LIVE: OHL komt net voor de rust langszij dankzij discutabele penalty

Fase per fase

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij OH Leuven, Pierre Yves Ngawa erin, Frédéric Duplus eruit wissel Frédéric Duplus Pierre Yves Ngawa

63' tweede helft, minuut 63. Duplus kan niet meer voort. Hij wordt vervangen door Ngawa. . Duplus kan niet meer voort. Hij wordt vervangen door Ngawa.

62' tweede helft, minuut 62. Exit Duplus? De wedstrijd ligt even stil na een ongelukkig duel met Duplus. Hij moet naar de kant geholpen worden. . Exit Duplus? De wedstrijd ligt even stil na een ongelukkig duel met Duplus. Hij moet naar de kant geholpen worden.

62' Gele kaart voor Chris Durkin van STVV tijdens tweede helft, minuut 62 Chris Durkin STVV

60' tweede helft, minuut 60. Brys grijpt nogmaals in en haalt Myny naar de kant. Hij wordt vervangen door Eppiah. . Brys grijpt nogmaals in en haalt Myny naar de kant. Hij wordt vervangen door Eppiah.

55' tweede helft, minuut 55. Filippov verkwanselt reuzenkans! OHL ontsnapt aan de 1-2! Filippov wordt plots zomaar uit het oog verloren op een lage voorzet van Suzuki. Maar hij raakt de bal niet goed en besluit van dichtbij rakelings naast. . Filippov verkwanselt reuzenkans! OHL ontsnapt aan de 1-2! Filippov wordt plots zomaar uit het oog verloren op een lage voorzet van Suzuki. Maar hij raakt de bal niet goed en besluit van dichtbij rakelings naast.

53' tweede helft, minuut 53. Geen van beide ploegen neemt voorlopig de bovenhand in deze tweede helft. Er wordt vooral hard gebikkeld. Deze wedstrijd kan nog alle kanten uit. . Geen van beide ploegen neemt voorlopig de bovenhand in deze tweede helft. Er wordt vooral hard gebikkeld. Deze wedstrijd kan nog alle kanten uit.

47' tweede helft, minuut 47. Kans voor Nazon! Het is meteen schrikken voor OHL, want STVV pakt uit met een snedige aanval. Suzuki kan zich doorzetten op rechts en brengt de bal laag voor doel. Daar kan de vrijstaande Nazon net niet goed genoeg bij de bal, hij besluit naast. . Kans voor Nazon! Het is meteen schrikken voor OHL, want STVV pakt uit met een snedige aanval. Suzuki kan zich doorzetten op rechts en brengt de bal laag voor doel. Daar kan de vrijstaande Nazon net niet goed genoeg bij de bal, hij besluit naast.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. De tweede helft is op gang getrapt. Bij OHL is er één wissel doorgevoerd: Tamari heeft de plaats ingenomen van Vlietinck. . 2e helft De tweede helft is op gang getrapt. Bij OHL is er één wissel doorgevoerd: Tamari heeft de plaats ingenomen van Vlietinck.

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij OH Leuven, Josh Eppiah erin, Olivier Myny eruit wissel Olivier Myny Josh Eppiah

21:32 rust, 21 uur 32. Vervanging bij OH Leuven, Musa Tamari erin, Thibault Vlietinck eruit wissel Thibault Vlietinck Musa Tamari

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. OHL en STVV gaan rusten bij een 1-1-tussenstand. Nazon bracht de bezoekers iets voor het halfuur op voorsprong. Kort voor de rust kreeg OHL een wel erg lichte penalty. Henry liet de kans niet liggen. . Rust OHL en STVV gaan rusten bij een 1-1-tussenstand. Nazon bracht de bezoekers iets voor het halfuur op voorsprong. Kort voor de rust kreeg OHL een wel erg lichte penalty. Henry liet de kans niet liggen.

45+4' eerste helft, minuut 49.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 47 door Thomas Henry van OH Leuven. 1, 1. penalty OH Leuven STVV 64' 1 1

45+2' eerste helft, minuut 47. Henry brengt OHL langszij. OHL pakt het cadeau van scheidsrechter Vergoote gretig uit. Henry knalt de strafschop hoog in doel. OHL komt zo net voor de rust langszij. . Henry brengt OHL langszij OHL pakt het cadeau van scheidsrechter Vergoote gretig uit. Henry knalt de strafschop hoog in doel. OHL komt zo net voor de rust langszij.



