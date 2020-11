5e keer, goede keer? Oostende mikt tegen Antwerp op zege tegen topclub

13:53

vooraf, 13 uur 53. Levert hard werk op? "We gaan hard werken en alles geven binnen twee weken tegen Antwerp", klonk het net voor de interlandbreak nog bij KVO-verdediger Arthur Theate. Een oefenwedstrijd tegen Duinkerke werd alvast gewonnen tussendoor. Afwachten of KV Oostende nu ook klaar is om Antwerp over de knie te leggen. .