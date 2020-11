LIVE: Kan Club Brugge de punten thuis houden tegen KV Kortrijk?

55' tweede helft, minuut 55. Geel Stojanovic. Stojanovic komt te laat met zijn tackle op Deli en incasseert de tweede gele kaart van de partij. . Geel Stojanovic Stojanovic komt te laat met zijn tackle op Deli en incasseert de tweede gele kaart van de partij.

55' Gele kaart voor Jovan Stojanovic van KV Kortrijk tijdens tweede helft, minuut 55 Jovan Stojanovic KV Kortrijk

53' tweede helft, minuut 53. Badji net niet. Lang zet nog eens een degelijke actie in gang. Hij lanceert Diatta, die meteen een uitstekende voorzet aflevert, maar Badji slaagt er niet in om er zijn schoen tegen te zetten. . Badji net niet Lang zet nog eens een degelijke actie in gang. Hij lanceert Diatta, die meteen een uitstekende voorzet aflevert, maar Badji slaagt er niet in om er zijn schoen tegen te zetten.

51' tweede helft, minuut 51. Beide ploegen tonen wat meer aanvalsdrang dan in de eerste helft, maar uitgespeelde kansen blijven bijzonder schaars. . Beide ploegen tonen wat meer aanvalsdrang dan in de eerste helft, maar uitgespeelde kansen blijven bijzonder schaars.

51' tweede helft, minuut 51. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

47' tweede helft, minuut 47. De eerste hoekschop van de tweede helft is voor Club, maar de thuisploeg kan er geen doelkans uit puren. . De eerste hoekschop van de tweede helft is voor Club, maar de thuisploeg kan er geen doelkans uit puren.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt weer in het Jan Breydelstadion. Krijgen we beterschap in de tweede periode? . Tweede helft De bal rolt weer in het Jan Breydelstadion. Krijgen we beterschap in de tweede periode?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:41 rust, 21 uur 41. Kan Club Brugge doelman Ilic kloppen vandaag?

21:35 rust, 21 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Rusten geblazen! Club Brugge startte sterk, maar zakte daarna snel in en kon Kortrijk niet meer in de problemen brengen. Logische 0-0 halfweg. . Rust Rusten geblazen! Club Brugge startte sterk, maar zakte daarna snel in en kon Kortrijk niet meer in de problemen brengen. Logische 0-0 halfweg.



43' eerste helft, minuut 43. Noa Lang vervult zijn defensieve taken naar behoren. Kortrijk houdt er wel een hoekschop aan over, maar die levert niets op. . Noa Lang vervult zijn defensieve taken naar behoren. Kortrijk houdt er wel een hoekschop aan over, maar die levert niets op.

41' eerste helft, minuut 41. Vanaken te centraal. We worden bijna op onze wenken bediend als Diatta de bal panklaar legt voor Vanaken, maar de dubbele Gouden Schoen mikt recht in de handen van Ilic. . Vanaken te centraal We worden bijna op onze wenken bediend als Diatta de bal panklaar legt voor Vanaken, maar de dubbele Gouden Schoen mikt recht in de handen van Ilic.

40' eerste helft, minuut 40. Zo kabbelt de wedstrijd verder zonder dat er wat te melden valt. Het is wachten op een flits of een geniale ingeving, maar de spelers van wie je dat mag verwachten, geven niet thuis. . Zo kabbelt de wedstrijd verder zonder dat er wat te melden valt. Het is wachten op een flits of een geniale ingeving, maar de spelers van wie je dat mag verwachten, geven niet thuis.

37' eerste helft, minuut 37. Er zitten te veel slordigheden in het spel van de landskampioen. Het is ook wel moeilijk voetballen tegen die versterkte muur van Kortrijk. Johan De Caluwé op Radio 1. Er zitten te veel slordigheden in het spel van de landskampioen. Het is ook wel moeilijk voetballen tegen die versterkte muur van Kortrijk. Johan De Caluwé op Radio 1

37' eerste helft, minuut 37.