45' eerste helft, minuut 45. Penalty! Malinov gaat wel erg makkelijk liggen in de zestien na een vederlicht contact met Sankhon. Scheidsrechter Vergoote wijst zowaar naar de penaltystip! . Penalty! Malinov gaat wel erg makkelijk liggen in de zestien na een vederlicht contact met Sankhon. Scheidsrechter Vergoote wijst zowaar naar de penaltystip!

42' Gele kaart voor Kristiyan Malinov van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 42 Kristiyan Malinov OH Leuven

41' eerste helft, minuut 41. Malinov gaat veel te fel door op Filippov. Het komt hem op een gele kaart te staan. Op de bank bij OHL reageren ze verontwaardigd. . Malinov gaat veel te fel door op Filippov. Het komt hem op een gele kaart te staan. Op de bank bij OHL reageren ze verontwaardigd.

40' eerste helft, minuut 40. Nazon dropt de bal in de zestien, maar zijn voorzet is net niet op maat voor Asamoah. STVV blijft af en toe toch prikjes uitdelen. . Nazon dropt de bal in de zestien, maar zijn voorzet is net niet op maat voor Asamoah. STVV blijft af en toe toch prikjes uitdelen.

38' eerste helft, minuut 38. Suzuki kopt de bal in doel, maar er is al enkele seconden voordien gefloten voor buitenspel dus het feest gaat niet door. De Japanner zit voorlopig totaal niet in de wedstrijd. . Suzuki kopt de bal in doel, maar er is al enkele seconden voordien gefloten voor buitenspel dus het feest gaat niet door. De Japanner zit voorlopig totaal niet in de wedstrijd.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. OHL probeert toch meteen de scheve situatie recht te trekken. Maar bij STVV houden ze al bij al makkelijk stand. Henry wordt dan toch eens gevonden, maar hij kopt de bal tegen Caufriez aan. . OHL probeert toch meteen de scheve situatie recht te trekken. Maar bij STVV houden ze al bij al makkelijk stand. Henry wordt dan toch eens gevonden, maar hij kopt de bal tegen Caufriez aan.

28' eerste helft, minuut 28. Geel voor Nazon. Nazon gaat na de goal uitdagend vieren voor de neus van Marc Brys. Het komt hem op een gele kaart staan. . Geel voor Nazon Nazon gaat na de goal uitdagend vieren voor de neus van Marc Brys. Het komt hem op een gele kaart staan.

28' Gele kaart voor Duckens Nazon van STVV tijdens eerste helft, minuut 28 Duckens Nazon STVV

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Duckens Nazon van STVV. 0, 1. goal OH Leuven STVV 64' 0 1

27' eerste helft, minuut 27. Nazon geeft Romo het nakijken! STVV klimt op voorsprong! Nazon wringt zich tussen enkele OHL-spelers en haalt dan met een gekruist schot hard uit van net buiten de zestien. Romo heeft geen verhaal. . Nazon geeft Romo het nakijken! STVV klimt op voorsprong! Nazon wringt zich tussen enkele OHL-spelers en haalt dan met een gekruist schot hard uit van net buiten de zestien. Romo heeft geen verhaal.



26' eerste helft, minuut 26. Nazon blijft de gevaarlijkste man bij STVV. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot is te zwak om Romo in de problemen te brengen. . Nazon blijft de gevaarlijkste man bij STVV. Hij haalt uit in de draai, maar zijn schot is te zwak om Romo in de problemen te brengen.

25' eerste helft, minuut 25.

24' eerste helft, minuut 24. Het blijft allemaal een beetje op een gezapig tempo gaan in Leuven. De thuisploeg heeft de controle, maar kan daar nauwelijks kansen aan koppelen. STVV loert op de counter. . Het blijft allemaal een beetje op een gezapig tempo gaan in Leuven. De thuisploeg heeft de controle, maar kan daar nauwelijks kansen aan koppelen. STVV loert op de counter.

