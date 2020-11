Van den Brom debuteert bij Genk met vlotte zege en 2e plaats

Gretig Moeskroen wordt karig beloond

Van 18 oktober, zolang was het al geleden dat het door corona geplaagde Moeskroen nog eens een wedstrijd speelde. De honger was dus groot en met Jorge Simao stond er ook een nieuwe kapitein aan het roer. De Portugees had zijn spelers uitstekend klaargestoomd, want start van Moeskroen was verrassend sterk.

Genk maakt het verschil in wervelende 2e helft

Zo zwak Genk acteerde in de eerste helft, zo sterk speelde de thuisploeg in de tweede helft. De thuisploeg kwam als een wervelwind uit de kleedkamer. Koffi moest tot 2 keer toe aan de bak op pogingen van Bongonda en hield ook Uronen van een treffer.

Maar de Genkse druk hield aan en Moeskroen kraakte. De derde keer was de goede keer voor Bongonda. Hij zette Agouzoul vlot in de wind en dit keer moest ook Koffi zich gewonnen geven. 2-1 na 10 minuten in de tweede helft.

De Genkse storm raasde voort en maakte nog meer brokken. Koffi kon een pegel van Ito nog keren, maar Onuachu was goed gevolgd en werkte de rebound simpel binnen. Nog geen 10 minuten na de 2-1 keek Moeskroen plots tegen 2 goals achterstand aan.

De veer was gebroken bij de bezoekers en in de slotfase zette Bongonda zijn ijzersterke wedstrijd nog wat extra in de verf. Na een heerlijke aanval met ééntijdsvoetbal prikte hij op aangeven van Ito zijn tweede van de avond in doel.