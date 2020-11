LIVE: Aangename eerste helft in Oostende levert geen goals op

19:17 rust, 19 uur 17. RUST. Na een aangename eerste helft duiken we met een 0-0-stand de kleedkamer in. Beide teams kregen de kans op een doelpunt, maar scoren lukte nog niet. . RUST Na een aangename eerste helft duiken we met een 0-0-stand de kleedkamer in. Beide teams kregen de kans op een doelpunt, maar scoren lukte nog niet.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. McGeehan over. Theate speelt een dijk van een wedstrijd en zit er nog maar eens tussen. De jonge Belg lanceert vervolgens Gueye, die met een gelukje McGeehan vindt. De middenvelder kan de botsende bal niet laag houden en schiet over. . McGeehan over Theate speelt een dijk van een wedstrijd en zit er nog maar eens tussen. De jonge Belg lanceert vervolgens Gueye, die met een gelukje McGeehan vindt. De middenvelder kan de botsende bal niet laag houden en schiet over.

43' eerste helft, minuut 43. Haroun met de slalom. Faris Haroun krijgt wat ruimte en steekt dan het volledige middenveld over. De Belg vindt Juklerod op de linkerkant, maar Hubert kan knap redding brengen. Wat een inspanning van de Antwerp-kapitein! . Haroun met de slalom Faris Haroun krijgt wat ruimte en steekt dan het volledige middenveld over. De Belg vindt Juklerod op de linkerkant, maar Hubert kan knap redding brengen. Wat een inspanning van de Antwerp-kapitein!

42' eerste helft, minuut 42. Opnieuw kan Sakala de motor aanzetten, maar dat is buiten De Laet gerekend. De Belgische verdediger haalt de aanvaller knap terug. . Opnieuw kan Sakala de motor aanzetten, maar dat is buiten De Laet gerekend. De Belgische verdediger haalt de aanvaller knap terug.

40' eerste helft, minuut 40. Na een snelle tegenaanval talmt Sakala veel te lang, waardoor de Antwerp-defensie kan terugkomen. Hier zat meer in voor Oostende. . Na een snelle tegenaanval talmt Sakala veel te lang, waardoor de Antwerp-defensie kan terugkomen. Hier zat meer in voor Oostende.

40' eerste helft, minuut 40.

39' Blessure. Terwijl de wedstrijd iets slordiger wordt, blijft Mbokani op de grond liggen na een duel met Theate. . eerste helft, minuut 39. Blessure Terwijl de wedstrijd iets slordiger wordt, blijft Mbokani op de grond liggen na een duel met Theate.

34' Gele kaart voor Faris Haroun van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 34 Faris Haroun Antwerp

33' eerste helft, minuut 33. Haroun aan de noodrem. Gueye wordt diep gestuurd, waardoor Haroun in de achtervolging moet. De Antwerp-kapitein gaat aan de noodrem hangen en krijgt geel. Had Haroun hier rood verdiend? Gueye kon namelijk alleen op Butez af. . Haroun aan de noodrem Gueye wordt diep gestuurd, waardoor Haroun in de achtervolging moet. De Antwerp-kapitein gaat aan de noodrem hangen en krijgt geel. Had Haroun hier rood verdiend? Gueye kon namelijk alleen op Butez af.

32' eerste helft, minuut 32. We zijn iets meer dan een halfuur ver en tot nu toe is het vooral Oostende dat de grootste kansen bij elkaar heeft gevoetbald. Voorin lijkt Antwerp nog wat zoekende. . We zijn iets meer dan een halfuur ver en tot nu toe is het vooral Oostende dat de grootste kansen bij elkaar heeft gevoetbald. Voorin lijkt Antwerp nog wat zoekende.

30' eerste helft, minuut 30. Juklerod naast. Na een voorzet van Haroun belandt de bal bij Juklerod. De Noor kan aanleggen voor het schot, maar schiet nog vrij ver naast de kooi van Hubert. . Juklerod naast Na een voorzet van Haroun belandt de bal bij Juklerod. De Noor kan aanleggen voor het schot, maar schiet nog vrij ver naast de kooi van Hubert.

28' eerste helft, minuut 28. Daar is Antwerp. Haroun devieert een voorzet richting Mbokani, maar de Congolees kan net niet bij de bal. Uit de herhaling blijkt dat de spits ook buitenspel stond. . Daar is Antwerp Haroun devieert een voorzet richting Mbokani, maar de Congolees kan net niet bij de bal. Uit de herhaling blijkt dat de spits ook buitenspel stond.

27' eerste helft, minuut 27. Gueye nipt naast! Sakala vindt Gueye in de zestien. De Senegalees krijgt wat ruimte en schiet de bal dan rakelings naast de paal. Ei zo na stond het 1-0 voor de thuisploeg. . Gueye nipt naast! Sakala vindt Gueye in de zestien. De Senegalees krijgt wat ruimte en schiet de bal dan rakelings naast de paal. Ei zo na stond het 1-0 voor de thuisploeg.