18' eerste helft, minuut 18. Schmidt moet plots vol aan de bak. Malinov haalt in één tijd op een weggekopte bal met een harde, lage knal. De STVV-doelman gaat goed plat. . Schmidt moet plots vol aan de bak. Malinov haalt in één tijd op een weggekopte bal met een harde, lage knal. De STVV-doelman gaat goed plat.

17' eerste helft, minuut 17.

15' eerste helft, minuut 15. Belangrijke tussenkomst van Romo. STVV pakt uit met een snedige counter na een slechte vrije trap van Mercier. Cacace brengt de bal laag voor doel, maar Romo kan voorkomen dat Nazon bereikt wordt. . Belangrijke tussenkomst van Romo STVV pakt uit met een snedige counter na een slechte vrije trap van Mercier. Cacace brengt de bal laag voor doel, maar Romo kan voorkomen dat Nazon bereikt wordt.

11' eerste helft, minuut 11. Myny blijft het proberen. Dit keer met een lage knal van net buiten de zestien. Geen probleem voor Schmidt. . Myny blijft het proberen. Dit keer met een lage knal van net buiten de zestien. Geen probleem voor Schmidt.

9' eerste helft, minuut 9. De thuisploeg probeert meteen de bakens te verzette,. Myny zet een mooie één-twee op met Sowah, maar het orgelpunt ontbreekt. Hij plaatst de bal in het zijnet. . De thuisploeg probeert meteen de bakens te verzette,. Myny zet een mooie één-twee op met Sowah, maar het orgelpunt ontbreekt. Hij plaatst de bal in het zijnet.

7' eerste helft, minuut 7.

5' eerste helft, minuut 5. Mercier schudt een prima pass uit zijn sloffen naar Sowah. Maar die pikt de bal niet goed mee en plaatst zijn schot uiteindelijk naast. . Mercier schudt een prima pass uit zijn sloffen naar Sowah. Maar die pikt de bal niet goed mee en plaatst zijn schot uiteindelijk naast.

4' eerste helft, minuut 4. De eerste prik komt van STVV. Nazon baant zich een weg door de OHL-defensie, maar levert dan een zwak afstandsschot af. . De eerste prik komt van STVV. Nazon baant zich een weg door de OHL-defensie, maar levert dan een zwak afstandsschot af.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. OHL trapt de laatste wedstrijd van de 13e speeldag op gang. Kan STVV een vuist maken? . Aftrap OHL trapt de laatste wedstrijd van de 13e speeldag op gang. Kan STVV een vuist maken?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:37 vooraf, 20 uur 37. Scoringsprobleem bij STVV. OHL is een garantie op goals. De promovendus wist tot dusver in elk van zijn wedstrijden minstens 1 keer te scoren. Het steekt schril af tegen STVV, dat in 4 van zijn 11 wedstrijden niet tot scoren kwam. . Scoringsprobleem bij STVV OHL is een garantie op goals. De promovendus wist tot dusver in elk van zijn wedstrijden minstens 1 keer te scoren. Het steekt schril af tegen STVV, dat in 4 van zijn 11 wedstrijden niet tot scoren kwam.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Stevige thuisreputatie voor OHL. OHL pakte in zijn eerste 2 thuiswedstrijden slechts 1 punt, maar sindsdien wist geen enkele ploeg nog punten te pakken aan Den Dreef. Zowel Standard, Zulte Waregem als Club Brugge beten er in het zand. Is STVV de volgende in de rij? . Stevige thuisreputatie voor OHL OHL pakte in zijn eerste 2 thuiswedstrijden slechts 1 punt, maar sindsdien wist geen enkele ploeg nog punten te pakken aan Den Dreef. Zowel Standard, Zulte Waregem als Club Brugge beten er in het zand. Is STVV de volgende in de rij?

