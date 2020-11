Twee late goals worden netjes verdeeld: KVO en Antwerp in balans

KV Oostende - Antwerp in een notendop:

Geen doelpunten in aangename eerste helft

Refaelov wist late openingsgoal al snel weer uit

Na de rust kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. De bezoekers hadden het meeste balbezit, maar slaagden er niet in volwaardige kansen bij elkaar te voetballen. Toch was het ook aan Oostendse kant een pak minder, waardoor het vooral op stilstaande fases rekenen was.

Bijna stond de kustploeg dan ook op voorsprong toen Vandendriessche met een vrije trap het hoofd van Theate vond. De jonge Belg had een goede detente in huis, maar Butez hield de 0-0 met een uitstekende reflex op het bord.

Toch was het maar uitstel van executie voor Antwerp, want op de daaropvolgende corner was het wel raak. D'Arpino schilderde de bal op het hoofd van Tanghe en die zette de thuisploeg op 1-0.

Lang kon Oostende niet genieten van de voorsprong. Gerkens stuurde de net ingevallen Miyoshi knap het straatje in. De Japanner legde de bal terug op Refaelov en die twijfelde niet. 1-1 en alles te herdoen.

In een intense slotfase kwam Antwerp nog het dichtst bij de overwinning, maar de knal van de sterk ingevallen Miyoshi werd op de valreep nog in hoekschop verwerkt. KV Oostende en Antwerp verdelen de buit na een billijk gelijkspel.