32' eerste helft, minuut 32. Club scoorde dit seizoen al 7 keer op hoekschop, maar voorlopig gaat er weinig dreiging uit van de stilstaande fases. Diatta waagt zich aan een vluchtschot, dat hoog de tribunes in vliegt. . Club scoorde dit seizoen al 7 keer op hoekschop, maar voorlopig gaat er weinig dreiging uit van de stilstaande fases. Diatta waagt zich aan een vluchtschot, dat hoog de tribunes in vliegt.

28' eerste helft, minuut 28. Vanaken, vrij onzichtbaar tot nu toe, lanceert Lang met een slim passje in de rug van de defensie, Sainsbury onderschept en duwt in hoekschop. Die leidt tot niets. . Vanaken, vrij onzichtbaar tot nu toe, lanceert Lang met een slim passje in de rug van de defensie, Sainsbury onderschept en duwt in hoekschop. Die leidt tot niets.

27' eerste helft, minuut 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

25' eerste helft, minuut 25. Kortrijk is intussen de evenknie van Club Brugge, dat te slordig speelt om de controle over de wedstrijd vast te houden. . Kortrijk is intussen de evenknie van Club Brugge, dat te slordig speelt om de controle over de wedstrijd vast te houden.

23' Gele kaart voor Hannes Van der Bruggen van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 23 Hannes Van der Bruggen KV Kortrijk

23' eerste helft, minuut 23. Geel Van der Bruggen. De eerste kaart van de partij is voor Hannes Van der Bruggen, die na een slechte controle gevaarlijk doorglijdt op Lang. . Geel Van der Bruggen De eerste kaart van de partij is voor Hannes Van der Bruggen, die na een slechte controle gevaarlijk doorglijdt op Lang.

22' eerste helft, minuut 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19' eerste helft, minuut 19. Sainsbury test Mignolet. Sainsbury wordt niet aangevallen en mag zomaar oprukken tot aan de Brugse zestien meter. Het schot van de Australiër is de eerste grote test voor Mignolet, die er zijn vuisten tegen zet. . Sainsbury test Mignolet Sainsbury wordt niet aangevallen en mag zomaar oprukken tot aan de Brugse zestien meter. Het schot van de Australiër is de eerste grote test voor Mignolet, die er zijn vuisten tegen zet.

17' eerste helft, minuut 17. Het blijft wachten op een doelpoging van Kortrijk. Stojanovic probeert zich vrij te dribbelen op de rand van de grote rechthoek, maar Mechele steekt daar een stokje voor. . Het blijft wachten op een doelpoging van Kortrijk. Stojanovic probeert zich vrij te dribbelen op de rand van de grote rechthoek, maar Mechele steekt daar een stokje voor.

15' eerste helft, minuut 15. Het hoge tempo van de openingsfase is er wat uit. Club Brugge kiest nu meer voor de geduldige opbouw. . Het hoge tempo van de openingsfase is er wat uit. Club Brugge kiest nu meer voor de geduldige opbouw.

15' eerste helft, minuut 15.

13' eerste helft, minuut 13. Het is intussen wat aan het motregenen in Brugge. Er staat ook een stevige wind. Het weer, met Peter Vandenbempt. Het is intussen wat aan het motregenen in Brugge. Er staat ook een stevige wind. Het weer, met Peter Vandenbempt

11' eerste helft, minuut 11. Kortrijk kan voor het eerst in blok opschuiven, maar dat levert niet meteen doelgevaar op. . Kortrijk kan voor het eerst in blok opschuiven, maar dat levert niet meteen doelgevaar op.

8' eerste helft, minuut 8. Vormer voorlangs. De druk van Club houdt aan. Diatta legt gepast achteruit tot bij Vormer, die opnieuw voorlangs besluit. . Vormer voorlangs De druk van Club houdt aan. Diatta legt gepast achteruit tot bij Vormer, die opnieuw voorlangs besluit.

7' eerste helft, minuut 7. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

6' eerste helft, minuut 6. Knappe infiltratie van Lang . Noa Lang snijdt dwars door de KVK-verdediging en kan trappen vanop de zestienmeterlijn. Het schot is te centraal, geen probleem voor Ilic. . Knappe infiltratie van Lang Noa Lang snijdt dwars door de KVK-verdediging en kan trappen vanop de zestienmeterlijn. Het schot is te centraal, geen probleem voor Ilic.