20:29 vooraf, 20 uur 29. Onderlinge duels. De laatste confrontatie tussen beide ploegen was eind september vorig jaar. STVV knikkerde OHL toen uit de Beker van België. Het had toen in de 1/16 e finales wel verlengingen nodig. Opvallend, 2 jaar eerder speelde identiek hetzelfde scenario zich af. . Onderlinge duels De laatste confrontatie tussen beide ploegen was eind september vorig jaar. STVV knikkerde OHL toen uit de Beker van België. Het had toen in de 1/16e finales wel verlengingen nodig. Opvallend, 2 jaar eerder speelde identiek hetzelfde scenario zich af.

20:21 vooraf, 20 uur 21. STVV zonder Teixeira en De Ridder. Ook bij STVV zijn er wat veranderingen t.o.v. de laatste wedstrijd tegen Racing Genk. Colombatto en Durkin komen aan de aftrap. Ze nemen de plaatsen in van de geblesseerde Teixeira en de geschorste De Ridder. . STVV zonder Teixeira en De Ridder Ook bij STVV zijn er wat veranderingen t.o.v. de laatste wedstrijd tegen Racing Genk. Colombatto en Durkin komen aan de aftrap. Ze nemen de plaatsen in van de geblesseerde Teixeira en de geschorste De Ridder.

20:13 vooraf, 20 uur 13. 3 wissels bij OHL. In vergelijking met de wedstrijd tegen Beerschot zien we bij OHL 3 wijzigingen. Maertens, Bese en Tshimanga verdwijnen uit de basis. Ouedraogo, Vekemans en Vlietinck komen in de ploeg. . 3 wissels bij OHL In vergelijking met de wedstrijd tegen Beerschot zien we bij OHL 3 wijzigingen. Maertens, Bese en Tshimanga verdwijnen uit de basis. Ouedraogo, Vekemans en Vlietinck komen in de ploeg.

20:13 vooraf, 20 uur 13. OH Leuven begint extra uitgerust aan deze wedstrijd. Het duel tegen Moeskroen op de vorige speeldag werd immers uitgesteld. STVV moest toen wel aan de bak, thuis tegen Racing Genk. De week voordien zagen ook de Truienaars hun wedstrijd tegen Moeskroen uitgesteld worden. . OH Leuven begint extra uitgerust aan deze wedstrijd. Het duel tegen Moeskroen op de vorige speeldag werd immers uitgesteld. STVV moest toen wel aan de bak, thuis tegen Racing Genk. De week voordien zagen ook de Truienaars hun wedstrijd tegen Moeskroen uitgesteld worden.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Kan STVV iets rapen bij OHL? STVV kon dit seizoen buitenshuis nog maar 1 punt pakken. OH Leuven pakte dan weer 9 op 9 in zijn laatste 3 thuiswedstrijden. Houdt het ook vanavond de punten thuis of verrast STVV? Volg het hier vanaf 20.45u. . Kan STVV iets rapen bij OHL? STVV kon dit seizoen buitenshuis nog maar 1 punt pakken. OH Leuven pakte dan weer 9 op 9 in zijn laatste 3 thuiswedstrijden. Houdt het ook vanavond de punten thuis of verrast STVV? Volg het hier vanaf 20.45u.

20:06 - Vooraf Vooraf, 20 uur 06

Opstelling OH Leuven. Rafael Romo, Frédéric Duplus, Sascha Kotysch, Dylan Ouédraogo, Thibault Vlietinck, Kamal Sowah, David Hubert, Kristiyan Malinov, Xavier Mercier, Thomas Henry, Olivier Myny Opstelling OH Leuven Olivier Myny, Thomas Henry, Xavier Mercier, Kristiyan Malinov, David Hubert, Kamal Sowah, Thibault Vlietinck, Dylan Ouédraogo, Sascha Kotysch, Frédéric Duplus, Rafael Romo

Opstelling STVV. Daniel Schmidt, Ibrahima Sankhon, Santiago Colombatto, Maximiliano Caufriez, Pol García, Liberato Cacace, Olexander Filippov, Chris Durkin, Samuel Asamoah, Yuma Suzuki, Duckens Nazon Opstelling STVV Duckens Nazon, Yuma Suzuki, Samuel Asamoah, Chris Durkin, Olexander Filippov, Liberato Cacace, Pol García, Maximiliano Caufriez, Santiago Colombatto, Ibrahima Sankhon, Daniel Schmidt