . Opnieuw Ngoy De Standard-defensie krijgt maar moeilijk vat op Julien Ngoy, die zijn fraaie individuele actie niet kan bekronen met een schot.

10' eerste helft, minuut 10. Aandachtige toeschouwer in Luik: Zino Vanheusden. De Standard-verdediger kwam daarnet, op krukken, zijn ploegmaats groeten en zit nu met z'n vriendin in de lege tribune. . Aandachtige toeschouwer in Luik: Zino Vanheusden. De Standard-verdediger kwam daarnet, op krukken, zijn ploegmaats groeten en zit nu met z'n vriendin in de lege tribune.

9' eerste helft, minuut 9. Het hoeft niet te verbazen dat Eupen het hier goed doet. Ook in Genk was Eupen de beter voetballende ploeg. Stef Wijnants op Radio 1. Het hoeft niet te verbazen dat Eupen het hier goed doet. Ook in Genk was Eupen de beter voetballende ploeg. Stef Wijnants op Radio 1

6' eerste helft, minuut 6. Ngoy op Bodart. Knappe actie van Ngoy, die Fai het nakijken geeft en vanuit een schuine hoek Bodart onder vuur neemt. Het zijn de bezoekers die nu de wet dicteren. . Ngoy op Bodart Knappe actie van Ngoy, die Fai het nakijken geeft en vanuit een schuine hoek Bodart onder vuur neemt. Het zijn de bezoekers die nu de wet dicteren.

4' eerste helft, minuut 4. Uithaal van Peeters. De blitzstart van Standard heeft niet lang geduurd. Eupen neemt over met een knal van Peeters, Bodart hoeft niet in te grijpen. . Uithaal van Peeters De blitzstart van Standard heeft niet lang geduurd. Eupen neemt over met een knal van Peeters, Bodart hoeft niet in te grijpen.

2' eerste helft, minuut 2. Standard laat er geen gras over groeien. Lestienne verrast De Wolf met een lobje, dat niet zo ver naast dwarrelt. . Standard laat er geen gras over groeien. Lestienne verrast De Wolf met een lobje, dat niet zo ver naast dwarrelt.

1' eerste helft, minuut 1. Valse start. Een paar spelers kunnen zich niet bedwingen en spurten al voor het eerste fluitsignaal van Bert Put de middellijn over. Bij de tweede poging lukt het wel, we zijn vertrokken! . Valse start Een paar spelers kunnen zich niet bedwingen en spurten al voor het eerste fluitsignaal van Bert Put de middellijn over. Bij de tweede poging lukt het wel, we zijn vertrokken!

1' eerste helft, minuut 1. Zinho Vanheusden op krukken.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

16:03 vooraf, 16 uur 03. Standard op 1? Ondanks het grillige parcours van de voorbije speeldagen blijft Standard meedraaien bovenin. Een zege tegen Eupen zou de Luikenaars minstens tot vanavond op kop van het klassement brengen. . Standard op 1? Ondanks het grillige parcours van de voorbije speeldagen blijft Standard meedraaien bovenin. Een zege tegen Eupen zou de Luikenaars minstens tot vanavond op kop van het klassement brengen.

16:00 vooraf, 16 uur . Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 3-0, dankzij goals van Laifis en Boljevic (2). Bij Eupen werd Amat uitgesloten. . Vorig seizoen eindigde deze confrontatie op 3-0, dankzij goals van Laifis en Boljevic (2). Bij Eupen werd Amat uitgesloten.

15:41 vooraf, 15 uur 41. Er was ons gezegd dat Musona niet mocht spelen na zijn terugkeer uit Zimbabwe. Een uur voor de match horen we pas dat hij toch speelgerechtigd is, daarom heb ik hem toch op de bank gezet. Benat San Jose. Er was ons gezegd dat Musona niet mocht spelen na zijn terugkeer uit Zimbabwe. Een uur voor de match horen we pas dat hij toch speelgerechtigd is, daarom heb ik hem toch op de bank gezet. Benat San Jose

15:27 vooraf, 15 uur 27. Zes wissels bij Eupen. Bij Eupen recupereert coach Benat San Jose een pak spelers na de corona-uitbraak van voor de interlandbreak. Het is dan ook een grondig gewijzigd elftal dat vandaag aan de aftrap verschijnt, met liefst zes wijzigingen ten opzichte van de vorige speeldag. Onder meer doelman De Wolf, Amat en Miangue zijn opnieuw van de partij. Poulain en Koné ontbreken dan weer door blessures. . Zes wissels bij Eupen Bij Eupen recupereert coach Benat San Jose een pak spelers na de corona-uitbraak van voor de interlandbreak. Het is dan ook een grondig gewijzigd elftal dat vandaag aan de aftrap verschijnt, met liefst zes wijzigingen ten opzichte van de vorige speeldag. Onder meer doelman De Wolf, Amat en Miangue zijn opnieuw van de partij. Poulain en Koné ontbreken dan weer door blessures.