26' eerste helft, minuut 26.

23' eerste helft, minuut 23. We blijven voorlopig toch een beetje op onze honger zitten in deze eerste helft. Beide ploegen zoeken de voetballende oplossing, maar slagen er niet in de vijandige doelman onder vuur te nemen. . We blijven voorlopig toch een beetje op onze honger zitten in deze eerste helft. Beide ploegen zoeken de voetballende oplossing, maar slagen er niet in de vijandige doelman onder vuur te nemen.

21' eerste helft, minuut 21. Butez met risico. Na een lange bal komt Butez ver uit zijn doel. De doelman blijft koel en verijdelt het gevaar. Knap maar risicovol van de jonge Belg. . Butez met risico Na een lange bal komt Butez ver uit zijn doel. De doelman blijft koel en verijdelt het gevaar. Knap maar risicovol van de jonge Belg.

17' eerste helft, minuut 17. Nog eens Oostende. Met een gelukje komt de bal uiteindelijk bij Vandendriessche in de zestien. De middenvelder kan niet genoeg kracht zetten, waardoor Butez niet moet ingrijpen. . Nog eens Oostende Met een gelukje komt de bal uiteindelijk bij Vandendriessche in de zestien. De middenvelder kan niet genoeg kracht zetten, waardoor Butez niet moet ingrijpen.

16' eerste helft, minuut 16. Refaelov maakt zichzelf knap vrij op het middenveld en probeert Buta te bereiken in de rug van Ndicka. De Oostende-verdediger kan de Portugees nog net voldoende hinderen, waardoor er geen verder gevaar meer uitkomt. . Refaelov maakt zichzelf knap vrij op het middenveld en probeert Buta te bereiken in de rug van Ndicka. De Oostende-verdediger kan de Portugees nog net voldoende hinderen, waardoor er geen verder gevaar meer uitkomt.

15' eerste helft, minuut 15. Buta hoog over. Aan de linkerkant is het Juklerod die een corner voor zijn rekening neemt. De bal belandt uiteindelijk bij Buta, maar die schiet vanaf de rand van de zestien wild over. . Buta hoog over Aan de linkerkant is het Juklerod die een corner voor zijn rekening neemt. De bal belandt uiteindelijk bij Buta, maar die schiet vanaf de rand van de zestien wild over.

12' eerste helft, minuut 12. Antwerp neemt het heft nu iets nadrukkelijker in handen. Na een mislukte controle van Mbokani kan Refaelov de eerste hoekschop voor zijn rekening nemen. . Antwerp neemt het heft nu iets nadrukkelijker in handen. Na een mislukte controle van Mbokani kan Refaelov de eerste hoekschop voor zijn rekening nemen.

11' eerste helft, minuut 11. Na een leuk begin lijkt het er nu iets rustiger aan toe te gaan. Er is veel goede wil bij beide ploegen, maar de nauwkeurigheid ontbreekt voorlopig nog. . Na een leuk begin lijkt het er nu iets rustiger aan toe te gaan. Er is veel goede wil bij beide ploegen, maar de nauwkeurigheid ontbreekt voorlopig nog.

10' eerste helft, minuut 10.

9' eerste helft, minuut 9. D'Arpino probeert een splijtende pass door het hart van de Anwerp-defensie te spelen. Ondanks de inlopende Capon kan Butez de bal simpel oprapen. . D'Arpino probeert een splijtende pass door het hart van de Anwerp-defensie te spelen. Ondanks de inlopende Capon kan Butez de bal simpel oprapen.

7' eerste helft, minuut 7. We krijgen een eerste vrije trap op een gevaarlijke plek. Refaelov snijdt de bal goed aan, maar Mbokani en Seck kunnen net niet bij de bal. . We krijgen een eerste vrije trap op een gevaarlijke plek. Refaelov snijdt de bal goed aan, maar Mbokani en Seck kunnen net niet bij de bal.

6' eerste helft, minuut 6. Het antwoord van Antwerp laat niet lang op zich wachten. Juklerod vindt Pieter Gerkens in de zestien, maar de middenvelder kan zijn kopbal net niet kadreren. Een leuk begin van deze wedstrijd. . Het antwoord van Antwerp laat niet lang op zich wachten. Juklerod vindt Pieter Gerkens in de zestien, maar de middenvelder kan zijn kopbal net niet kadreren. Een leuk begin van deze wedstrijd.

