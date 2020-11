LIVE: Wie maakt de beste start: Van den Brom of Simao?

Fase per fase

18' eerste helft, minuut 18.

17' Gele kaart voor Marko Bakic van Excel Moeskroen tijdens eerste helft, minuut 17 Marko Bakic Excel Moeskroen

16' eerste helft, minuut 16. Geel voor Bakic. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Bakic. Hij wordt terecht bestraft voor het onderuithalen van Hrošovský.

14' eerste helft, minuut 14. Bongonda waagt zijn kans. Bongonda zorgt voor het eerste gevaar bij Genk. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt van net buiten de zestien uit. Koffi is bij de les en stopt de poging.

11' eerste helft, minuut 11. Xadas had eigenlijk altijd moeten scoren vanuit die positie, maar hij trapte veel te wild. De uithaal van Olinga van buiten de rechthoek was prima, maar Vukovic had een goede save. Bert Sterckx op Radio 1.

10' eerste helft, minuut 10. Vukovic voorkomt de 0-1! Daar is Moeskroen opnieuw! Olinga waagt zijn kans met een verre knal. Vukovic heeft een uitstekende redding nodig om de bal uit zijn doel te houden. Stevig begin van de bezoekers, die met verrassend veel vertrouwen spelen.

10' eerste helft, minuut 10.

6' eerste helft, minuut 6. Xadas op de lat! Moeskroen gaat er meteen vol voor en komt dicht bij de 0-1! Het schot van Da Costa wordt nog afgeblokt, maar Xadas kan de bal meepikken en haalt van dichtbij hard uit. Zijn schot spat uiteen op de lat! Toch even schrikken voor Genk.

2' eerste helft, minuut 2. Olinga krijgt al meteen een stevige waarschuwing van scheidsrechter Laforge. Terecht, want hij ging wel heel hard door op Maehle.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in de Luminus Arena. Kan Moeskroen na een maand zonder wedstrijden iets rapen bij Racing Genk?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 eerste helft, 20 uur 45.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Het was de moeilijkste maand in mijn carrière als coach. Het was bijzonder lastig om de ploeg voor te bereiden op deze wedstrijd. Jorge Simao.

20:37 vooraf, 20 uur 37. De voorbije 2 seizoenen hielden Genk en Moeskroen elkaar perfect in evenwicht. Vier onderlinge duels leverden een gelijkspel, een zege voor Moeskroen, een zege voor Genk en nog eens een gelijkspel op.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Het is wel spannend. Ik heb altijd wat gezonde wedstrijdspanning, maar nu is het toch even anders. John van den Brom.

20:21 vooraf, 20 uur 21. 4 matchen in 10 dagen. Moeskroen staat door de inhaalwedstrijden voor een drukke periode met 4 wedstrijden in 10 dagen. Na het bezoek aan Genk volgt woensdag al de uitwedstrijd bij Cercle Brugge, volgende week zaterdag ontvangt Moeskroen Club Brugge en de dinsdag daarop komt STVV naar Le Canonnier.

20:17 vooraf, 20 uur 17. 3 punten, dat is de schamele oogst voor Moeskroen na 9 wedstrijden. Penibele situatie dus voor de rode lantaarn. De kloof met nummer 16 STVV bedraagt al 6 punten, al hebben de Truienaars wel 2 wedstrijden meer gespeeld.

20:12 vooraf, 20 uur 12. Simao voert 3 wijzingen door. Voor een referentie moeten we al terug naar 18 oktober en de thuiswedstrijd van Moeskroen tegen Eupen. Van de 11 die toen aan de aftrap stonden zet trainer Simao er 8 in zijn basisploeg. Badibanga, Hocko en Quirynen verhuizen naar de bank. Zij worden vervangen door Gnohéré, Olinga en Bocat.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Moeskroen eindelijk coronavrij. Bij Moeskroen kunnen ze eindelijk nog eens een wedstrijd spelen, voor het eerst sinds 18 oktober. De Henegouwse club had de voorbije weken af te rekenen met verschillende coronabesmettingen en moest daardoor maar liefst 3 wedstrijden laten uitstellen. De club ging zelfs noodgedwongen volledig in quarantaine van 29 oktober tot 2 november. Slechts een viertal spelers liep geen besmetting op.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Slechte herinneringen aan Moeskroen voor Heynen. Voor Bryan Heynen wordt het een bijzonder weerzien met Moeskroen. Het is op één dag na een jaar geleden dat hij uitviel met een kruisbandblessure, uitgerekend in de wedstrijd tegen de Henegouwers.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Van den Brom zet Heynen in de basis. Zoals aangekondigd voert Van den Brom geen grote wijzigingen door. In vergelijking met de elf die begonnen aan de vorige competitiewedstrijd tegen STVV is er slechts één wissel. Heynen komt aan de aftrap en verdringt zo Wouters naar de bank.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Krijgt Simao Moeskroen aan de praat? Hij loopt al sinds eind oktober op Le Canonnier rond, maar vanavond kan Jorge Simao eindelijk ook zijn eerste wedstrijd bij Moeskroen coachen. Sinds zijn aankomst werden 3 wedstrijden van Moeskroen uitgesteld. Zijn opdracht: beter doen dan zijn voorganger Fernando Da Cruz. Die kwam dit seizoen niet verder dan 3 op 27.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Eerste match voor Van den Brom. John van den Brom staat voor zijn debuut bij Racing Genk. De ex-trainer van Anderlecht moet proberen beter te starten dan zijn voorganger Jess Thorup. Die kwam eind september bij zijn eerste match voor Genk niet verder dan een gelijkspel tegen KV Oostende. Een week later volgde nog een puntendeling tegen Waasland-Beveren, maar nadien zag Thorup zijn team wel 3 keer winnen.

19:31 vooraf, 19 uur 31. Wie maakt de beste start: Van den Brom of Simao? John van den Brom debuteert vandaag als trainer van Racing Genk, bij Moeskroen staat Jorge Simao dan weer voor het eerst aan de zijlijn. Blijft Genk ook winnen onder Van den Brom of zorgt Simao voor een nieuw elan bij Moeskroen? Volg de wedstrijd hier vanaf 20.45u.

19:31 - Vooraf Vooraf, 19 uur 31

Opstelling KRC Genk. Danny Vukovic, Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Carlos Cuesta, Joakim Mæhle, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Jere Uronen, Theo Bongonda, Paul Onuachu, Junya Ito

Opstelling Excel Moeskroen. Hervé Koffi, Alessandro Ciranni, Matías Silvestre, Saad Agouzoul, Eric Junior Bocat, Xadas, Jean Onana, Marko Bakic, Fabrice Olinga, Harlem Gnohéré, Nuno Da Costa