15:26 vooraf, 15 uur 26. Eupen heeft dit seizoen nog maar één keer verloren buitenshuis, dus ik ben erg op mijn hoede voor deze wedstrijd. Philippe Montanier. Eupen heeft dit seizoen nog maar één keer verloren buitenshuis, dus ik ben erg op mijn hoede voor deze wedstrijd. Philippe Montanier

15:13 vooraf, 15 uur 13. Oulare in de spits bij Standard. Standard probeerde het op de vorige speeldag tegen Antwerp zonder diepe spits, maar dat liep niet echt lekker. Vandaag kiest Philippe Montanier wel weer voor een echte nummer 9, met Oulare in de spits. Daarnaast komen ook Shamir en Fai in de ploeg. Raskin is geschorst, Siquet en Boljevic vallen naast de ploeg. . Oulare in de spits bij Standard Standard probeerde het op de vorige speeldag tegen Antwerp zonder diepe spits, maar dat liep niet echt lekker. Vandaag kiest Philippe Montanier wel weer voor een echte nummer 9, met Oulare in de spits. Daarnaast komen ook Shamir en Fai in de ploeg. Raskin is geschorst, Siquet en Boljevic vallen naast de ploeg.



Zonder Carcela. Mehdi Carcela heeft positief getest op het coronavirus en ontbreekt derhalve in de selectie. Ook de Europa League-match van volgende week donderdag tegen Lech Poznan dreigt Carcela te missen. Standard werd de voorbije weken geteisterd door het coronavirus. Eerder testten Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako, Abdoul Fessal Tapsoba, Maxime Lestienne, Nicolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha positief.



Financiële zorgen. Naast sportieve besognes kampt Standard ook weer met grote financiële zorgen. De onderhandelingen met zakenman François Fornieri zijn immers stopgezet, wat zeer zorgwekkend is. Standard torst een algemene schuld van 51,7 miljoen euro en vooral de kortetermijnschulden kunnen een groot probleem vormen. Fornieri zou 50% van de aandelen kopen, maar die deal gaat niet door.



Nummer 5 versus 13. Standard heeft van de interlandbreak gebruik kunnen maken om zich te bezinnen, want van zijn laatste 7 wedstrijden in alle competities samen kon het er welgeteld eentje winnen: thuis op Allerheiligen tegen KV Oostende. Dat was een zuinige 1-0-overwinning die vooral herinnerd zal worden omdat sterkhouder en aanvoerder Zinho Vanheusden een zware knieblessure opliep. In de Europa League loert de uitschakeling met 0 op 9 al om de hoek, maar in de Jupiler Pro League blijf de schade beperkt en is het Luikse schip aangemeerd op de 5e plaats, op slechts 1 punt van het leidersduo Club Brugge en Charleroi. Eupen staat met 12 punten uit 11 wedstrijden op een 13e stek onder zijn waarde geklasseerd.



In de Europa League loert de uitschakeling met 0 op 9 al om de hoek, maar in de Jupiler Pro League blijf de schade beperkt en is het Luikse schip aangemeerd op de 5e plaats, op slechts 1 punt van het leidersduo Club Brugge en Charleroi. Eupen staat met 12 punten uit 11 wedstrijden op een 13e stek onder zijn waarde geklasseerd.

10:08 vooraf, 10 uur 08. Standard en Eupen bekampen elkaar. Na 3 interlands van de Rode Duivels is het vandaag weer JPL-voetbal geblazen. Standard en Eupen trappen met een burenduel speeldag 13 op gang. De match op Sclessin gaat van start om 16.15u. . Standard en Eupen bekampen elkaar Na 3 interlands van de Rode Duivels is het vandaag weer JPL-voetbal geblazen. Standard en Eupen trappen met een burenduel speeldag 13 op gang. De match op Sclessin gaat van start om 16.15u.

10:08 - Vooraf Vooraf, 10 uur 08

Opstelling Standard. Arnaud Bodart, Collins Fai, Noe Dussenne, Kostas Laifis, Nicolas Gavory, Eden Shamir, Merveille Bokadi, Samuel Bastien, Obbi Oulare, Michel Ange Balikwisha, Maxime Lestienne Opstelling Standard Maxime Lestienne, Michel Ange Balikwisha, Obbi Oulare, Samuel Bastien, Merveille Bokadi, Eden Shamir, Nicolas Gavory, Kostas Laifis, Noe Dussenne, Collins Fai, Arnaud Bodart

Opstelling KAS Eupen. Ortwin De Wolf, Senna Miangue, Jordi Amat, Emmanuel Agbadou, Konan N'Dri, Stef Peeters, Adriano Correia, Edo Kayembe, Nils Schouterden, Julien Ngoy, Smail Prevljak Opstelling KAS Eupen Smail Prevljak, Julien Ngoy, Nils Schouterden, Edo Kayembe, Adriano Correia, Stef Peeters, Konan N'Dri, Emmanuel Agbadou, Jordi Amat, Senna Miangue, Ortwin De Wolf