3' eerste helft, minuut 3. Bijna 1-0! Gueye controleert een lange pass knap en legt de bal dan terug op McGeehan. De middenvelder heeft de hoek voor het kiezen, maar stuit op Butez. Een knappe redding van de doelman! . Bijna 1-0! Gueye controleert een lange pass knap en legt de bal dan terug op McGeehan. De middenvelder heeft de hoek voor het kiezen, maar stuit op Butez. Een knappe redding van de doelman!

2' eerste helft, minuut 2. Daar is Oostende een eerste keer. Vandendriessche speelt Sakala aan rond de zestien, maar de spits glijdt op hetzelfde moment uit. . Daar is Oostende een eerste keer. Vandendriessche speelt Sakala aan rond de zestien, maar de spits glijdt op hetzelfde moment uit.

1' eerste helft, minuut 1. De balt rolt! We zijn eraan begonnen in Oostende. Boekt de thuisploeg straks zijn eerste overwinning tegen een topclub? . De balt rolt! We zijn eraan begonnen in Oostende. Boekt de thuisploeg straks zijn eerste overwinning tegen een topclub?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:47 vooraf, 17 uur 47. Buta voor Miyoshi. In vergelijking met de partij tegen Standard voert Antwerp-coach Ivan Leko maar 1 verandering door in zijn basiself. Aurelio Buta neemt de plaats in van Miyoshi. Verder is het ook een beetje thuiskomen voor Jordan Lukaku. De Belgische linksachter kende mooie tijden aan de kust, maar wordt door zijn moederclub Lazio momenteel uitgeleend aan Antwerp. Birger Verstaete is er in zijn geboortestad niet bij door een blessure. . Buta voor Miyoshi In vergelijking met de partij tegen Standard voert Antwerp-coach Ivan Leko maar 1 verandering door in zijn basiself. Aurelio Buta neemt de plaats in van Miyoshi. Verder is het ook een beetje thuiskomen voor Jordan Lukaku. De Belgische linksachter kende mooie tijden aan de kust, maar wordt door zijn moederclub Lazio momenteel uitgeleend aan Antwerp. Birger Verstaete is er in zijn geboortestad niet bij door een blessure.

17:38 vooraf, 17 uur 38. 2 wijzigingen bij Oostende. Bij Oostende brengt coach Blessin Brecht Capon nog eens aan de aftrap. De laatste basisplaats van de Belgische rechtsachter dateerde al van 7 maart tegen Genk. Capon vervangt de geschorste Jelle Bataille. Verder neemt McGeehan de plaats in van Hjulsager op het middenveld. De Deen moest in laatste instantie geblesseerd verstek geven voor de partij. . 2 wijzigingen bij Oostende Bij Oostende brengt coach Blessin Brecht Capon nog eens aan de aftrap. De laatste basisplaats van de Belgische rechtsachter dateerde al van 7 maart tegen Genk. Capon vervangt de geschorste Jelle Bataille. Verder neemt McGeehan de plaats in van Hjulsager op het middenveld. De Deen moest in laatste instantie geblesseerd verstek geven voor de partij.

13:53 vooraf, 13 uur 53. Levert hard werk op? "We gaan hard werken en alles geven binnen twee weken tegen Antwerp", klonk het net voor de interlandbreak nog bij KVO-verdediger Arthur Theate. Een oefenwedstrijd tegen Duinkerke werd alvast gewonnen tussendoor. Afwachten of KV Oostende nu ook klaar is om Antwerp over de knie te leggen. . Levert hard werk op? "We gaan hard werken en alles geven binnen twee weken tegen Antwerp", klonk het net voor de interlandbreak nog bij KVO-verdediger Arthur Theate. Een oefenwedstrijd tegen Duinkerke werd alvast gewonnen tussendoor. Afwachten of KV Oostende nu ook klaar is om Antwerp over de knie te leggen.

13:51 - Vooraf Vooraf, 13 uur 51

Opstelling KV Oostende. Guillaume Hubert, Brecht Capon, Anton Tanghe, Jack Hendry, Arthur Theate, Théo Ndicka Matam, Kevin Vandendriessche, Maxime D'Arpino, Cameron McGeehan, Fashion Sakala, Makhtar Gueye Opstelling KV Oostende Makhtar Gueye, Fashion Sakala, Cameron McGeehan, Maxime D'Arpino, Kevin Vandendriessche, Théo Ndicka Matam, Arthur Theate, Jack Hendry, Anton Tanghe, Brecht Capon, Guillaume Hubert

Opstelling Antwerp. Jean Butez, Aurélio Buta, Ritchie De Laet, Dylan Batubinsika, Abdoulaye Seck, Simen Juklerød, Pieter Gerkens, Faris Haroun, Martin Hongla, Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani Opstelling Antwerp Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Martin Hongla, Faris Haroun, Pieter Gerkens, Simen Juklerød, Abdoulaye Seck, Dylan Batubinsika, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Jean Butez