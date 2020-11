Doelman Bodart trapt Standard in 96e minuut nog naar onverhoopt punt tegen Eupen

Standard - Eupen in een notendop:

Standard geeft voorsprong meteen weer uit handen

Standard begon met sportieve én extra-sportieve zorgen aan de partij en dat leek ook in de kopjes te zitten bij de Luikenaars, want het was Eupen dat de wedstrijd in handen nam. Met maar liefst 75 procent balbezit in de openingsfase waren de bezoekers baas in Luik. Peeters en vooral Ngoy zorgden voor de dreiging, maar een doelpunt bleef uit.

Pas halverwege de eerste helft kon Standard wat opschuiven, en dat leverde verrassend snel resultaat op. Bij een vrije trap van Fai pakte Bokadi uit met een fraaie omhaal, De Wolf had geen verhaal: 1-0.

Maar de Luikenaars waren amper klaar met juichen, of de bordjes hingen alweer gelijk. Prevljak werd vrijgespeeld in de zestien meter en de Bosniër, vorig weekend nog trefzeker tegen Nederland, nam Bodart te grazen met een gekruist schot.

En het werd nog wat erger voor de thuisploeg, want op slag van rust pakte Shamir twee keer geel in een paar minuten tijd. Na ingrijpen van de VAR werd die tweede gele kaart zelfs rechtstreeks rood. Hoe dan ook: Standard met z’n tienen de rust in.