3' eerste helft, minuut 3. Ook Vormer steekt al vroeg de neus aan het venster. Zijn uithaal is niet geweldig, de Nederlander liep ook buitenspel. . Ook Vormer steekt al vroeg de neus aan het venster. Zijn uithaal is niet geweldig, de Nederlander liep ook buitenspel.

2' eerste helft, minuut 2. Het eerste speldenprikje wordt uitgedeeld door Badji, die Ocansey aftroeft tegen de achterlijn maar de bal niet binnen kan houden. . Het eerste speldenprikje wordt uitgedeeld door Badji, die Ocansey aftroeft tegen de achterlijn maar de bal niet binnen kan houden.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! Ref Lothar D'Hondt heeft de partij op gang gefloten. . Aftrap We zijn vertrokken! Ref Lothar D'Hondt heeft de partij op gang gefloten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:40 vooraf, 20 uur 40. Opvallend: Emmanuel Dennis stond aanvankelijk wel op het wedstrijdblad, maar blijkt nu niet op de bank te zitten. De Nigeriaan wordt gespaard voor de Champions League. . Opvallend: Emmanuel Dennis stond aanvankelijk wel op het wedstrijdblad, maar blijkt nu niet op de bank te zitten. De Nigeriaan wordt gespaard voor de Champions League.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:08 vooraf, 20 uur 08. Jakubech is pas donderdag teruggekeerd en we wisten pas gisterenavond dat de uitslag van zijn coronatest negatief was. Het is een uitgelezen kans om Ilic eens aan het werk te zien. Yves Vanderhaeghe (KVK-coach). Jakubech is pas donderdag teruggekeerd en we wisten pas gisterenavond dat de uitslag van zijn coronatest negatief was. Het is een uitgelezen kans om Ilic eens aan het werk te zien. Yves Vanderhaeghe (KVK-coach)

20:02 vooraf, 20 uur 02. Vier wissels bij Kortrijk. Yves Vanderhaeghe voert vier wijzigingen door in zijn elftal na het spektakelstuk (5-5) tegen Beerschot. Rougeaux, Stojanovic en Van der Bruggen komen in de ploeg, in de plaats van Selemani (geblesseerd), Makarenko (corona) en Derijck. In doel zien we voor het eerst Marko Ilic staan, omdat vaste nummer 1 Jakubech pas laat terugkeerde uit Slovakije. . Vier wissels bij Kortrijk Yves Vanderhaeghe voert vier wijzigingen door in zijn elftal na het spektakelstuk (5-5) tegen Beerschot. Rougeaux, Stojanovic en Van der Bruggen komen in de ploeg, in de plaats van Selemani (geblesseerd), Makarenko (corona) en Derijck. In doel zien we voor het eerst Marko Ilic staan, omdat vaste nummer 1 Jakubech pas laat terugkeerde uit Slovakije.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:40 vooraf, 19 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:38 vooraf, 19 uur 38. De Ketelaere komt in de ploeg bij Club. Philippe Clement kiest dan toch niet voor Maxim De Cuyper om de afwezigheid van Sobol op te vangen. De Cuyper kampte recent met een blessure en daarom geeft Clement de voorkeur aan Charles De Ketelaere. Verder komen ook Mechele en Badji in de ploeg, Kossounou en Dennis schuiven door naar de bank. . De Ketelaere komt in de ploeg bij Club Philippe Clement kiest dan toch niet voor Maxim De Cuyper om de afwezigheid van Sobol op te vangen. De Cuyper kampte recent met een blessure en daarom geeft Clement de voorkeur aan Charles De Ketelaere. Verder komen ook Mechele en Badji in de ploeg, Kossounou en Dennis schuiven door naar de bank.

19:35 vooraf, 19 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:31 vooraf, 13 uur 31. Club Brugge knoopte na een 1 op 6 weer aan met de zege net voor de interlandbreak. KV Kortrijk sleepte een spectaculair punt uit de brand in een 5-5-gelijkspel tegen Beerschot. Wie gaat met de volle buit lopen in Brugge? "We hebben alles te winnen", zei coach Yves Vanderhaeghe. "We pakten wat te weinig punten uit onze laatste wedstrijden, maar we spelen zeker niet slecht." . Club Brugge knoopte na een 1 op 6 weer aan met de zege net voor de interlandbreak. KV Kortrijk sleepte een spectaculair punt uit de brand in een 5-5-gelijkspel tegen Beerschot. Wie gaat met de volle buit lopen in Brugge? "We hebben alles te winnen", zei coach Yves Vanderhaeghe. "We pakten wat te weinig punten uit onze laatste wedstrijden, maar we spelen zeker niet slecht."

13:23 vooraf, 13 uur 23. Elke wedstrijd is even belangrijk. Het duel tegen Kortrijk is even belangrijk als de match in Dortmund. Philippe Clement. Elke wedstrijd is even belangrijk. Het duel tegen Kortrijk is even belangrijk als de match in Dortmund. Philippe Clement

13:22 vooraf, 13 uur 22. Clement zoekt defensieve oplossingen. Met de positieve coronatest van Sobol en de blessures van Mitrovic en Ricca moet Philippe Clement op zoek naar een oplossing in zijn achterhoede. De 19-jarige Maxim De Cuyper krijgt misschien een kans. "We zullen creatief moeten zien en het samen moeten oplossen", zegt Clement. "Zowel in de competitie als in de Champions League. Maar we zullen niemand sparen voor de CL-campagne." . Clement zoekt defensieve oplossingen Met de positieve coronatest van Sobol en de blessures van Mitrovic en Ricca moet Philippe Clement op zoek naar een oplossing in zijn achterhoede. De 19-jarige Maxim De Cuyper krijgt misschien een kans. "We zullen creatief moeten zien en het samen moeten oplossen", zegt Clement. "Zowel in de competitie als in de Champions League. Maar we zullen niemand sparen voor de CL-campagne."

13:18 vooraf, 13 uur 18. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21-11-2020 21-11-2020.

13:36 vooraf, 13 uur 36. Hertest Makarenko is ook positief, Kortrijk-middenvelder mist duel . Jevgen Makarenko heeft ook bij een hertest positief getest op het coronavirus. De Oekraïner gaat 7 dagen in quarantaine, hij mist de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Club Brugge. Maandag testte Makarenko positief op COVID-19 in het labo van de UEFA, twee dagen na de met 3-1 verloren wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland in de Nations League. In die partij mocht Makarenko 21 minuten opdraven. Intussen leverden verschillende Oekraïense internationals een positieve coronatest af, onder hen ook Eduard Sobol (Club Brugge). . Hertest Makarenko is ook positief, Kortrijk-middenvelder mist duel Jevgen Makarenko heeft ook bij een hertest positief getest op het coronavirus. De Oekraïner gaat 7 dagen in quarantaine, hij mist de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Club Brugge.



Maandag testte Makarenko positief op COVID-19 in het labo van de UEFA, twee dagen na de met 3-1 verloren wedstrijd van Oekraïne tegen Duitsland in de Nations League. In die partij mocht Makarenko 21 minuten opdraven.

Intussen leverden verschillende Oekraïense internationals een positieve coronatest af, onder hen ook Eduard Sobol (Club Brugge).



13:36 - Vooraf Vooraf, 13 uur 36

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Krépin Diatta, Mats Rits, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Charles De Ketelaere, Youssouph Badji, Noa Lang Opstelling Club Brugge Noa Lang, Youssouph Badji, Charles De Ketelaere, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Krépin Diatta, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Lucas Rougeaux, Trent Sainsbury, Eric Ocansey, Hannes Van der Bruggen, Michiel Jonckheere, Julien De Sart, Jovan Stojanovic, Habib Guèye, Ilombe Mboyo Opstelling KV Kortrijk Ilombe Mboyo, Habib Guèye, Jovan Stojanovic, Julien De Sart, Michiel Jonckheere, Hannes Van der Bruggen, Eric Ocansey, Trent Sainsbury, Lucas Rougeaux, Gilles Dewaele, Marko Ilic